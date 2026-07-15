Quảng Ngãi chi 45 tỉ đồng sửa chữa đập ngăn mặn Hiền Lương

Ngày 14.7, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp đập ngăn mặn Hiền Lương với tổng mức đầu tư 45 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2029.

Đập ngăn mặn Hiền Lương nối 2 xã An Phú và Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) ẢNH: N.H

Dự án sử dụng ngân sách tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm chủ đầu tư, với mục tiêu ngăn mặn, giữ ngọt và bảo đảm nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh. Đồng thời, bảo đảm năng lực tiêu úng, thoát lũ và an toàn công trình, nâng cao hiệu quả khai thác công trình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân vùng dự án.

Dự án sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp các hạng mục theo công trình hiện trạng đập, gồm: xử lý chống thấm vai, thân và nền đập; thay thế cửa van đập (cống), máy đóng mở cửa van; sửa cầu giao thông trên đập; các hạng mục, thiết bị phục vụ vận hành công trình và các hạng mục phụ trợ khác.

Khe đáy làm bằng bê tông bị nước mặn ăn mòn ẢNH: N.H

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương căn cứ kế hoạch trung hạn chính thức của dự án được duyệt, chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, triển khai dự án.

Đập ngăn mặn Hiền Lương nối 2 xã An Phú và Tư Nghĩa, dài 300 m, được xây dựng năm 2000, đến năm 2001 đưa vào vận hành khai thác. Công trình này kết hợp giữa cầu giao thông với đập ngăn mặn, có chức năng ngăn mặn, trữ nước ngọt để cung cấp nước tưới cho hơn 1.400 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Hiện trạng bề mặt bê tông bảo vệ của đập và khe đáy làm bằng bê tông bị nước mặn ăn mòn; các kết cấu thép của hệ thống cửa van bị hoen gỉ, hư hỏng. Đường nhựa đi qua cầu cũng bị nứt toác, một số điểm phải đặt tấm thép che ổ voi, ổ gà; bờ ta luy bằng sắt đã hoen gỉ, biển tên công trình bị gãy đôi.

Ngoài ra, điểm tiếp giáp giữa trụ cầu và dầm cầu cũng bị nứt, một số người dân đi qua cầu bằng xe đạp phải dắt bộ vì mặt đường hư hỏng quá nhiều.