Giới trẻ Đoàn - Hội

Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thanh niên cứu em nhỏ đuối nước

Phạm Đức
Phạm Đức
14/10/2025 10:15 GMT+7

Phát hiện 1 em nhỏ bị đuối nước, nam thanh niên ở Hà Tĩnh lập tức lao mình xuống dòng nước, kịp thời đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Ngày 14.10, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết vừa tổ chức trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Đoàn cho đoàn viên Hồ Quốc Hiệu (25 tuổi, ngụ tại thôn Vọng Sơn, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vì có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thanh niên cứu sống em nhỏ bị đuối nước - Ảnh 1.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Đoàn cho anh Hiệu

ẢNH: TÂN KỲ

Theo đó, thừa ủy quyền của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Hiệu.

Trước đó, vào chiều 30.9, khi đi qua khu vực cầu tràn Phố Giang (xã Hương Sơn), anh Hiệu phát hiện cháu Nguyễn Bảo Khang (7 tuổi) bị dòng nước lũ cuốn trôi. Không chút do dự, anh đã lao mình xuống dòng nước để cứu cháu Khang.

Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thanh niên cứu sống em nhỏ bị đuối nước - Ảnh 2.

Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm được trao cho anh Hiệu

ẢNH: TÂN KỲ

Theo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, hành động dũng cảm của anh Hiệu không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong đoàn viên, thanh niên mà còn là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, lòng nhân ái, thể hiện tinh thần xung kích, sẵn sàng hành động vì cộng đồng của tuổi trẻ Hà Tĩnh.

Trước hành động dũng cảm cứu người đuối nước, anh Hiệu cũng được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh biểu dương và tặng bằng khen.

