Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL vững ngôi đầu, sở hữu thống kê đỉnh nhất

Bảng xếp hạng V-League 2024 - 2025 sau loạt trận tối 29.9 đã có xáo trộn. CLB Hà Tĩnh để hòa SLNA với tỷ số 1-1 trong trận derby miền Trung, qua đó giành 7 điểm sau 3 trận. Với điểm số này, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công chưa thể chiếm ngôi đầu của HAGL.

Lý do là bởi HAGL và Hà Tĩnh cùng có 7 điểm, nhưng đội bóng phố núi xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại (+6 so với +3). Ngôi nhì thuộc về Hà Tĩnh.

HAGL bảo vệ ngôi đầu ẢNH: MINH TRẦN

HAGL, Hà Tĩnh, Hải Phòng và Bình Dương trở thành bốn đội bóng cuối cùng còn bất bại ở V-League (Bình Dương sẽ đối đầu CLB Công an Hà Nội trong trận đấu tối 30.9).

Tuy nhiên, HAGL là đội bóng duy nhất còn lại ở V-League vẫn chưa phải nhận bàn thua mùa này. Các học trò HLV Lê Quang Trãi thắng Quảng Nam (4-0), thắng SLNA (2-0) và hòa Nam Định (0-0). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, HAGL sở hữu chỉ số phòng ngự hay nhất V-League sau 3 vòng.

Nếu Bình Dương không thắng CLB CAHN ở trận đấu tối 30.9 với cách biệt nhiều hơn 5 bàn, HAGL chắc chắn giữ ngôi đầu sau vòng 3.

Hà Tĩnh vẫn bất bại ẢNH: MINH TÚ

Vị trí thứ ba thuộc về CLB Hà Nội. Đội bóng thủ đô đã quật ngã chủ nhà CLB TP.HCM với tỷ số 1-0 ở vòng 3 để có 6 điểm, qua đó trở lại nhóm đầu. Đứng thứ 4 và thứ 5 là CLB Bình Dương và CLB TP.HCM. Trong khi đó, Thể Công Viettel và Nam Định lần lượt đứng thứ 6 và thứ 7.

Ở nhóm cuối, bất ngờ khi CLB CAHN đang đứng áp chót, bằng điểm đội cuối bảng Đà Nẵng (mới thua Quảng Nam ở vòng này). Tuy nhiên, đội CAHN còn trong tay trận đấu với Bình Dương. Nếu giành 3 điểm, CLB CAHN sẽ vươn lên giữa bảng. Nếu không, Quang Hải cùng đồng đội sẽ chìm trong khu vực nguy hiểm.

Ở V-League, chỉ còn 4 đội bóng chưa thắng. Đó là CLB Hải Phòng, CLB CAHN, CLB Đà Nẵng và CLB SLNA.