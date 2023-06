Băng qua QL1, người bán vé số bị xe container tông tử vong

Ngày 30.6, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đang làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên QL1 làm một người đàn ông tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là ông T.V.C (52 tuổi, quê Kiên Giang), làm nghề bán vé số.

Hiện trường vụ tai nạn nằm trong làn đường dành cho xe ô tô TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, hơn 21 giờ ngày 29.6, xe container biển số 84C-048... do một nam tài xế cầm lái chạy trên QL1, hướng từ Q.12 đi TP.Thủ Đức. Khi còn cách cầu vượt Sóng Thần (P.An Bình, TP.Dĩ An, Bình Dương) khoảng 30 m, xe container tông trúng ông C. đang đi bộ băng qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn nằm trên QL1, trong làn đường dành cho xe ô tô, không có vạch kẻ dành cho người đi bộ. Vụ tai nạn làm ông C. lọt dưới gầm xe container, tử vong tại chỗ.

Đến rạng sáng 30.6, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác TRẦN DUY KHÁNH

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An phối hợp các đơn vị liên quan có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.