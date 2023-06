Bảng xếp hạng vòng 10 V-League 2023: Tốp đầu khựng lại

Ngày 2.6, vòng 10 V-League 2023 khép lại với chiến thắng ấn tượng 3-0 của Viettel FC trước SLNA trên sân Hàng Đẫy. Với 3 điểm có được trước đội bóng xứ Nghệ, Hoàng Đức cùng các đồng đội đạt 14 điểm, vươn lên hạng 7 trên bảng xếp hạng.

CLB Thanh Hóa (trái) bị Bình Dương cầm chân ở vòng 10 V-League 2023 KHẢ HÒA

Ở trận còn lại, CLB Thanh Hóa lỡ cơ hội gia tăng cách biệt điểm số so với các đối thủ cạnh tranh ngôi đầu khi để CLB Bình Dương cầm hòa 1-1. Với 22 điểm, đội bóng xứ Thanh có cách biệt 4 điểm so với đội xếp hạng nhì là Công an Hà Nội (18 điểm). Việc để CLB Khánh Hòa cầm hòa cũng khiến đội Công an Hà Nội lỡ cơ hội áp sát ngôi đầu của CLB Thanh Hóa.

Tấn Tài (phải) cùng Công an Hà Nội chia điểm với CLB Khánh Hòa VPF

Không chỉ CLB Thanh Hóa, Công an Hà Nội khựng lại mà nhóm các đội phía trên bảng xếp hạng V-League 2023 cũng không đạt kết quả tốt khi đội xếp hạng 3 là Hà Nội FC thất thủ trước HAGL, đội xếp hạng 4 Bình Định hòa Hải Phòng 1-1, đội xếp hạng 5 và 6 là Nam Định và Hà Tĩnh hòa nhau 1-1.

Hà Nội FC (phải) thất thủ trên sân Pleiku trước HAGL MINH TRẦN

Sau 10 vòng đấu, Hà Nội FC (16 điểm), Bình Định (15 điểm), Nam Định (15 điểm), Hà Tĩnh (14 điểm) bị Viettel FC (14 điểm), HAGL (13 điểm) thu ngắn khoảng cách đáng kể. Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, Đà Nẵng (5 điểm) xếp hạng chót trong khi CLB Bình Dương xếp trên 1 bậc với 6 điểm sau đó đến CLB TP.HCM 7 điểm.

Viettel FC thu ngắn khoảng cách với tốp dẫn đầu khi giành chiến thắng trước SLNA VPF

Vòng 11 V-League 2023 sẽ diễn ra các ngày 4, 5, 6.6 với các cặp đấu: Hà Tĩnh - Bình Định (18 giờ ngày 4.6), Hà Nội FC - Nam Định (19 giờ 15 ngày 4.6), Hải Phòng - HAGL (19 giờ 15 ngày 4.6); Đà Nẵng - Bình Dương (18 giờ ngày 5.6), Thanh Hóa - Công an Hà Nội (18 giờ ngày 5.6); Khánh Hòa - Viettel FC (17 giờ ngày 6.6), SLNA - CLB TP.HCM (18 giờ ngày 6.6).

Bảng xếp hạng vòng 10 V-League 2023: