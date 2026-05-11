Hà Nội tăng 1,6 lần phí sử dụng vỉa hè để trông giữ xe

Tại kỳ họp chuyên đề sáng 11.5, các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) tại Nghị quyết số 06 năm 2020.

Vỉa hè trên phố Lý Thường Kiệt (P.Cửa Nam, Hà Nội) ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo tờ trình của UBND TP.Hà Nội, sẽ có 7 mức phí khi sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ xe ô tô, dao động từ 30.000 - 400.000 đồng/m2/tháng; trông giữ xe đạp, xe máy dao động từ 30.000 - 220.000 đồng/tháng.

Cụ thể, 12 tuyến phố ở khu vực đô thị lõi (khu bảo tồn cấp I), gồm: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt; Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ sẽ áp dụng mức phí để trông giữ ô tô là 400.000 đồng/m2/tháng (tăng 1,6 lần so với hiện tại).

12 tuyến phố này khi sử dụng để trông giữ xe đạp, xe máy thì áp dụng mức phí 220.000 đồng/m2/tháng (tăng 1,63 lần so với hiện tại).

Các tuyến phố còn lại trong đường Vành đai 1 và trên đường Vành đai 1, thành phố dự kiến sẽ áp dụng mức phí để trông giữ ô tô là 360.000 đồng/m2/tháng; nếu sử dụng để trông giữ xe đạp, xe máy thì bị thu phí 180.000/m2/tháng.

Các tuyến đường, phố từ phạm vi từ ngoài đường Vành đai 1 đến phạm vi nằm trong đường Vành đai 2 và trên đường Vành đai 2 khi sử dụng để trông giữ ô tô thì có mức phí 160.000 đồng/m2/tháng; trông xe máy, xe đạp thì bị thu phí 120.000 đồng/m2/tháng.

Các tuyến đường, phố nằm từ phạm vi từ ngoài đường Vành đai 2 đến phạm vi trong đường Vành đai 3 và trên đường Vành đai 3 khi sử dụng để trông giữ ô tô thì có mức phí 120.000 đồng/m2/tháng; trông xe máy, xe đạp thì có mức phí 90.000 đồng/m2/tháng.

Các tuyến đường, phố nằm từ phạm vi từ đường ngoài Vành đai 3 đến phạm vi trong đường Vành đai 4 và trên đường Vành đai 4 khi sử dụng để trông giữ ô tô thì có mức phí 90.000 đồng/m2/tháng; trông xe máy, xe đạp thì có mức phí 50.000 đồng/m2/tháng.

Đối với các tuyến đường trên địa bàn phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương (thuộc TX.Sơn Tây cũ), phí cho thuê là 40.000 đồng/m2/tháng khi sử dụng trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp.

Các đường, phố còn lại trên địa bàn Hà Nội khi sử dụng để trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp thì có mức phí là 30.000 đồng/m2/tháng.

Giải trình về đề xuất tăng phí, UBND TP.Hà Nội cho biết chính sách này để đảm bảo phù hợp với việc điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn thành phố; phù hợp với chỉ số tiêu dùng CPI

Đồng thời, việc tăng phí góp phần thực hiện mục tiêu xử lý điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, giúp nhằm hạn chế chế xe đỗ trong khu vực nội đô…

Theo Nghị quyết số 06 năm 2020, Hà Nội đang áp dụng 7 mức phí khi sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ xe ô tô, dao động từ 20.000 - 240.000 đồng/m2/tháng; trông giữ xe đạp, xe máy dao động từ 20.000 - 135.000 đồng/m2/tháng.

Số liệu thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được thu, nộp năm 2022 là 42,2 tỉ đồng; năm 2023 là hơn 46,1 tỉ đồng; năm 2024 là hơn 51,3 tỉ đồng và năm 2025 là hơn 42,1 tỉ đồng.