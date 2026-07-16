Quảng Ngãi đưa 2 cảng cá tư nhân vào hoạt động

Ngày 16.7, ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Ban quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi, cho biết UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành các quyết định công bố danh sách cảng cá chỉ định cho tàu cá hoạt động ở vùng khơi cập cảng. Đồng thời, tỉnh đã công bố cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ khai thác nhằm đáp ứng các quy định của luật Thủy sản và tăng cường quản lý hoạt động khai thác hải sản.

Quảng Ngãi đang xây dựng cảng cá Tịnh Hòa (xã Đông Sơn) ẢNH: HẢI PHONG

Theo đó, cảng cá Sa Kỳ (thôn Xuân An, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được công bố là cảng cá chỉ định cho tàu cá hoạt động ở vùng khơi trở ra cập cảng và là cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ khai thác. Cảng cá loại III này có khả năng tiếp nhận tàu cá có chiều dài lớn nhất 30 m.

Đối với cảng cá Bình Châu (thôn Định Tân, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), UBND tỉnh công bố là cảng cá chỉ định cho tàu cá hoạt động ở vùng khơi cập cảng. Đây là cảng cá loại III, có khả năng tiếp nhận tàu cá có chiều dài lớn nhất 25 m.

Theo các quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các tổ chức quản lý cảng cá đã được công bố. Đồng thời, các tổ chức quản lý cảng phải vận hành cảng đúng quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo luật Thủy sản năm 2017 và các quy định liên quan.

Việc công bố các cảng cá chỉ định là cơ sở để tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm soát tàu cá khai thác vùng khơi cập cảng, thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đáp ứng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Liên quan đến việc này, UBND xã Đông Sơn cho biết 2 cảng cá vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố là cảng cá tư nhân. Hiện 2 cảng cá này đã đưa vào hoạt động.