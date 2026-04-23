Sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây lan rộng: Nhà nứt toác, dân sống trong nơm nớp

Theo UBND xã Mỹ Thạnh, điểm sạt lở bờ Sông Vàm Cỏ Tây xảy ra ngày 16.4, với chiều dài khoảng 50 mét, ăn sâu vào đất liền khoảng 1 mét, rộng 4 mét. Hiện tượng sụp lún tạo thành các hàm ếch nguy hiểm, có thể sạt lở tiếp tục lan rộng bất cứ lúc nào.

Những vết nứt bắt đầu ăn sâu vào sát nhà dân gần điểm sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây ẢNH: T.N

Nguyên nhân được xác định do khu vực nằm ở đoạn cong lõm của dòng sông, chịu tác động mạnh của dòng chảy xiết. Bên cạnh đó, hoạt động lưu thông dày đặc của tàu, thuyền, sà lan tải trọng lớn khiến bờ sông bị xói mòn nhanh hơn. Nền đất yếu kết hợp với mực nước triều thấp càng làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Dù không gây thiệt hại về người, nhưng vụ sạt lở đã ảnh hưởng trực tiếp đến 2 hộ dân, làm nứt nền, sụp sân và hư hại cây trồng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Cuộc sống của 2 hộ dân ven sông Vàm Cỏ Tây bị ảnh hưởng nặng nề do sạt lở ẢNH: T.N

Những ngày qua, gia đình ông Phạm Đăng Khoa (ở ấp 2, xã Mỹ Thạnh) sống trong cảnh thấp thỏm khi nền đất quanh nhà liên tục xuất hiện vết nứt, nhiều đoạn sụp lún sâu. "Đất sụp từng ngày, có chỗ lún hơn cả mét. Ban đêm phải mở cửa sẵn để chạy khi có động. Nhà mới xây mà giờ bị hà bá ăn dần, không biết giữ được bao lâu nữa", ông Khoa nói.

Theo chính quyền địa phương, tình trạng sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây tại khu vực này đã kéo dài nhiều năm. Chỉ riêng đoạn sông dài khoảng 3 km qua địa bàn đã xuất hiện khoảng 7 điểm sạt lở trong 3 - 4 năm gần đây, tiềm ẩn rủi ro cao.

Trước đó, xã Mỹ Thạnh đã triển khai nhiều biện pháp tạm thời như đóng cừ dừa, cừ tràm, đắp đất gia cố bờ sông. Tuy nhiên, do điều kiện địa chất yếu và tác động mạnh của dòng chảy, các giải pháp này chưa mang lại hiệu quả bền vững.

Hiện, UBND xã Mỹ Thạnh đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, vận động người dân di dời tài sản, đồng thời báo cáo cấp trên để theo dõi, chỉ đạo xử lý. Tuy vậy, thực tế cho thấy quy mô và mức độ sạt lở đã vượt quá khả năng khắc phục của địa phương.

Ông Nguyễn Thế Phong, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh, cho biết khu vực này từng được gia cố hơn 50 m, nhưng chủ yếu mang tính tạm thời do hạn chế kinh phí. Năm 2025, địa phương tiếp tục bố trí hơn 400 triệu đồng để sửa chữa, nhưng sạt lở vẫn tái diễn do đặc thù dòng chảy. "Xã đã kiến nghị cấp trên sớm khảo sát, đầu tư kè kiên cố để đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân", ông Phong nói thêm.



