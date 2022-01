Bảng xếp hạng Asian Cup nữ 2022: tuyển nữ Việt Nam chờ vận may vào tứ kết

Ở lượt trận thứ 2 hôm nay (24.1), các cô gái tuyển nữ Việt Nam thi đấu lăn xả, phòng ngự kiên cường và đạt mục tiêu hạn chế tối đa bàn thua trước nhà đương kim vô địch là tuyển nữ Nhật Bản.

Tỷ số 0-3 trước Nhật Bản giúp tuyển nữ Việt Nam thuận lợi hơn rất nhiều bởi dù trước đó gặp áp lực khi Myanmar chỉ thua Hàn Quốc 0-2. Cùng 0 điểm với Myanmar sau 2 lượt trận nhưng tuyển nữ Việt Nam xếp trên đối thủ nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (-6 so với -7). Vì thế ở trận cuối, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ cần hòa Myanmar là xếp hạng ba bảng C.

Với việc tuyển nữ Ấn Độ phải bỏ giải vì nhiều cầu thủ dính Covid-19, bảng A chỉ còn 3 đội và vì thế đội xếp hạng ba bảng B, C cũng phải bỏ thành tích với đội hạng tư của bảng mình trước khi so chỉ số thành tích với đội hạng ba bảng A nhằm chọn 2 đội có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Hiện sau 2 lượt đấu đã xác định được 4 đội chắc chắn vào tứ kết là tuyển Trung Quốc (bảng A), tuyển Úc (bảng B), tuyển Hàn Quốc, Nhật Bản (bảng C).

Trên bảng xếp hạng các đội hạng ba có thành tích tốt sau 2 lượt đấu, cả 3 đội Thái Lan (bảng B), Việt Nam (bảng C), Iran (bảng A) đều cùng 0 điểm. Thái Lan xếp nhất nhờ hiệu số bàn thắng bại -1, Việt Nam xếp nhì nhờ hiệu số bàn thắng bại -6, Iran xếp hạng ba với hiệu số bàn thắng bại -7.





Ở lượt cuối ngày 27.1, tuyển Việt Nam chỉ cần đá hòa Myanmar là xếp hạng ba bảng C. Khi đó bỏ đi thành tích với đội hạng tư Myanmar thì tuyển Việt Nam vẫn 0 điểm cùng hiệu số -6. Thái Lan gặp Úc rất mạnh ở lượt cuối bảng B có nguy cơ thua đậm nhưng chỉ cần thua dưới 5 bàn, họ sẽ chắc chắn có vé vào tứ kết nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại so với tuyển Việt Nam. Iran bất lợi nhất khi hiệu số thấp (-7) lại gặp đội mạnh hơn là Trung Hoa Đài Bắc ở lượt cuối bảng A. Nếu hòa được đối thủ này, Iran sẽ lấy vé vào tứ kết còn thua họ sẽ trông chờ Úc thắng thật đậm Thái Lan chứ không thể so hiệu số với tuyển nữ Việt Nam.

Xếp hạng bảng C Asian Cup nữ 2022 sau 2 lượt đấu:

Hạng Đội Điểm Hiệu số 1 Nhật Bản 6 +8 2 Hàn Quốc 6 +5 3 Việt Nam 0 -6 4 Myanmar 0 -7

Bảng xếp hạng các đội hạng ba có thành tích tốt sau 2 lượt đấu: