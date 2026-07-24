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Giới trẻ

Hành trình tri ân ý nghĩa của tuổi trẻ Mặt trận

Vũ Thơ
Vũ Thơ
Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã thực hiện chương trình tri ân với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa truyền thống biết ơn các anh hùng liệt sĩ và trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa và Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức chuỗi hoạt động tri ân từ ngày 23 - 25.7 với tổng nguồn lực hỗ trợ khoảng 250 triệu đồng.

Hành trình tri ân ý nghĩa của tuổi trẻ Mặt trận- Ảnh 1.

Đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại Thanh Hóa

ẢNH: BTC

Tham dự chuỗi hoạt động có anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên BCH Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tại Thanh Hóa, chiều 23.7, đoàn công tác khánh thành công trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Sơn Thủy, đồng thời trao biển hỗ trợ xây dựng hai công trình cùng tên cho xã Pù Nhi và xã Ngọc Trạo.

Hành trình tri ân ý nghĩa của tuổi trẻ Mặt trận- Ảnh 2.

Đoàn công tác khánh thành công trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Sơn Thủy

ẢNH: BTC

Dịp này, đoàn cũng trao 20 suất quà an sinh cho thiếu nhi và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sơn Thủy, với tổng kinh phí thực hiện 170 triệu đồng.

Ngày 24.7, đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công của tỉnh Thanh Hóa; phối hợp tổ chức chương trình "Ký ức sống mãi" do Tỉnh đoàn Thanh Hóa đăng cai và trao các phần quà an sinh xã hội.

Hành trình tri ân ý nghĩa của tuổi trẻ Mặt trận- Ảnh 3.

Anh Nguyễn Nhất Linh trao quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở Thanh Hóa

ẢNH: BTC

Hành trình tri ân ý nghĩa của tuổi trẻ Mặt trận- Ảnh 4.

Ban tổ chức trao tặng các công trình và nguồn lực cho địa phương

ẢNH: BTC

Buổi tối cùng ngày, đoàn tham gia Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng. Tổng nguồn lực huy động cho các hoạt động tại Thanh Hóa đạt 272 triệu đồng, với sự đồng hành của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Đoàn Thanh niên Điện lực Thanh Hóa và Đoàn Thanh niên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Sau các hoạt động tại Thanh Hóa, đoàn công tác sẽ tiếp tục chương trình tri ân tại tỉnh Tuyên Quang với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa truyền thống biết ơn các anh hùng liệt sĩ và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

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