Bảng giá trông giữ xe mới của Hà Nội, nhiều nơi tăng gấp đôi

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5794/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố .

Hà Nội áp dụng bảng giá dịch vụ trông xe mới từ ngày 15.10 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

So với quy định trước đây, giá dịch vụ trông giữ xe (áp dụng cho xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn) ghi nhận mức điều chỉnh tăng đáng kể tại nhiều khu vực .

Cụ thể, tại khu vực đô thị lõi (khu bảo tồn cấp I, bao gồm các tuyến phố: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ) , giá đỗ xe ô tô theo lượt (60 phút) tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng/lượt (gấp 1,67 lần) .

Giá gửi ô tô theo tháng dạng hợp đồng ngày tăng từ 3 triệu đồng lên 4,8 triệu /tháng (gấp 1,6 lần); hợp đồng ngày đêm tăng từ 4 triệu đồng lên 6 triệu đồng/tháng (gấp 1,5 lần); hợp đồng đêm tăng từ 2 triệu đồng lên 3,5 đồng/tháng (gấp 1,75 lần) .

Đối với các tuyến đường còn lại trong đường Vành đai 1, giá đỗ lượt tăng từ 25.000 đồng lên 45.000 đồng/lượt (gấp 1,8 lần) . Gửi ô tô tháng theo hợp đồng ngày tăng lên 3,8 triệu đồng/tháng (gấp 1,9 lần), hợp đồng ngày đêm là 5 triệu đồng/tháng (gấp 1,67 lần) và hợp đồng đêm là 3 triệu đồng/tháng (gấp 1,88 lần) .

Cũng theo bảng giá trông giữ xe mới, từ Vành đai 1 đến Vành đai 2, giá đỗ ô tô theo lượt tăng từ 20.000 đồng lên 35.000 đồng/60 phút . Xe gửi hợp đồng ngày đêm tăng từ 2,3 triệu lên 4 triệu đồng/tháng (tăng 1,74 lần). Đặc biệt, xe gửi hợp đồng đêm tăng từ 1,2 triệu lên 2,5 triệu đồng/tháng (gấp 2,08 lần) .

Từ Vành đai 2 đến Vành đai 3, giá đỗ lượt tăng từ 15.000 đồng lên 25.000 đồng/60 phút . Hợp đồng ngày đêm tăng từ 1,8 triệu lên 3 triệu đồng/tháng .

Từ Vành đai 3 đến Vành đai 4 và các khu vực còn lại, giá đỗ lượt tăng từ 12.500 đồng lên 20.000 đồng/60 phút . Đáng chú ý, gửi ô tô theo hợp đồng ngày đêm tăng từ 900.000 đồng lên 2 triệu đồng/tháng (gấp 2,22 lần) và hợp đồng đêm tăng từ 500.000 đồng lên 1 triệu đồng/tháng (gấp 2 lần) .

Ngoài ra, giá trông giữ xe ô tô loại từ 10 - 24 chỗ, từ 25 - 40 chỗ; xe tải từ 2 - 7 tấn, từ 7 tấn trở lên cũng tăng theo khu vực so với quy định cũ.

Không chỉ ô tô, giá trông giữ xe đạp, xe máy cũng điều chỉnh tăng cao ở tất cả các khu vực .

Cụ thể, giá trông giữ xe theo lượt ngày tăng từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng/lượt (gấp 2 lần) ; theo lượt đêm tăng từ 8.000 đồng lên 15.000 đồng/lượt (gấp 1,88 lần) ; theo lượt cả ngày và đêm tăng từ 12.000 đồng lên 25.000 đồng/lượt (gấp 2,08 lần) .

Riêng vé tháng áp dụng trông giữ xe đạp, xe máy tại khu vực đô thị lõi tăng từ 120.000 đồng lên 250.000 đồng/tháng (gấp 2,08 lần) ; tại các khu vực còn lại tăng lên 200.000 đồng/tháng (gấp 1,67 lần) .

UBND TP.Hà Nội giao các đơn vị trông giữ xe thực hiện nghiêm túc mức giá mới, chịu trách nhiệm kê khai nghĩa vụ thuế theo doanh thu khai thác thực tế, đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính rà soát chi phí phát sinh để đề xuất điều chỉnh khi cần thiết .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15.10, thay thế mức thu phí cũ quy định tại Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND .