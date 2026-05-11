Camera tại Hà Nội, trợ thủ đắc lực giành lại vỉa hè cho người đi bộ

"Khu vực Thụy Khuê có dấu hiệu vi phạm, yêu cầu tổ tuần tra lập tức có mặt xử lý", thiếu tá Phạm Văn Bằng, cán bộ Tổ trật tự đô thị Công an P.Tây Hồ (Hà Nội), thông báo qua bộ đàm, đồng thời chụp lại hình ảnh vi phạm gửi cho tổ tuần tra để làm bằng chứng xử lý.



Chưa đầy 10 phút, tổ cảnh sát trật tự đã có mặt đưa hình ảnh vi phạm, yêu cầu người dân dọn hàng, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Thiếu tá Phạm Văn Bằng trực giám sát tại trung tâm camera an ninh Công an P.Tây Hồ ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Là một trong số những phường đầu tiên ở Hà Nội thí điểm Trung tâm giám sát camera, sử dụng công nghệ để giám sát, xử lý vi phạm trật tự đô thị, Công an P.Tây Hồ (Hà Nội) đang vận hành và sử dụng dữ liệu từ 152 camera bao quát khắp địa bàn, từ ngõ nhỏ cho đến những phố lớn.

Thiếu tá Phạm Văn Bằng cho hay, việc vận hành hệ thống camera giúp đơn vị xử lý vi phạm triệt để, ít khiếu nại hơn và hạn chế việc huy động quân số đi tuần tra liên tục như trước kia.



Trung tâm điều hành hệ thống camera an ninh tại Công an P.Tây Hồ được vận hành 24/24, nhiều vi phạm kịp thời được phát hiện ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Từ khi có hệ thống camera việc xử lý vi phạm cũng được chia làm 2 tình huống. Thứ nhất là xử lý trực tiếp khi cán bộ tuần tra phát hiện hoặc nhận thông tin từ trung tâm chỉ huy; hai là xử lý phạt nguội thông qua hình ảnh ghi nhận được, trong trường hợp người vi phạm vắng mặt và chưa thể làm việc ngay.

"Người dân đã thay đổi thói quen và chấp hành hơn rất nhiều", thiếu tá Bằng nói và cho hay, để duy trì kết quả này, Công an P.Tây Hồ đang triển khai cho các hộ dân tiếp tục ký cam kết chấp hành các quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Các tổ tuần tra nhắc nhở tài xế đỗ xe trái quy định ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Từ 11.12.2025 đến 11.4, Công an P.Tây Hồ đã xử phạt 723 trường hợp vi phạm trật tự đô thị với tổng số tiền 458 triệu đồng và 333 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền 364 triệu đồng.

Những con số này cho thấy sự quyết liệt của Công an P.Tây Hồ trong công tác giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị, quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ và mang lại diện mạo mới cho địa bàn.

Trên địa bàn thành phố, nửa năm qua, thay vì hình ảnh lấn chiếm, nhếch nhác, vỉa hè nhiều nơi đã sạch, thoáng, thuận lợi cho người đi bộ. Sự chuyển biến tích cực này do Công an Hà Nội đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp với quyết tâm làm thay đổi diện mạo thủ đô.

Công an Hà Nội xác định 5 điểm nghẽn lớn cần được giải quyết, gồm: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị, ngập úng và an toàn thực phẩm. Ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống, hàng nghìn camera cũng được sử dụng để giám sát chặt chẽ việc lấn chiếm vỉa hè lòng đường, dừng đỗ, đổ rác thải, vứt tàn thuốc, vệ sinh cá nhân, trái quy định…

Song song công tác duy trì diện mạo vỉa hè, lực lượng chức năng cũng đang quyết liệt tháo dỡ, giải tán các chợ tự phát. Trong ảnh, Công an P.Hoàng Mai (Hà Nội) tháo dỡ chợ cá Yên Sở tự phát, tồn tại nhiều năm qua ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an Hà Nội, không chỉ Công an P.Tây Hồ, các đơn vị khắp Hà Nội cũng mạnh tay chấn chỉnh trật tự đô thị suốt nửa năm qua và đây cũng trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của lực lượng cảnh sát trật tự.

Nhiều tuyến phố đã thông thoáng; vỉa hè được sắp xếp gọn gàng, sơn kẻ vạch để phân định ranh giới khu vực đỗ xe và không gian dành cho người đi bộ…