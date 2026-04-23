Cảng cá Tịnh Hòa vướng mặt bằng: Nửa tiến độ bị 'níu chân'

Dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa (Quảng Ngãi) được khởi công năm 2024, dự kiến hoàn thành năm 2027, thời gian thực hiện hợp đồng 36 tháng (từ ngày 15.12.2023 đến 15.12.2026). Theo hồ sơ dự án, tổng mức đầu tư được điều chỉnh lên mức 505 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 400 tỉ đồng, ngân sách tỉnh Quảng Ngãi 105 tỉ đồng.

Toàn cảnh thi công dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Dự án có tổng diện tích khoảng 41 ha, song đến nay mới hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được khoảng một nửa. Cụ thể, 3 phương án bồi thường đã được phê duyệt với 61 hộ dân và 1 tổ chức, tổng diện tích hơn 20 ha, kinh phí hơn 58 tỉ đồng. Trong đó, đã chi trả cho 57 hộ và 1 tổ chức, bàn giao mặt bằng hơn 20 ha; còn 4 hộ dân chưa nhận tiền do khiếu nại liên quan đến đơn giá, khối lượng bồi thường hoặc chính sách hỗ trợ.

Đáng chú ý, 3 phương án còn lại với diện tích khoảng 21 ha vẫn chưa thể phê duyệt, trở thành "nút thắt" lớn nhất của dự án.

Các hồ nuôi tôm của người dân chưa bồi thường giải phóng mặt bằng ẢNH: HẢI PHONG

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, công tác kiểm kê, khảo sát bổ sung đang được triển khai nhưng gặp nhiều khó khăn. Trong đợt kiểm kê bổ sung đầu tiên, chỉ có 44/67 hộ dân ký xác nhận hồ sơ, còn lại 23 hộ chưa thống nhất do vắng mặt, vướng thủ tục thừa kế hoặc chưa đồng thuận về cơ chế bồi thường.

Ở các phương án tiếp theo, nhiều hộ dân không đồng ý với phương án bồi thường do cho rằng chưa được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp hoặc chưa phù hợp với thực tế sử dụng đất. Ngoài ra, một số khu vực đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc liên quan đến tranh chấp, thừa kế cũng khiến việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý kéo dài.

Một khó khăn khác là các hồ nuôi trồng thủy sản trong vùng dự án được hình thành từ hơn 30 năm trước, hồ sơ lưu trữ không còn đầy đủ, gây phức tạp trong việc xác định khối lượng, giá trị bồi thường.

Một bến neo đậu tàu nằm trong dự án vẫn chưa được giải phóng mặt bằng ẢNH: HẢI PHONG

Đáng lưu ý, cơ chế, chính sách bồi thường có nhiều thay đổi theo hướng tăng đơn giá, khiến chi phí giải phóng mặt bằng đội lên, từ 60 tỉ đồng lên 105 tỉ đồng. Việc điều chỉnh này phải trình Bộ NN-MT phê duyệt, làm kéo dài thêm thời gian thực hiện.

Vướng mắc mặt bằng ảnh hưởng 50% tiến độ dự án

Ngày 23.4, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Tường, phụ trách giám sát công trình thuộc Ban Quản lý dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa, cho biết hiện dự án mới đạt khoảng 50% khối lượng thi công.

"Vướng mắc mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến 50% tiến độ dự án. Các nhà thầu đang tập trung thi công phần đã có mặt bằng và dự kiến hoàn thành vào khoảng tháng 6. Tuy nhiên, phần còn lại vẫn đang đứng bánh do chưa giải phóng xong mặt bằng", ông Tường nói.

Theo ông Tường, việc chậm bàn giao mặt bằng trong bối cảnh mùa mưa sắp đến sẽ gây thêm nhiều khó khăn trong việc bố trí máy móc, thiết bị, đặc biệt là các hạng mục thi công dưới nước.

Bến cảng xây dựng mới có công suất phục vụ 15.000 tấn hàng thủy sản/năm ẢNH: HẢI PHONG

Ở góc độ nhà thầu, ông Nguyễn Anh, Phó chỉ huy trưởng công trình Công ty Xây lắp Phước Thành, cho biết đơn vị đã thi công đạt khoảng 49% khối lượng. Các hạng mục chính như nạo vét, kè K1, K2, K3 đang được triển khai theo phương châm "có mặt bằng đến đâu làm đến đó".

"Thi công trong môi trường sông nước phụ thuộc nhiều vào thủy triều. Khi triều cường dâng cao, việc thi công gặp rất nhiều trở ngại, đặc biệt là các hạng mục kè. Nếu không sớm có mặt bằng, nguy cơ chậm tiến độ là rất rõ", ông Anh nhận định.

Bến cảng neo đậu tàu thuyền cơ bản xây dựng sắp hoàn thành ẢNH: HẢI PHONG

Dự án cảng cá Tịnh Hòa được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế biển của địa phương. Tuy nhiên, khi bài toán mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm, mục tiêu hoàn thành và đưa công trình vào khai thác đúng kế hoạch vào cuối năm 2026 vẫn còn nhiều thách thức.

Một số hình ảnh do PV Thanh Niên ghi nhận tại công trường dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa (Quảng Ngãi):

Đơn vị thi công đang nỗ lực để sớm về đích ẢNH: HẢI PHONG

Một máy cạp lớn trên sà lan đang nạo vét luồng lạch tại dự án ẢNH: HẢI PHONG

Đơn vị thi công dùng bao tải kè không cho chất thải nạo vét tràn ra ngoài ẢNH: HẢI PHONG

Phần mặt nước trước cảng neo đậu còn vướng mặt bằng, ảnh hưởng lớn đến công tác thi công và tiến độ dự án ẢNH: HẢI PHONG



