Sạt lở tại Cà Mau, 60 mét lộ nứt toác trượt xuống sông

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đầm Dơi (Cà Mau, khoảng 4 giờ sáng 24.4, tại tuyến sông Đầm Dơi (ấp 1, xã Đầm Dơi), xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, khiến kéo sụt lún một đoạn lộ bê tông. Vị trí sạt lở có chiều ngang khoảng 20 m, ăn sâu theo chiều dài 60 m, tạo khoảng trống lớn sát bờ sông.

Hiện trường vụ sạt lở ẢNH: CTV

Điểm "nóng" của sạt lở bờ sông Đầm Dơi không chỉ nằm ở phần đã sụp, mà ở nguy cơ lan rộng thêm 20 - 30 m. Nền đất khu vực này đã có dấu hiệu mất ổn định, khiến toàn bộ dải ven sông rơi vào trạng thái rủi ro cao.

Sạt lở bờ khiến lộ bê tông trượt xuống bờ sông ẢNH: CT

Thiệt hại bước đầu ghi nhận gồm một bên cửa hàng, hạng mục đá của hộ ông Nguyễn Minh Trang bị ảnh hưởng; đại lý thức ăn thủy sản của ông Nguyễn Minh Thảo cũng nằm trong vùng sạt lở. Tổng thiệt hại ước tính trên 3 tỉ đồng.

Lực lượng chuyên môn, công an, dân quân được huy động khẩn cấp để xử lý hỗ trợ người dân ẢNH: CTV

Ngay sau sự cố, chính quyền xã có mặt tại hiện trường. Lực lượng chuyên môn, công an, dân quân được huy động khẩn cấp để xử lý. Người dân được hỗ trợ di dời tài sản, khu vực nguy hiểm được phong tỏa, cắm biển cảnh báo, không cho lưu thông qua điểm sạt lở bờ sông Đầm Dơi.