Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bảng giá đất Hà Nội 700 triệu đồng/m2 sẽ tạo ‘gánh nặng kép’ lên giá nhà

Mai Hà
Mai Hà
30/10/2025 06:15 GMT+7

Việc điều chỉnh tăng mạnh giá đất của Hà Nội khiến nhiều ý kiến lo ngại sẽ gây tác động tiêu cực đến thị trường, đẩy giá nhà tăng cao, khó khăn cho cả người mua và thuê nhà.

Trước đó, Sở NN-MT Hà Nội đang xây dựng bảng giá đất để trình UBND thành phố xem xét thông qua và áp dụng từ ngày 1.1.2026.

Trong tờ trình, bảng giá đất mới được đề xuất chia thành 17 khu vực, trong đó khu vực 1 có 424 tuyến đường, phố nằm trên địa bàn 9 phường: Tây Hồ, Ngọc Hà, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam, Hai Bà Trưng.

Bảng giá đất Hà Nội 700 triệu đồng/m2 sẽ tạo ‘gánh nặng kép’ lên giá nhà- Ảnh 1.

Phố Đinh Tiên Hoàng là một trong 8 tuyến phố có mức giá đất đề xuất cao nhất, hơn 700 triệu đồng/m2

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong khu vực 1, giá đất ở có mức cao nhất là hơn 700 triệu đồng/m2 áp dụng cho thửa giáp mặt đường (vị trí 1) tại 8 tuyến đường phố, gồm: Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn từ Lê Thánh Tông đến Quán Sứ), Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ và Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Thánh Tông đến Lê Duẩn).

Nếu áp dụng theo bảng giá đất mới, giá đất ở cao nhất tại Hà Nội sẽ tăng thêm khoảng 2% so với giá hiện hành được UBND thành phố ban hành tại Quyết định 71 vào ngày 20.12.2024.

Theo ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, việc xác định giá đất, hoàn thiện khung pháp lý về đất đai, bảo đảm minh bạch và phản ánh đúng giá trị quyền sử dụng đất là rất cần thiết.

Hệ quả dây chuyền từ giá đất tăng

Tuy nhiên, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội lo ngại, nếu bảng giá đất điều chỉnh tăng mạnh sẽ tạo áp lực lớn. Lý do giá đất là yếu tố chính cấu thành chi phí giá thành các sản phẩm thông qua tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng như người dân.

“Việc xác định giá đất cần tăng cường cơ hội tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, kiểm soát biến động giá đất”, ông Khôi lưu ý.

Hiện thị trường bất động sản và các ngành liên quan đóng góp khoảng 10% GDP. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng của Hà Nội từ 11%/năm trở lên, việc điều chỉnh bảng giá đất cần cân nhắc, tránh làm tăng chi phí sản xuất, đầu tư…

“Hệ quả dây chuyền từ giá đất tăng còn có thể khiến thị trường bất động sản chững lại, tác động tiêu cực đến các lĩnh vực liên quan như xây dựng, vật liệu, ngân hàng. Nếu xác định giá hợp lý sẽ góp phần tăng trưởng GRDP”, ông Khôi nhận định. 

Ngoài ra, giá đất tăng mạnh cũng tạo áp lực lớn lên chi phí đầu tư công và tiến độ các dự án hạ tầng.

Chiều ngược lại, giá đất và chi phí đầu vào phù hợp sẽ góp phần giảm giá bất động sản, trong đó có nhà ở. Giá đất tăng sẽ tác động đến giá thành, từ đó ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận nhà ở của người có nhu cầu thực. Với nhà ở thương mại, nếu tăng giá đất sẽ ảnh hưởng đến tính khả thi của dự án, làm giá nhà tiếp tục tăng…

Trong văn bản kiến nghị gửi UBND TP.Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, bảng giá đất tăng cao sẽ dẫn đến chi phí nhà ở tăng cao, giảm sự hấp dẫn của các dự án bất động sản ngoại thành. Từ đó gây thiếu hụt các dự án đầu tư nhà ở tại khu vực ngoại thành phục vụ mục đích giãn dân. Nguồn cung nhà ở trên thị trường sẽ tiếp tục giảm.

“Hiện nay, thị trường bất động sản đang trong quá trình phục hồi mong manh, nhiều doanh nghiệp phải tái cấu trúc, dòng vốn còn hạn chế. Nếu việc tăng giá đất lúc này có thể tạo “gánh nặng kép” làm chậm đà phục hồi của thị trường”, ông Khôi phân tích.

Đáng chú ý, việc tăng giá đất cũng khiến mặt bằng giá thuê nhà tăng theo. Hiện nay giá nhà cho sinh viên các trường đại học thuê đã tăng khoảng 30%. Nếu tăng thêm sẽ khó khăn cho sinh viên thuê nhà.

Do đó, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam kiến nghị UBND TP.Hà Nội xem xét trong quá trình điều chỉnh giá đất trong bảng giá đất, nhằm hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, giá bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM tăng nhanh, thuộc top 8 trong số 220 thành phố lớn trên thế giới về mức độ đắt đỏ của bất động sản so với thu nhập.

Nói cách khác, mỗi người dân thu nhập trung bình phải mất trên 30 năm tiết kiệm mới có thể mua được 1 căn nhà có mức giá trung bình ở hai thành phố này. 

Tin liên quan

Bảng giá đất mới tại Hà Nội dự kiến có 8 khu vực hơn 700 triệu đồng/m2

Bảng giá đất mới tại Hà Nội dự kiến có 8 khu vực hơn 700 triệu đồng/m2

Dự kiến theo bảng giá đất mới áp dụng từ 1.1.2026, sẽ có 8 khu vực tại Hà Nội có giá đất hơn 700 triệu đồng/m2, nằm ở khu vực nội đô lịch sử.

Bảng giá đất mới có đủ gỡ vướng về tính tiền sử dụng đất?

Khám phá thêm chủ đề

bảng giá đất Hà Nội giá nhà Hà Nội giá nhà tăng cao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận