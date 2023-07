Bảng xếp hạng V-League 2023 mới nhất hôm nay: CLB Bình Dương bên bờ vực rớt hạng

Cuộc đua trụ hạng V-League 2023 hết sức gay cấn với những diễn biến mới sau vòng 2 giai đoạn 2 vào ngày 23.7. Trong đó CLB Bình Dương thất thủ 1-2 trước HAGL ngay trên sân nhà trong khi các đối thủ khác như CLB TP.HCM, CLB Khánh Hòa đều có chiến thắng quý giá.

CLB Bình Dương nguy cơ rớt hạng VPF

Tung ra sân đội hình được xem là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại khi có "súng hai nòng" trên hàng công là Rimario, Nguyễn Tiến Linh nhưng các ngôi sao đội Bình Dương chơi nhạt nhòa, gây thất vọng lớn cho người hâm mộ. Thất thủ trước CLB HAGL khiến CLB Bình Dương lập kỷ lục chưa thắng trận nào sau 15 trận đã qua tại V-League 2023.

CLB TP.HCM giành chiến thắng quan trọng trước Đà Nẵng KHẢ HÒA

Với vỏn vẹn 8 điểm, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chôn chân ở đáy bảng xếp hạng. Trong khi đó CLB TP.HCM với chiến thắng quan trọng trước CLB Đà Nẵng đã tạm thoát khỏi vị trí đèn đỏ. Tuy vậy, CLB TP.HCM cùng Đà Nẵng vốn có cùng 11 điểm sẽ phải cạnh tranh quyết liệt ở những trận còn lại mới mong trụ hạng thành công.

CLB Khánh Hòa có 3 điểm quý giá trước SLNA VPF

Ở nhóm đua tranh chức vô địch, đội Công an Hà Nội bứt phá ở ngôi đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng trước CLB Bình Định đồng thời các đội cạnh tranh là CLB Hà Nội, CLB Viettel bị đối thủ cầm chân. Với 28 điểm, đội Công an Hà Nội tạo khoảng cách 2 điểm so với đội xếp hạng nhì và ba là CLB Hà Nội, CLB Thanh Hóa. CLB Viettel xuống hạng tư với 25 điểm.

Bảng xếp hạng V-League 2023: