Bangladesh bầu trong, chọn cả ngoài

Kết quả bầu cử sẽ cho thấy thời kỳ chính trị mới được củng cố hay thời kỳ chính trị trước đấy được phục hồi. Cuộc bầu cử này còn liên quan bên ngoài, khi cử tri Bangladesh đi bỏ phiếu bầu quốc hội cũng đồng thời thể hiện sự lựa chọn của họ về ưu tiên đối tác bên ngoài giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Các tình nguyện viên chuẩn bị phiếu bầu cho kỳ bầu cử ngày 12.2.2026 ở Bangladesh Ảnh: REUTERS

Suốt thời gian dài, chính thể trước đây ở Bangladesh, tức trước cuộc chính biến, thực thi đường lối, chính sách đối ngoại bị coi là thiên lệch hẳn về phía Ấn Độ và dè dặt với Trung Quốc. Ai ai cũng biết New Delhi và Bắc Kinh cạnh tranh ảnh hưởng với nhau quyết liệt và không khoan nhượng ở tất cả các quốc gia trong khu vực Nam Á. Bangladesh trong suốt thời gian dài là mỏ neo cho ảnh hưởng ổn định của Ấn Độ trong khu vực.

Sau chính biến, chính phủ tạm quyền được thành lập. Tuy mới chỉ là chính quyền lâm thời ở Bangladesh, nhưng chính phủ tạm quyền này đã bộc lộ rõ định hướng chính sách đối ngoại "nhất biên đảo" về phía Trung Quốc. Điều đó làm cho quan hệ Bangladesh với Ấn Độ trở nên tồi tệ gần như chưa từng thấy kể từ trước đến nay.

Cuộc bầu cử quốc hội này ở Bangladesh vì thế lại có tác động chính trị khu vực mạnh mẽ. Chính trị Bangladesh nghiêng sang bên này thì phía kia sẽ bị bất lợi, cục diện cuộc ganh đua ảnh hưởng giữa Ấn Độ và Trung Quốc vì thế cũng sẽ biến đổi. Cùng với Pakistan, Bangladesh là láng giềng trực tiếp của Ấn Độ mà đều thân Trung Quốc và không thân Ấn Độ thì thật sự rất bất lợi và đầy rủi ro đối với Ấn Độ.

Hơn nữa, không thể loại trừ khả năng cuộc bầu cử quốc hội này ở Bangladesh tạo nên hiệu ứng dây chuyền ở các quốc gia khác trong khu vực Nam Á theo chiều hướng diễn biến tình hình hiện tại mà luận suy thì thuận cho Trung Quốc nhiều hơn là cho Ấn Độ.