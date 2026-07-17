Công an Quảng Ngãi triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026 gần 1.200 tỉ đồng

Ngày 17.7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án về đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn.

Các đối tượng tham gia đường dây cá độ bóng đá bị Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo cơ quan công an, lợi dụng thời điểm diễn ra World Cup 2026, các đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã thiết lập đường dây cá độ bóng đá hoạt động tinh vi trên Internet, tổ chức theo mô hình nhiều tầng nấc nhằm lôi kéo người chơi tham gia cá cược.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Đến ngày 10.7, Ban chuyên án huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai tại nhiều địa điểm, tiến hành đấu tranh và triệt phá thành công đường dây này.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Đức Nghiêm (32 tuổi, ở thôn Thọ Lộc Tây, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) là đối tượng cầm đầu đường dây.

Theo cơ quan công an, từ khoảng tháng 2 đến nay, Nghiêm sử dụng một tài khoản tổng trên hệ thống cá độ bóng đá trực tuyến, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng quản lý. Những tài khoản này tiếp tục được phân nhỏ cho các đại lý và người chơi tham gia cá cược qua Internet.

Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận định đây là đường dây được tổ chức theo mô hình khép kín, phân cấp quản lý nhiều tầng, từ đối tượng cầm đầu đến các đại lý và người trực tiếp tham gia cá cược. Các đối tượng được phân công vai trò cụ thể, điều hành hoạt động chặt chẽ và thực hiện việc thanh toán tiền thắng, thua thông qua không gian mạng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc của đường dây này lên đến gần 1.200 tỉ đồng, thu hút hàng trăm người tham gia ở nhiều cấp độ khác nhau.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đã làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời bóc tách các thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, tài khoản ảo, sim điện thoại không chính chủ và các ứng dụng liên lạc có tính bảo mật nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệu tập hàng chục người có liên quan, tạm giữ hình sự 7 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tính, thiết bị điện tử cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.