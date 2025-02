Bảng xếp hạng vòng 14 V-League: Tốp đầu chững lại, cờ đến tay CLB Nam Định

CLB Thanh Hóa (23 điểm) có cơ hội đánh chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng vòng 14 V-League của CLB Thể Công Viettel (25 điểm) nếu đánh bại được CLB Quảng Nam. Được đánh giá cao hơn lại có lợi thế thi đấu trên sân nhà nhưng Doãn Ngọc Tân cùng các đồng đội CLB Thanh Hóa suýt phải nhận thất bại.

CLB Thanh Hóa lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng vòng 14 V-League 2024-2025 ẢNH: MINH TÚ

Bàn thắng ở phút cuối của Lucas giúp đội bóng xứ Thanh có trận hòa 1-1 trước CLB Quảng Nam. Chỉ có được 1 điểm trước CLB Quảng Nam nên CLB Thanh Hóa có 24 điểm, lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng của CLB Thể Công Viettel nhưng vẫn giữ được hạng ba. Trong khi đó CLB Quảng Nam có 16 điểm, xếp hạng 9.

Đội Công an Hà Nội có trận đấu hay trước Thể Công Viettel, cản bước đối thủ bứt phá trên bảng xếp hạng V-League ẢNH: MINH HOÀNG

Trận đấu tâm điểm trong ngày 23.2 giữa đội Công an Hà Nội (17 điểm) với đội dẫn đầu bảng xếp hạng Thể Công Viettel (25 điểm) diễn ra đầy hấp dẫn. Trong ngày thi đấu hiệu quả, tận dụng tốt các cơ hội, đội Công an Hà Nội giành chiến thắng ngoạn mục 2-1 trước Thể Công Viettel. Chiến thắng này của đội Công an Hà Nội giúp họ vươn lên hạng 6 đồng thời khiến đội Thể Công Viettel không thể bứt phá ở ngôi đầu bảng xếp hạng.

CLB Đà Nẵng vẫn ở cuối bảng xếp hạng sau trận hòa trước CLB TP.HCM trên sân Tam Kỳ ẢNH: ĐÔNG NGHI

Ở trận còn lại, CLB Đà Nẵng cầm hòa CLB TP.HCM với tỷ số 1-1 trên sân Tam Kỳ. Kết quả này khiến đội bóng sông Hàn chôn chân ở cuối bảng xếp hạng với 9 điểm còn CLB TP.HCM xếp hạng 10 với 16 điểm.

Ngày mai (24.2), diễn ra trận đấu cuối vòng 14 V-League 2024-2025 giữa CLB Nam Định (24 điểm, hạng 2) với CLB Bình Định (13 điểm, hạng 12). Đây là cơ hội để CLB Nam Định chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng của CLB Thể Công Viettel bởi chạm trán với đối thủ yếu hơn và chỉ kém đội dẫn đầu vỏn vẹn 1 điểm.

Bảng xếp hạng vòng 14 V-League ngày 23.2:

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Thể Công Viettel 14 8 25 2 Nam Định 13 12 24 3 Thanh Hóa 14 7 24 4 Hà Nội 14 9 23 5 Bình Dương 14 3 21 6 Công an Hà Nội 14 7 20 7 Hà Tĩnh 14 3 19 8 HAGL 14 -2 17 9 Quảng Nam 14 -4 16 10 TP.HCM 14 -7 16 11 Hải Phòng 14 -2 14 12 Bình Định 13 -7 13 13 SLNA 14 -13 12 14 Đà Nẵng 14 -14 9