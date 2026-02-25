Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Sau thanh tra, Cà Mau điều chỉnh chủ trương đầu tư bờ kè 146 tỉ đồng

Gia Bách
Gia Bách
25/02/2026 11:42 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau chính thức phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn (nay là xã Năm Căn), với tổng mức đầu tư hơn 146 tỉ đồng.

Ngày 25.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn (nay là xã Năm Căn), giai đoạn 1. 

Quyết định được ban hành trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp - Môi trường, cùng kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư.

- Ảnh 1.

UBND tỉnh Cà Mau điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn

ẢNH: CTV

Theo nội dung điều chỉnh, dự án có tổng chiều dài 789 m, kéo dài từ khu vực bến ca nô Quốc Việt (bờ tả sông Cửa Lớn) đến đường Lạc Long Quân. Công trình thuộc nhóm B, tổng mức đầu tư trên 146 tỉ đồng (tổng mức đầu tư ban đầu trên 119 tỉ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2026.

Về nguồn vốn, ngân sách Trung ương hỗ trợ 35 tỉ đồng từ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Phần còn lại hơn 111 tỉ đồng do ngân sách tỉnh bố trí trong các giai đoạn 2016 - 2020, 2021 - 2025 và 2026 - 2030.

Mục tiêu dự án nhằm bảo vệ khu dân cư ven sông, đảm bảo an toàn cho người dân, hạ tầng và các hoạt động kinh tế trên sông; đồng thời chỉnh trang đô thị, cải thiện cảnh quan và tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, du lịch tại xã Năm Căn. Dự án cũng được định hướng kết hợp với quy hoạch tiêu thoát nước khu vực, đảm bảo thoát nước ra sông Cái Nai.

Dự án trước đây chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng

Đây cũng là dự án mà Thanh Niên đã thông tin Thanh tra tỉnh Cà Mau từng kết luận có sai phạm. Cụ thể, tháng 11.2024, Thanh tra tỉnh Cà Mau ban hành kết luận thanh tra đối với dự án này. Qua kiểm tra, cơ quan thanh tra xác định chủ đầu tư đã thanh toán vượt khối lượng thực tế và dự án chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng.

Dự án khởi công ngày 11.1.2022, dự kiến hoàn thành ngày 17.12.2023. Trong đó, gói thầu số 4 (thi công kè) có giá trị ban đầu hơn 63 tỉ đồng, sau điều chỉnh còn hơn 49,25 tỉ đồng, do Công ty CP xây dựng thương mại Thới Bình thi công trong 420 ngày.

Tính đến tháng 12.2023, Ban Quản lý dự án công trình NN-PTNT tỉnh Cà Mau (nay là Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau) đã thanh toán cho nhà thầu hơn 44,58 tỉ đồng, tương đương 90,52% giá trị hợp đồng. 

Tuy nhiên, qua đo đạc thực tế, chiều dài kè hoàn thành chỉ đạt 536,79 m với giá trị hơn 39,34 tỉ đồng, tương đương 79,88% hợp đồng. Phần khối lượng dở dang 113 m không kiểm tra được. Như vậy, số tiền thanh toán vượt khoảng 5,24 tỉ đồng, bao gồm khối lượng chưa hoàn thành và thi công dở dang.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra việc chủ đầu tư tự điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán khi chưa có ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Cụ thể, tổng chiều dài tuyến kè chống sạt lở được điều chỉnh từ 789 m xuống còn 655 m, giảm 134 m so với thiết kế ban đầu.


Tin liên quan

Cà Mau: Dự án kè chống sạt lở chưa làm xong đã thanh toán

Cà Mau: Dự án kè chống sạt lở chưa làm xong đã thanh toán

Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận chủ đầu tư Dự án (DA) xây dựng kè chống sạt lở khu dân cư TT.Năm Căn (H.Năm Căn, Cà Mau) đã thanh toán cho phần chưa thi công cho đơn vị thi công...

Khám phá thêm chủ đề

kè chống sạt lở ngân sách điều chỉnh đầu tư dự án Năm Căn Thanh tra
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận