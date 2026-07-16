Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi đưa 2 cảng cá tư nhân vào hoạt động

Hải Phong
Hải Phong
Hai cảng cá tư nhân vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định công bố danh sách cảng cá chỉ định cho tàu cá hoạt động ở vùng khơi cập cảng và cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản.

Ngày 16.7, ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Ban quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi, cho biết UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành các quyết định công bố danh sách cảng cá chỉ định cho tàu cá hoạt động ở vùng khơi cập cảng. Đồng thời, tỉnh đã công bố cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ khai thác nhằm đáp ứng các quy định của luật Thủy sản và tăng cường quản lý hoạt động khai thác hải sản.

Quảng Ngãi đưa 2 cảng cá tư nhân vào hoạt động- Ảnh 1.

Quảng Ngãi đang xây dựng cảng cá Tịnh Hòa (xã Đông Sơn)

ẢNH: HẢI PHONG

Theo đó, cảng cá Sa Kỳ (thôn Xuân An, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được công bố là cảng cá chỉ định cho tàu cá hoạt động ở vùng khơi trở ra cập cảng và là cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ khai thác. Cảng cá loại III này có khả năng tiếp nhận tàu cá có chiều dài lớn nhất 30 m.

Đối với cảng cá Bình Châu (thôn Định Tân, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), UBND tỉnh công bố là cảng cá chỉ định cho tàu cá hoạt động ở vùng khơi cập cảng. Đây là cảng cá loại III, có khả năng tiếp nhận tàu cá có chiều dài lớn nhất 25 m.

Theo các quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các tổ chức quản lý cảng cá đã được công bố. Đồng thời, các tổ chức quản lý cảng phải vận hành cảng đúng quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo luật Thủy sản năm 2017 và các quy định liên quan.

Việc công bố các cảng cá chỉ định là cơ sở để tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm soát tàu cá khai thác vùng khơi cập cảng, thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đáp ứng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Liên quan đến việc này, UBND xã Đông Sơn cho biết 2 cảng cá vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố là cảng cá tư nhân. Hiện 2 cảng cá này đã đưa vào hoạt động.

Tin liên quan

Cần sớm gỡ nút thắt cảng cá: Ngư dân vất vả tìm đường vào bờ

Cần sớm gỡ nút thắt cảng cá: Ngư dân vất vả tìm đường vào bờ

Cảng mới thì mắc cạn, cảng cũ tàu phải "xếp hàng", đó là nghịch lý tại các cảng cá ở TP.Huế khiến ngư dân luôn gặp khó mỗi khi đưa tàu vào bờ. Còn tại Quảng Bình, ngư dân phải cho tàu chạy vòng tìm cảng cập bờ...

Khám phá thêm chủ đề

cảng cá Quảng Ngãi cảng cá tư nhân Cảng cá Sa Kỳ Cảng cá Bình Châu

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận