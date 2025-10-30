Bảng giá đất Hà Nội 700 triệu đồng/m2 sẽ tạo ‘gánh nặng kép’ lên giá nhà

Trước đó, Sở NN-MT Hà Nội đang xây dựng bảng giá đất để trình UBND thành phố xem xét thông qua và áp dụng từ ngày 1.1.2026.

Trong tờ trình, bảng giá đất mới được đề xuất chia thành 17 khu vực, trong đó khu vực 1 có 424 tuyến đường, phố nằm trên địa bàn 9 phường: Tây Hồ, Ngọc Hà, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam, Hai Bà Trưng.

Phố Đinh Tiên Hoàng là một trong 8 tuyến phố có mức giá đất đề xuất cao nhất, hơn 700 triệu đồng/m2 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong khu vực 1, giá đất ở có mức cao nhất là hơn 700 triệu đồng/m2 áp dụng cho thửa giáp mặt đường (vị trí 1) tại 8 tuyến đường phố, gồm: Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn từ Lê Thánh Tông đến Quán Sứ), Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ và Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Thánh Tông đến Lê Duẩn).

Nếu áp dụng theo bảng giá đất mới, giá đất ở cao nhất tại Hà Nội sẽ tăng thêm khoảng 2% so với giá hiện hành được UBND thành phố ban hành tại Quyết định 71 vào ngày 20.12.2024.

Theo ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, việc xác định giá đất, hoàn thiện khung pháp lý về đất đai, bảo đảm minh bạch và phản ánh đúng giá trị quyền sử dụng đất là rất cần thiết.

Hệ quả dây chuyền từ giá đất tăng

Tuy nhiên, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội lo ngại, nếu bảng giá đất điều chỉnh tăng mạnh sẽ tạo áp lực lớn. Lý do giá đất là yếu tố chính cấu thành chi phí giá thành các sản phẩm thông qua tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng như người dân.

“Việc xác định giá đất cần tăng cường cơ hội tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, kiểm soát biến động giá đất”, ông Khôi lưu ý.

Hiện thị trường bất động sản và các ngành liên quan đóng góp khoảng 10% GDP. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng của Hà Nội từ 11%/năm trở lên, việc điều chỉnh bảng giá đất cần cân nhắc, tránh làm tăng chi phí sản xuất, đầu tư…

“Hệ quả dây chuyền từ giá đất tăng còn có thể khiến thị trường bất động sản chững lại, tác động tiêu cực đến các lĩnh vực liên quan như xây dựng, vật liệu, ngân hàng. Nếu xác định giá hợp lý sẽ góp phần tăng trưởng GRDP”, ông Khôi nhận định.

Ngoài ra, giá đất tăng mạnh cũng tạo áp lực lớn lên chi phí đầu tư công và tiến độ các dự án hạ tầng.

Chiều ngược lại, giá đất và chi phí đầu vào phù hợp sẽ góp phần giảm giá bất động sản, trong đó có nhà ở. Giá đất tăng sẽ tác động đến giá thành, từ đó ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận nhà ở của người có nhu cầu thực. Với nhà ở thương mại, nếu tăng giá đất sẽ ảnh hưởng đến tính khả thi của dự án, làm giá nhà tiếp tục tăng…

Trong văn bản kiến nghị gửi UBND TP.Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, bảng giá đất tăng cao sẽ dẫn đến chi phí nhà ở tăng cao, giảm sự hấp dẫn của các dự án bất động sản ngoại thành. Từ đó gây thiếu hụt các dự án đầu tư nhà ở tại khu vực ngoại thành phục vụ mục đích giãn dân. Nguồn cung nhà ở trên thị trường sẽ tiếp tục giảm.

“Hiện nay, thị trường bất động sản đang trong quá trình phục hồi mong manh, nhiều doanh nghiệp phải tái cấu trúc, dòng vốn còn hạn chế. Nếu việc tăng giá đất lúc này có thể tạo “gánh nặng kép” làm chậm đà phục hồi của thị trường”, ông Khôi phân tích.

Đáng chú ý, việc tăng giá đất cũng khiến mặt bằng giá thuê nhà tăng theo. Hiện nay giá nhà cho sinh viên các trường đại học thuê đã tăng khoảng 30%. Nếu tăng thêm sẽ khó khăn cho sinh viên thuê nhà.

Do đó, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam kiến nghị UBND TP.Hà Nội xem xét trong quá trình điều chỉnh giá đất trong bảng giá đất, nhằm hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, giá bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM tăng nhanh, thuộc top 8 trong số 220 thành phố lớn trên thế giới về mức độ đắt đỏ của bất động sản so với thu nhập.

Nói cách khác, mỗi người dân thu nhập trung bình phải mất trên 30 năm tiết kiệm mới có thể mua được 1 căn nhà có mức giá trung bình ở hai thành phố này.