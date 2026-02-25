Sau thanh tra, Cà Mau điều chỉnh chủ trương đầu tư bờ kè 146 tỉ đồng

Ngày 25.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn (nay là xã Năm Căn), giai đoạn 1.

Quyết định được ban hành trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp - Môi trường, cùng kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh Cà Mau điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn

ẢNH: CTV

Theo nội dung điều chỉnh, dự án có tổng chiều dài 789 m, kéo dài từ khu vực bến ca nô Quốc Việt (bờ tả sông Cửa Lớn) đến đường Lạc Long Quân. Công trình thuộc nhóm B, tổng mức đầu tư trên 146 tỉ đồng (tổng mức đầu tư ban đầu trên 119 tỉ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2026.

Về nguồn vốn, ngân sách Trung ương hỗ trợ 35 tỉ đồng từ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Phần còn lại hơn 111 tỉ đồng do ngân sách tỉnh bố trí trong các giai đoạn 2016 - 2020, 2021 - 2025 và 2026 - 2030.

Mục tiêu dự án nhằm bảo vệ khu dân cư ven sông, đảm bảo an toàn cho người dân, hạ tầng và các hoạt động kinh tế trên sông; đồng thời chỉnh trang đô thị, cải thiện cảnh quan và tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, du lịch tại xã Năm Căn. Dự án cũng được định hướng kết hợp với quy hoạch tiêu thoát nước khu vực, đảm bảo thoát nước ra sông Cái Nai.

Dự án trước đây chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng

Đây cũng là dự án mà Thanh Niên đã thông tin Thanh tra tỉnh Cà Mau từng kết luận có sai phạm. Cụ thể, tháng 11.2024, Thanh tra tỉnh Cà Mau ban hành kết luận thanh tra đối với dự án này. Qua kiểm tra, cơ quan thanh tra xác định chủ đầu tư đã thanh toán vượt khối lượng thực tế và dự án chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng.

Dự án khởi công ngày 11.1.2022, dự kiến hoàn thành ngày 17.12.2023. Trong đó, gói thầu số 4 (thi công kè) có giá trị ban đầu hơn 63 tỉ đồng, sau điều chỉnh còn hơn 49,25 tỉ đồng, do Công ty CP xây dựng thương mại Thới Bình thi công trong 420 ngày.

Tính đến tháng 12.2023, Ban Quản lý dự án công trình NN-PTNT tỉnh Cà Mau (nay là Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau) đã thanh toán cho nhà thầu hơn 44,58 tỉ đồng, tương đương 90,52% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, qua đo đạc thực tế, chiều dài kè hoàn thành chỉ đạt 536,79 m với giá trị hơn 39,34 tỉ đồng, tương đương 79,88% hợp đồng. Phần khối lượng dở dang 113 m không kiểm tra được. Như vậy, số tiền thanh toán vượt khoảng 5,24 tỉ đồng, bao gồm khối lượng chưa hoàn thành và thi công dở dang.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra việc chủ đầu tư tự điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán khi chưa có ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Cụ thể, tổng chiều dài tuyến kè chống sạt lở được điều chỉnh từ 789 m xuống còn 655 m, giảm 134 m so với thiết kế ban đầu.



