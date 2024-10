Bảng giá đất tăng cao nhất 38,8 lần

Đã có sự cân chỉnh

Theo đó, bảng giá đất điều chỉnh đối với đất ở trên địa bàn từng quận, huyện, TP.Thủ Đức đã được cân chỉnh, tăng thấp nhất từ 2,36 lần (quận 3) đến tăng cao nhất 38,8 lần (huyện Hóc Môn) so với bảng giá đất ban hành theo Quyết định 02/2020 so với mức tăng giá đất từ 10 - 20 lần so với dự thảo bảng giá đất điều chỉnh được Sở Tài nguyên và Môi trường công bố ngày 29.7.



Trong đó, bảng giá đất điều chỉnh đối với đất ở trên địa bàn quận 1 tăng từ 3,97 lần đến 6,15 lần so với bảng giá đất ban hành theo Quyết định 02/2020. Trên địa bàn quận 3 tăng từ 2,36 lần đến 9,72 lần. Trên địa bàn quận 4 tăng từ 5,66 lần đến 10,67 lần. Quận 5 tăng từ 4,15 lần đến 6,77 lần. Quận 6 tăng từ 4,07 lần đến 9,56 lần. Quận 7 tăng từ 6,18 lần đến 15,57 lần. Quận 8 tăng từ 3,61 lần đến 18,25 lần. Quận 10 tăng từ 4,35 lần đến 6,33 lần. Quận 11 tăng từ 3,75 lần đến 7,7 lần. Quận 12 tăng từ 8,83 lần đến 14,11 lần. Quận Bình Thạnh tăng từ 4,05 lần đến 10,41 lần. Quận Phú Nhuận tăng từ 5,25 lần đến 9,47 lần. Quận Tân Bình tăng từ 5,51 lần đến 9,96 lần. Quận Bình Tân tăng từ 5,9 lần đến 21,4 lần. Quận Tân Phú tăng từ 5,7 lần đến 13,67 lần. Quận Gò Vấp tăng từ 5,66 lần đến 9,83 lần. TP.Thủ Đứctăng từ 5,15 lần đến 28,07 lần.

Bảng giá đất lần này đã thấp hơn so với dự thảo hồi tháng 7 ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đối với các huyện ngoại thành như huyện Nhà Bè tăng từ 5,4 lần đến 23,33 lần so với bảng giá đất" ban hành theo Quyết định 02/2020. Huyện Hóc Môn tăng từ 6,85 lần đến 38,8 lần. Huyện Cần Giờ tăng từ 5,67 lần đến 17,65 lần so với bảng giá đất ban hành theo Quyết định 02/2020. Huyện Củ Chi tăng từ 7,44 lần đến 24,17 lần và huyện Bình Chánh tăng từ 2,8 lần đến 24 lần.

TP.HCM ban hành bảng giá đất mới: Lãnh đạo thành phố lý giải gì?

Giá đất cao nhất của bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn TP.HCM đối với đất ở là 687 triệu đồng/m2tại 3 tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ (quận 1), đã giảm 15,2% so với mức giá 810 triệu đồng/m2 theo dự thảo bảng giá đất điều chỉnh được công bố ngày 29.7 (giảm 123 triệu đồng/m2) và chỉ còn gấp 4,24 lần thay vì gấp 5 lần so mức giá đất ở 162 triệu đồng/m2 của đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ theo bảng giá đất ban hành theo Quyết định 02/2020.

Giá đất cao nhất của bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn TP.Thủ Đức đối với đất ở là 295 triệu đồng/m2 đối với 4 tuyến đường Trần Bạch Đằng, Tố Hữu, Nguyễn Thiện Thành, Nguyễn Cơ Thạch thuộc Khu đô thị Sala là 4 trong 570 tuyến đường mới của TP.HCM chưa có giá đất theo Quyết định số 02/2020 mới vừa được bổ sung vào bảng giá đất điều chỉnh.

Bảng giá đất điều chỉnh đã được cân chỉnh lại đồng bộ từ mức giá đất cao nhất đến các mức giá đất thấp hơn trên từng địa bàn quận, huyện, TP.Thủ Đức theo từng vị trí đất và các vị trí đất giáp ranh của từng địa phương. Điển hình là mức giá đất ở của đường Song Hành Quốc lộ 22 (đoạn từ đường Nguyễn Ảnh Thủ đến đường Lý Thường Kiệt) huyện Hóc Môn là 32,3 triệu đồng/m2, đã giảm 54,5% so với mức giá 71 triệu đồng/m2 theo dự thảo bảng giá đất điều chỉnh được công bố ngày 29.7 (giảm 38,7 triệu đồng/m2), chỉ còn gấp 38,8 lần so mức giá đất ở 1.4 triệu đồng/m2 của đường Song Hành Quốc lộ 22 (đoạn từ đường Nguyễn Ảnh Thủ đến đường Lý Thường Kiệt) theo bảng giá đất ban hành theo Quyết định 02/2020 thay vì gấp 50,7 lần như dự thảo bảng giá đất điều chỉnh được công bố ngày 29.7.

