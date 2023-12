Bảng xếp hạng vòng 4 V-League mới nhất: CLB Nam Định 'bay cao'

Ở vòng đấu thứ 4 diễn ra ngày 3.12, CLB Nam Định thi đấu trên sân Hà Tĩnh nhưng vẫn "thăng hoa", giành chiến thắng giòn giã 4-2 với các pha lập công của Rafaelson (2 bàn), Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Phong Hồng Duy. Chiến thắng này giúp đội bóng thành Nam là đội duy nhất thắng cả 4 lượt trận ở V-League 2023-2024 và độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 12 điểm, hơn đội xếp hạng nhì Thanh Hóa 4 điểm, và hơn đội xếp hạng ba là Công an Hà Nội 5 điểm. Nếu thắng CLB Hải Phòng ở trận đấu muộn vòng 4 diễn ra lúc 18 giờ hôm nay, đội đương kim vô địch Công an Hà Nội cũng chỉ có thể thu ngắn khoảng cách còn 2 điểm so với CLB Nam Định.

CLB Nam Định đang "thăng hoa" ở V-League 2023 - 2024 VPF

Thành công của CLB Nam Định nhờ có được sự đầu tư mạnh mẽ để có dàn cầu thủ chất lượng như Hendrio, Rafaelson, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy. Các ngôi sao của đội bóng thể hiện được khát khao cống hiến và tìm kiếm danh hiệu cùng CLB Nam Định. Một ưu thế nữa của CLB Nam Định là có lực lượng cổ động viên hùng hậu, cuồng nhiệt tạo nên một "chảo lửa" Thiên Trường đi dễ khó về với các đội.

CLB TP.HCM bất ngờ đánh bại CLB Thể Công - Viettel VPF

Vòng đấu thứ 4 cũng chứng kiến màn "thay tướng đổi vận" của CLB TP.HCM khi vượt qua CLB Thể Công - Viettel để có tổng cộng 7 điểm, vươn lên hạng tư trên bảng xếp hạng. Đội đương kim á quân là CLB Hà Nội gây thất vọng sau trận thua trước CLB Bình Định và chỉ có vỏn vẹn 3 điểm, rơi xuống nhóm cuối trên bảng xếp hạng. Đội bóng phố núi HAGL "ra mắt" tên mới gắn liền nhà tài trợ bằng trận hòa 1-1 với CLB Bình Dương nên chôn chân ở cuối bảng xếp hạng khi chỉ có 2 điểm.

Phạm Tuấn Hải cùng CLB Hà Nội gây thất vọng khi thua CLB Bình Định VPF

V-League 2023 - 2024 mới qua được 4 vòng đấu, cuộc chiến trụ hạng lẫn vô địch vẫn còn khó lường nhưng có thể thấy nếu duy trì được phong độ như hiện tại CLB Nam Định sẽ còn tạo thêm những bất ngờ thú vị. Các "ông lớn" như CLB Hà Nội, Thể Công - Viettel cũng hứa hẹn bứt phá.

Bảng xếp hạng sau vòng 4: