Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Băng giá xuất hiện trên đường lên đỉnh Tà Xùa

Phan Hậu
Phan Hậu
19/11/2025 20:12 GMT+7

Băng giá bất ngờ xuất hiện trên đường lên đỉnh Tà Xùa (thôn Tà Xùa, xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai) trong sáng nay 19.11.

Chiều 19.11, hình ảnh băng giá lần đầu tiên xuất hiện trong mùa đông năm nay được chia sẻ ở nhiều diễn đàn du lịch.

Băng giá xuất hiện trên đường lên đỉnh Tà Xùa- Ảnh 1.

Băng giá xuất hiện trên đường lên đỉnh Tà Xùa vào sáng 19.11

ẢNH: PHÀNG A CHÌA

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, một trong số những người chụp được băng giá dày đặc là anh Phàng A Chìa, người làm công việc khuân vác hành lý cho khách du lịch tại xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai.

Theo anh Phàng A Chìa, băng giá đã xuất hiện trên đường lên đỉnh Tà Xùa, nằm ở độ cao khoảng 2.600 m so với mực nước biển. Bức ảnh được chụp vào khoảng 9 giờ sáng 19.11 khi anh Chìa dẫn đoàn leo núi chinh phục đỉnh Tà Xùa.

"14 năm dẫn khách lên đỉnh núi Tà Xùa, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến băng giá xuất hiện rất sớm, ngay trong tháng 11", anh Chìa nói.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều khu vực núi cao ở tỉnh Lào Cai có nhiệt độ giảm sâu. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Sa Pa lúc 7 giờ ngày 19.11 giảm xuống 7,1 độ C; tại Bắc Hà hơn 10 độ C.

Băng giá xuất hiện trên đường lên đỉnh Tà Xùa- Ảnh 2.

Lớp băng giá xuất hiện với mật độ dày đặc

ẢNH: PHÀNG A CHÌA

Trước đó, ngày 17.11, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, đợt không khí lạnh đang ảnh hưởng đến miền Bắc, miền Trung có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay. Dự báo trong đợt không khí lạnh này, vùng núi, trung du phía bắc có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ tháng 11, không khí lạnh sẽ gia tăng về cả cường độ và tần suất, đặc biệt trong tháng cuối năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026. 

Không khí lạnh cường độ mạnh trong thời gian này gây ra các đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng ở miền Bắc, bắc Trung bộ. Dự báo ở vùng núi phía bắc có nguy cơ cao xảy ra tượng thời tiết cực đoan như sương muối, băng giá, thậm chí sẽ có mưa tuyết.

Tin liên quan

Mùa đông miền Bắc rét mạnh, sẽ có băng giá, mưa tuyết

Mùa đông miền Bắc rét mạnh, sẽ có băng giá, mưa tuyết

Dự báo trong các tháng chính đông miền Bắc năm 2025 - 2026 có nền nhiệt độ ở mức xấp xỉ đến thấp hơn mức trung bình nhiều năm. Mùa đông sẽ rét hơn so với các mùa đông những năm gần đây với các đợt rét đậm, rét hại từ nửa cuối tháng 12.2025 - 2.2026, cảnh báo có thể sẽ có mưa tuyết, băng giá.

Khám phá thêm chủ đề

băng giá Không khí lạnh Mưa tuyết Tà Xùa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận