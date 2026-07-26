Điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 26.7, Ban Chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tỉnh Vĩnh Long tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại Trường ĐH Cửu Long.

Đến dự có thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" T.Ư; ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cùng các đại biểu T.Ư và địa phương.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 diễn ra ở Trường ĐH Cửu Long ẢNH: CTV

Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9; 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2026).

Phát biểu tại ngày hội, thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết thời gian qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Vĩnh Long tiếp tục có sự phát triển sâu rộng trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực, khu dân cư với nhiều mô hình cách làm sáng tạo, hiệu quả phù hợp, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến tặng bằng khen của Bộ Công an cho tập thể Trường ĐH Cửu Long vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ẢNH: CTV

Theo thượng tướng Lê Văn Tuyến, trong những thành tích chung của tỉnh, Trường ĐH Cửu Long với bề dày lịch sử 26 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành là một trong những điểm sáng về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã luôn làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên nhận thức đầy đủ về trách nhiệm và tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Nhà trường đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, nổi bật với 4 mô hình hiệu quả…

Thượng tướng Lê Văn Tuyến tặng quà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ẢNH: CTV

Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, cho biết trường có 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên và 100% sinh viên đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng các mô hình "Dân vận khéo" thiết thực, có nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao.

Trường đã tổ chức 6 cuộc sinh hoạt chính trị, quán triệt nghị quyết của Đảng, tuyên truyền chủ quyền biển đảo cho 6.158 đoàn viên, thanh niên; tổ chức 3 cuộc tuyên truyền phòng chống ma túy cho 2.206 lượt cán bộ, sinh viên. Trường đã huy động các nguồn lực hợp pháp với tổng kinh phí hơn 1,45 tỉ đồng góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Dịp này, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho tập thể Trường ĐH Cửu Long vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ban Chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" T.Ư trao tặng 20 phần quà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.