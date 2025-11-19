Chiều 19.11, hình ảnh băng giá lần đầu tiên xuất hiện trong mùa đông năm nay được chia sẻ ở nhiều diễn đàn du lịch.

Băng giá xuất hiện trên đường lên đỉnh Tà Xùa vào sáng 19.11 ẢNH: PHÀNG A CHÌA

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, một trong số những người chụp được băng giá dày đặc là anh Phàng A Chìa, người làm công việc khuân vác hành lý cho khách du lịch tại xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai.

Theo anh Phàng A Chìa, băng giá đã xuất hiện trên đường lên đỉnh Tà Xùa, nằm ở độ cao khoảng 2.600 m so với mực nước biển. Bức ảnh được chụp vào khoảng 9 giờ sáng 19.11 khi anh Chìa dẫn đoàn leo núi chinh phục đỉnh Tà Xùa.

"14 năm dẫn khách lên đỉnh núi Tà Xùa, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến băng giá xuất hiện rất sớm, ngay trong tháng 11", anh Chìa nói.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều khu vực núi cao ở tỉnh Lào Cai có nhiệt độ giảm sâu. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Sa Pa lúc 7 giờ ngày 19.11 giảm xuống 7,1 độ C; tại Bắc Hà hơn 10 độ C.

Lớp băng giá xuất hiện với mật độ dày đặc ẢNH: PHÀNG A CHÌA

Trước đó, ngày 17.11, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, đợt không khí lạnh đang ảnh hưởng đến miền Bắc, miền Trung có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay. Dự báo trong đợt không khí lạnh này, vùng núi, trung du phía bắc có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ tháng 11, không khí lạnh sẽ gia tăng về cả cường độ và tần suất, đặc biệt trong tháng cuối năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026.

Không khí lạnh cường độ mạnh trong thời gian này gây ra các đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng ở miền Bắc, bắc Trung bộ. Dự báo ở vùng núi phía bắc có nguy cơ cao xảy ra tượng thời tiết cực đoan như sương muối, băng giá, thậm chí sẽ có mưa tuyết.