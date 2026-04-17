'Ngã ngửa' khi nhận bồi thường theo quyết định giải phóng mặt bằng 7 năm trước

Một dự án, nhiều chính sách

Thời gian gần đây, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng P.Vĩnh Tuy (thuộc UBND P.Vĩnh Tuy, Hà Nội) đang tiến hành các thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng đường Tam Trinh trên địa bàn.

Hiện trạng đường Tam Trinh ẢNH: KHẮC HIẾU

Dự án mở rộng đường Tam Trinh được Hà Nội phê duyệt chủ trương từ năm 2012, nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ vì gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án dài 3,5 km, có điểm đầu nối với đường Minh Khai, điểm cuối giao Vành đai 3, đi qua địa bàn 3 phường Vĩnh Tuy, Tương Mai, Hoàng Mai.

Đáng chú ý, trong danh sách hộ gia đình trong diện thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Tam Trinh (P.Vĩnh Tuy) có nhiều công trình nhà ở áp quyết định thu hồi năm 2026; đồng thời nhiều công trình bị áp dụng quyết định ban hành năm 2019.

Theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ban hành năm 2026, hộ gia đình ông H., ở địa chỉ 139 Tam Trinh bị thu hồi hơn 140 m2 đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp dịch vụ do HTX Mai Động giao trái thẩm quyền trước năm 1980. Với giá đất bồi thường hơn 113 triệu đồng/m2, gia đình ông H. được nhận tổng số tiền là hơn 15,9 tỉ đồng kèm 1 căn hộ tái định cư.

Cùng với giá bồi thường nêu trên, gia đình bà N. ở địa chỉ 99 Tam Trinh bị thu hồi 75,5 m2 đất được nhận hơn 8,5 tỉ đồng kèm 1 căn hộ tái định cư.

Trong khi đó, do áp dụng theo quyết định ban hành năm 2019, với giá bồi thường hơn 59 triệu đồng/m2 thì hộ gia đình bà Phạm Thị Bích Ngọc (đã chết năm 2023) và ông Đỗ Văn Thuần (ở địa chỉ 127 Tam Trinh) chỉ được bồi thường hơn 3,7 tỉ đồng kèm 1 căn hộ tái định cư khi bị thu hồi sổ đỏ có diện tích 63,2 m2.

"Chúng tôi thực sự sốc. Ngay trên cùng tuyến đường này, nhiều hộ xung quanh nhận mức bồi thường hơn 113 triệu đồng/m². Còn gia đình tôi thì vẫn áp dụng theo quyết định đã ban hành từ 7 năm trước, với giá bồi thường chỉ bằng một nửa", anh Đỗ Đức Thuận (40 tuổi; con trai ông Thuần) nói.

Theo anh Thuận, với số tiền bồi thường này thì gia đình không có khả năng mua lại nhà ở trong nội đô. Trong khi đó, giá đất mặt đường Tam Trinh hiện được rao bán trên thị trường từ 350 - 450 triệu đồng/m2.

Gia đình anh Thuận chỉ được bồi thường với giá 59 triệu đồng/m2 theo quyết định năm 2019, thấp hơn gần một nửa giá đền bù của những hộ có quyết định năm 2026 ẢNH: KHẮC HIẾU

Kiến nghị áp dụng đồng bộ chính sách, bồi thường theo giá mới

"Về nhân khẩu, nhà tôi hiện có 9 người, tăng thêm 3 người so với quyết định năm 2019 nhưng chưa được cập nhật. Ngoài ra, diện tích sử dụng và nộp thuế theo sổ đỏ được cấp là 68,76 m2. Như vậy, diện tích đất bị thu hồi đang "hụt" 5,56 m2 so với sổ đỏ", anh Thuận cho biết thêm.

Đường Tam Trinh trước thuộc địa giới Q.Hoàng Mai (cũ), từ 1.7.2025 thuộc địa giới hành chính phường Vĩnh Tuy, Tương Mai và Hoàng Mai ẢNH: KHẮC HIẾU

Từ những bất cập nêu trên, gia đình anh Thuận kiến nghị cơ quan chức năng xem xét áp dụng phương án bồi thường theo bảng giá đất năm 2026, thay vì giữ nguyên theo quyết định năm 2019. Đồng thời, đề nghị được bố trí 2 căn hộ tái định cư tương ứng với 2 hộ gia đình hiện hữu.

"Chúng tôi không phản đối chủ trương làm đường, nhưng cần đảm bảo công bằng giữa các hộ dân khi bị thu hồi đất ở thời điểm hiện tại. Nếu tiếp tục thu hồi, bồi thường theo quyết định năm 2019 sẽ rất thiệt thòi", anh Thuận bày tỏ.

Cùng chung quan điểm, một hộ dân (đề nghị ẩn danh) mong muốn UBND P.Vĩnh Tuy áp dụng đồng bộ chính sách mới cho các trường hợp thuộc diện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Tam Trinh. Nếu tiếp tục áp dụng giá bồi thường theo quyết định ban hành năm 2019 do Q.Hoàng Mai ban hành thì thấp quá, không đủ để ổn định cuộc sống hiện tại.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng P.Vĩnh Tuy xác nhận có nhiều trường hợp ở đường Tam Trinh bị thu hồi theo quyết định ban hành từ năm 2019. Các quyết định này do UBND Q.Hoàng Mai (cũ) ban hành và đơn vị chỉ là cơ quan thực hiện.

Vị lãnh đạo này xác nhận, những trường hợp mới ban hành năm 2026 là do ngày trước, cơ quan chức năng "chưa làm đến" và chưa ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

"Nếu đã ban hành rồi thì phải thực hiện theo quyết định hành chính, thay đổi quyết định hành chính thế nào được", vị này lý giải thêm.