Băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn, Phia Oắc

Chiều 22.1, trao đổi với Thanh Niên, đại diện UBND xã Thành Công (H.Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), cho biết, đỉnh Phia Oắc trên địa bàn xã đã xuất hiện băng giá.

Đỉnh Phia Oắc được băng giá phủ trắng xóa CTV

Theo đại diện UBND xã Thành Công, trong sáng nay 22.1, nhiệt độ tại đỉnh Phia Oắc khoảng âm 2 độ C, trời mưa nhỏ. Đến khoảng 15 giờ, băng giá đã xuất hiện dày đặc tại đây, nền nhiệt tiếp tục giảm sâu.

Đỉnh Phia Oắc có độ cao khoảng 1.931 m so với mực nước biển, thuộc Vườn quốc gia Phia Oắc. Trong những năm trước, khi có các đợt không khí lạnh tràn về, nền nhiệt giảm xuống khoảng âm 2 đến âm 5 độ C, băng giá đã từng xuất hiện.

Băng giá phủ kín các cành cây, ngọn cỏ CTV

Cùng thời điểm này, tại đỉnh Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cũng đã xuất hiện băng giá.

Ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Mẫu Sơn (Lạng Sơn), cho biết nhiệt độ tại đỉnh Mẫu Sơn hôm nay khoảng xấp xỉ 0 độ C nên các cành cây, ngọn cỏ trên đỉnh Mẫu Sơn đều đóng băng.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn HOÀNG QUỐC HUY

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ ngày 22.1, ở Bắc bộ trời rét hại; từ đêm nay, ở khu vực Bắc Trung bộ trời rét hại.

Dự báo, đợt rét hại diện rộng ở Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25.1; ở Nghệ An và Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến hết ngày 24.1. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến từ 7 - 10 độ C, khu vực vùng núi từ 3 - 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; Bắc Trung bộ phổ biến từ 9 - 11 độ C.

Trước đó, ngày 21.1, cơ quan khí tượng đã phát đi tin báo khẩn về không khí lạnh mạnh tăng cường xuống miền Bắc. Đây là đợt rét hại đầu tiên trong năm 2024, nhiệt độ thấp nhất toàn vùng có thể xuống dưới 0 độ C và kéo dài nhiều ngày nên người dân đặc biệt theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết.

Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân; rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông.

Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.