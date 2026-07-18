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Thời sự Dân sinh

Băng qua lối đi tự mở, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong

Hải Phong
Hải Phong
Băng qua đường sắt tại lối đi tự mở, người phụ nữ ở Quảng Ngãi bị tàu hỏa tông tử vong.

Sáng nay 18.7, Công an xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Băng qua lối đi tự mở, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt

ẢNH: CÔNG AN XÃ BÌNH SƠN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 21 phút cùng ngày, tại Km 906+500, đoạn đường sắt thuộc khu gian Bình Sơn - Trì Bình, qua thôn Phú Lễ, xã Bình Sơn, tàu Thống Nhất SE10 lưu thông theo hướng Nam - Bắc đã va chạm với một người đi bộ băng qua đường sắt tại lối đi tự mở.

Nạn nhân được xác định là bà P.T.T (64 tuổi, ngụ thôn Phú Lễ, xã Bình Sơn). Thời điểm xảy ra tai nạn, bà T. đang đi bộ qua đường sắt theo hướng tây - đông thì xảy ra va chạm với đoàn tàu. Cú va chạm mạnh khiến bà T. tử vong tại chỗ.

Theo người dân địa phương, bà T. đang đem đồ ăn sáng cho cha ruột. Khi đến vị trí trên, bà băng qua đường sắt để qua nhà cha ruột thì bị tàu hỏa tông.

Băng qua lối đi tự mở, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra lối đi tự mở

ẢNH: CÔNG AN XÃ BÌNH SƠN

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Bình Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời phối hợp xử lý theo quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

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