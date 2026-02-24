Băng rừng già đầu xuân, chạm tượng Phật nằm dài 49 m trên núi Tà Kóu

Tham dự lễ khai mạc giải leo núi Tà Kóu mở rộng mùa xuân 2026 sáng 23.2 (mùng 7 tết) có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; đại diện Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cùng hơn 300 vận động viên thuộc hệ bán chuyên và phong trào.

Ông Đặng Hồng Sỹ (ở giữa) trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải chạy leo núi Tà Kóu ẢNH: QUẾ HÀ

Các vận động viên tham dự giải năm nay chủ yếu đến từ các xã, phường và đơn vị đóng trên địa bàn khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận). Ngoài ra, giải còn thu hút vận động viên đến từ Đồng Nai và TP.HCM.

Giải leo núi Tà Kóu năm nay thu hút hơn 300 vận động viên bán chuyên nghiệp và không chuyên ẢNH: QUẾ HÀ

Ở nội dung nam, vận động viên Phạm Ngọc Phan (Trung tâm Huấn luyện thể thao Lâm Đồng) xuất sắc giành danh hiệu Vua leo núi; Đỗ Duy Thắng (Trung tâm Huấn luyện thể thao Lâm Đồng) xếp nhì và Lê Văn Tuấn (TP.HCM) về ba.

Ở nội dung nữ, vận động viên Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Trung tâm Huấn luyện thể thao Lâm Đồng) giành ngôi vị Nữ hoàng leo núi; hạng nhì thuộc về Lã Đàm Huyền Trang (Trung tâm Huấn luyện thể thao Lâm Đồng) và hạng ba thuộc về Nguyễn Thị Thu Hà (TP.HCM).

Các vận động viên phải vượt qua địa hình hiểm trở, đèo dốc để đến đích là đỉnh núi Tà Kóu ẢNH: QUẾ HÀ

Về tập thể, Trung tâm Huấn luyện thể thao Lâm Đồng đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn, giải nhì toàn đoàn thuộc về đoàn vận động viên đến từ TP.HCM và Câu lạc bộ Bến Cát eBRC hạng ba toàn đoàn.

Giải leo núi Tà Kóu là hoạt động thể thao truyền thống do tỉnh Bình Thuận (trước đây) duy trì tổ chức suốt hàng chục năm qua, diễn ra vào mùng 7 Tết Nguyên đán hằng năm.

Đây là giải leo núi truyền thống với hai nội dung dành cho hệ bán chuyên và phong trào, trong đó lực lượng tham gia chủ yếu là học sinh, sinh viên trên địa bàn Bình Thuận trước đây.

Một vận động viên là học sinh Trường THCS Hàm Thuận Nam nỗ lực chinh phục những bậc tam cấp cuối cùng trước khi cán đích trên đỉnh núi ẢNH: QUẾ HÀ

Nữ vận động viên tham dự giải leo núi Tà Kóu ẢNH: QUẾ HÀ

Ở hệ bán chuyên, giải hằng năm thu hút vận động viên từ các phong trào leo núi tại Khánh Hòa, Bà Rá (Bình Phước trước đây, nay thuộc Đồng Nai), Ninh Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Trong đó, lực lượng tham dự đông nhất qua các mùa giải vẫn đến từ TP.HCM.

Dù không đạt thành tích cao, nhưng vận động viên này vẫn về tới đích, bất chấp khó khăn về địa hình rừng núi ẢNH: QUẾ HÀ

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, kể từ năm 2026, giải leo núi Tà Kóu không chỉ góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao quần chúng, mà còn là dịp để đánh giá, tuyển chọn nguồn vận động viên, chuẩn bị cho các giải chuyên nghiệp toàn quốc trong thời gian tới.

Mặt khác, giải góp phần quảng bá hình ảnh Khu du lịch tâm linh Tà Kóu, nơi có ngôi chùa với tượng Phật nằm dài 49 m, cao 11 m, trên đỉnh núi Tà Kóu (ở độ cao gần 700 m so với mực nước biển).

Dù rất mệt nhưng nữ vận động viên phong trào vẫn nở nụ cười trước ống kính phóng viên ẢNH: QUẾ HÀ

Giải thu hút đông đảo học sinh đến từ Hàm Thuận Nam, Tân Thành và Phan Thiết ẢNH: QUẾ HÀ

Đích chung cuộc ở trên hàng trăm bậc tam cấp chùa Tà Kóu ẢNH: QUẾ HÀ

Hệ sinh thái đa dạng hiếm hoi còn sót lại ở Tà Kóu



Núi Tà Kóu thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (rộng hơn 10.000 ha), là một trong những khu rừng tự nhiên hiếm hoi còn giữ được hệ sinh thái nguyên vẹn.

Thảm thực vật phong phú, đa dạng hàng trăm năm ở khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu ẢNH: QUẾ HÀ

Theo tài liệu của Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Lâm Đồng, khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu có hệ sinh thái rừng già đặc trưng với hơn 1.200 loài thực vật bậc cao, với nhiều loại gỗ quý, dược liệu và hệ muông thú đa dạng bao gồm các loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam, mang đậm nét rừng nhiệt đới.

Du khách vãn cảnh chùa Tà Kóu sáng mùng 7 Tết Bính Ngọ ẢNH: QUẾ HÀ

Chùa Tà Kóu là nơi du lịch tâm linh, thu hút đông đảo du khách đến tham quan do quanh năm mát mẻ, yên tĩnh ẢNH: QUẾ HÀ

Với cảnh quan tuyệt đẹp, khí hậu mát mẻ quanh năm, cách TP.HCM khoảng 160 km và trung tâm Phan Thiết chừng 30 km, khu du lịch Tà Kóu thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm, góp phần phát triển cho ngành du lịch Bình Thuận trước đây và Lâm Đồng hiện nay.