Nghẹn ngào đêm tri ân ở Vị Xuyên

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), tối 14.7, tại tỉnh Tuyên Quang, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức chương trình tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Tuyên Quang.

Chương trình có sự tham dự của thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang, Tỉnh đoàn Tuyên Quang, cùng hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương.

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên ẢNH: PHAN LINH

Những khoảnh khắc xúc động

Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên trong lễ thắp nến tri ân đầy xúc động. Tiếp đó là chương trình giao lưu nghệ thuật "Tiếp nối huyền thoại - Khát vọng non sông", kết hợp trao quà và trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ được phục dựng, góp phần lan tỏa sâu sắc thông điệp tri ân, giáo dục truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.

Trong không gian trang nghiêm, lễ trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ được phục dựng diễn ra trong bầu không khí thiêng liêng và lắng đọng. Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng bên những phần mộ, hòa cùng tiếng nhạc trầm hùng và phút mặc niệm, khiến cảm xúc của những người có mặt càng thêm nghẹn ngào.

Anh Nguyễn Kim Quy thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên ẢNH: PHAN LINH

Khi từng bức ảnh chân dung được trao tận tay thân nhân liệt sĩ, nhiều người không khỏi xúc động nghẹn ngào. Có những mái đầu bạc run run đón lấy bức ảnh của người con đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường Vị Xuyên, có những người con nâng niu gương mặt người cha mà suốt nhiều năm chỉ biết qua vài dòng ký ức của người thân.

Những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt lăn dài và ánh mắt lặng đi trước bức chân dung vừa được phục dựng đã tạo nên những khoảnh khắc xúc động, như đưa hình bóng các anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay gia đình sau nhiều năm xa cách. Mỗi bức ảnh không chỉ là món quà tri ân, mà còn là sự kết nối ký ức, góp phần xoa dịu những mất mát, hy sinh còn in đậm trong lòng các gia đình liệt sĩ.

Ban tổ chức trao ảnh chân dung liệt sĩ được phục dựng cho các thân nhân ẢNH: PHAN LINH

Nhiều hoạt động tri ân nơi biên cương Tổ quốc

Ban tổ chức cho biết, chuỗi hoạt động tại Tuyên Quang nằm trong chương trình kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh - liệt sĩ của tuổi trẻ quân đội, được triển khai từ ngày 16.6 - 16.7, gắn với đợt 1 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026. Trong thời gian này, gần 200.000 lượt đoàn viên, thanh niên toàn quân đã tham gia nhiều hoạt động tri ân và an sinh xã hội.

Chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang, thắp hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên ẢNH: PHAN LINH

Nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai đồng loạt, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của tuổi trẻ quân đội đối với các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Nhiều kết quả nổi bật đã được ghi nhận như hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", sưu tầm và lan tỏa các "Câu chuyện thời hoa lửa", phối hợp phục dựng 100 ảnh liệt sĩ; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 5.000 lượt người; xây dựng 6 "Ngôi nhà 100 đồng"; giúp đỡ 152 hộ gia đình chính sách; trao hơn 300 suất quà cho gia đình chính sách, 430 suất quà và 140 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; đồng thời hoàn thành 112 công trình thanh niên.

Nhóm Skyline phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phục dựng và trao tặng ảnh liệt sĩ cho các thân nhân

ÂNH: NVCC

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động an sinh xã hội và thắp nến tri ân trong ngày 14.7. Ngay từ sáng sớm, đoàn công tác đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 500 đối tượng chính sách tại Trạm Y tế xã Linh Hồ.

Buổi chiều, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Đài hương 468 và Đền thờ liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên - những địa danh gắn với sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ bảo vệ biên giới phía bắc. Đoàn cũng đến thăm, tặng quà 2 thương, bệnh binh nặng trên địa bàn xã Vị Xuyên, gửi lời tri ân và động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.