Đề xuất miễn giảm tiền sử dụng đất cho 4 đối tượng

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, bảng giá đất điều chỉnh đã khắc phục được tình trạng giá đất chưa hợp lý của dự thảo bảng giá đất điều chỉnh được công bố ngày 29.7 trên địa bàn quận 1, quận 4 và quận 5 đã được xây dựng chưa thật đảm bảo nguyên tắc, phương pháp xây dựng bảng giá đất theo quy định của pháp luật về đất đai, do đã được tính toán bằng cách lấy bảng giá đất theo Quyết định 02/2020 nhân đồng loạt với một hệ số K cố định. Nay bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn quận 1, quận 4 và quận 5 đã khắc phục được bất cập trên đây và đã cân chỉnh lại theo từng vị trí đất của các tuyến đường trên địa bàn của từng quận hợp lý hơn.

Cũng theo ông Lê Hoàng Châu, bảng giá đất điều chỉnh bảo đảm được sự công bằng giữa những người đã thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất trong 10 tháng đầu năm 2024 với những người sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất kể từ ngày Quyết định số 79 có hiệu lực từ ngày 31.10.

Bảng giá đất điều chỉnh sẽ tác động trực tiếp đến các cá nhân, hộ gia đình khi thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ hoặc xin hợp pháp hóa quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp gắn liền với nhà ở trong cùng thửa đất đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở hoặc xin tách thửa đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở, sẽ nộp tiền sử dụng đất cao hơn trước đây.

Bảng giá đất điều chỉnh sẽ được áp dụng cho 11 trường hợp theo quy định tại luật Đất đai 2024. Trong đó bảng giá đất điều chỉnh được áp dụng để tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng, sẽ giúp tạo nguồn cung quỹ đất thực hiện các dự án bất động sản, nhà ở thương mại, đô thị.

Bảng giá đất điều chỉnh chưa tác động ngay đến thị trường bất động sản do các dự án bất động sản, nhà ở thương mại hiện nay được định giá đất chủ yếu theo phương pháp thặng dư. Nhưng sẽ tác động đến thị trường bất động sản ở "pha 2" khi doanh nghiệp bất động sản nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án bất động sản, đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội thì người dân có tâm lý muốn bán với giá cao hơn trước đây, dẫn đến áp lực "kích đẩy" làm tăng giá nhà.

Những khu quy hoạch treo như Bình Quới - Thanh Đa được đề xuất giảm tiền sử dụng đất. ẢNH: ĐÌNH SƠN

Do vậy, ông Lê Hoàng Châu đề nghị Nhà nước có biện pháp để kiểm soát hiệu quả hoạt động của giới đầu nậu, cò đất, doanh nghiệp bất lương có thể lợi dụng việc Nhà nước ban hành bảng giá đất điều chỉnh để "kích giá, thổi giá đất" làm nhiễu loạn thị trường nhằm mục đích trục lợi bất chính. Trong thời gian tới đây, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung xây dựng bảng giá đất lần đầu để áp dụng từ ngày 1.1.2026 theo quy định tại luật Đất đai 2024 bảo đảm phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường, tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Đồng thời phù hợp với thực tế giá đất trên địa bàn TP.HCM để đất đai trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế và ổn định xã hội, tạo điều kiện cho người dân được an cư lạc nghiệp.

Đề nghị quan tâm đến 4 trường hợp người sử dụng đất chịu tác động không mong muốn của bảng giá đất điều chỉnh hoặc bảng giá đất lần đầu gồm: Trường hợp cá nhân có nhu cầu xin công nhận quyền sử dụng đất ở, trước hết là 13.035 thửa đất mà người sử dụng đất chưa được cấp sổ đỏ lần đầu. Người sử dụng đất xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở mà phần diện tích đất xây dựng nhà ở đã có sổ đỏ nằm xen kẽ trong đô thị, khu dân cư nông thôn. Người sử dụng đất xin tách thửa đất đối với đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở để chia cho con cháu.

Đặc biệt là trường hợp cá nhân, hộ gia đình có nhà đất nằm trong các khu vực quy hoạch "treo" như quy hoạch khu dân cư xây dựng mới, quy hoạch khu dân cư chỉnh trang hoặc nằm trong dự án "treo" điển hình là dự án Bình Quới - Thanh Đa mà trong nhiều năm qua người dân đã bị treo các quyền của người sử dụng đất mà nếu tới đây được xóa treo thì có thể bị thiệt thòi lần thứ 2 khi có thể phải đóng tiền sử dụng đất cao hơn trước đây.