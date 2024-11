Bảng xếp hạng vòng 7 V-League: HAGL tạm độc chiếm ngôi đầu, CLB Bình Dương bị níu chân

Trên sân Pleiku, CLB HAGL tạo bất ngờ khi đánh bại đội Công an Hà Nội với bàn thắng duy nhất của Châu Ngọc Quang. Kết quả này cùng với việc CLB Bình Dương bị cầm chân trên sân Hòa Xuân trước CLB Đà Nẵng giúp đội bóng phố núi tạm độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng vòng 7 V-League 2024-2025.

CLB HAGL quật khởi chiếm ngôi đầu V-League ẢNH: MINH TRẦN

Sau trận thua đậm 1-4 trước CLB Bình Dương ở vòng đấu trước, CLB HAGL tưởng chừng khó vực dậy khi chạm trán với đội bóng cứng cựa khác là Công an Hà Nội. Tuy nhiên lối chơi chặt chẽ, kỷ luật, quyết tâm cao độ lẫn may mắn đã mang về 3 điểm quý giá cho thầy trò HLV Quang Trãi. Càng ý nghĩa bởi với chiến thắng này, đội bóng của bầu Đức tạm leo lên đỉnh bảng xếp hạng còn đội Công an Hà Nội tạm xếp hạng 4 với 11 điểm.

Highlight CLB HAGL 1-0 CLB CAHN | vòng 7 V-League 2024-2025

Nguyễn Tiến Linh cùng CLB Bình Dương lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng ẢNH: ĐÔNG NGHI

Trái ngược với CLB HAGL, sau chiến thắng tưng bừng ở vòng đấu trước, Nguyễn Tiến Linh cùng CLB Bình Dương được dự báo sẽ giữ vững phong độ trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là CLB Đà Nẵng vốn đang ở cuối bảng xếp hạng. Tiến Linh vẫn cho thấy duyên ghi bàn khi mở tỷ số cho đội bóng đất Thủ nhưng CLB Đà Nẵng cũng giật lại được 1 điểm quý giá khi cân bằng tỷ số 1-1 do công Hà Minh Tuấn. Với kết quả này CLB Bình Dương có 11 điểm và xếp hạng 3.

Ở trận đấu muộn nhất trong hôm nay trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội để Hải Phòng chia điểm trong trận hòa 2-2. Với kết quả này CLB Hà Nội có 10 điểm, xếp hạng 7 còn CLB Hải Phòng 4 điểm, vẫn xếp ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

CLB Hà Nội (áo vàng) bị CLB Hải Phòng chia điểm ẢNH: MINH HOÀNG

Ngày mai (10.11) diễn ra 3 cặp đấu tiếp theo của vòng 7 V-League 2024-2025 giữa CLB SLNA với Thanh Hóa (18 giờ), Bình Định với Quảng Nam (18 giờ), Thể Công Viettel với Hà Tĩnh (19 giờ 15). Trong đó CLB Thanh Hóa (11 điểm), Thể Công Viettel (11 điểm) cùng CLB Hà Tĩnh (10 điểm) là 3 đội có cơ hội chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng của HAGL.

