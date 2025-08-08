Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Góc nhìn

Phép thử về ổn định chính trị ở Bangladesh

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
08/08/2025 09:40 GMT+7

Theo Thủ tướng tạm quyền Bangladesh Muhammad Yunus, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ sau chính biến xảy ra cách đây một năm sẽ được tiến hành vào tháng 2.2026.

Ông Yunus không thuộc đảng phái chính trị nào và hiện cũng không cho biết có tham gia đảng nào để tranh cử ở lần bầu cử quốc hội tới hay không. Khi chấp nhận làm thủ tướng tạm quyền sau sự rời đi của bà Sheikh Hasina thuộc đảng Liên đoàn Awami, ông Yunus đã tuyên bố chỉ lãnh đạo tạm thời và sẽ tổ chức tổng tuyển cử khi điều kiện chính trị xã hội ở Bangladesh ổn định trở lại và đảm bảo cho cuộc bầu cử được minh bạch và thuận lợi. 

Phép thử về ổn định chính trị ở Bangladesh - Ảnh 1.

Thủ tướng tạm quyền Bangladesh Muhammad Yunus

ảnh: afp

Với việc tuyên cáo về thời điểm tiến hành tổng tuyển cử, ông Yunus thực hiện tuyên bố nói trên chắc dựa trên sự tin tưởng rằng tình hình chính trị - xã hội nội bộ ở Bangladesh đã chuyển biến tích cực từ sau cuộc chính biến, và việc tổng tuyển cử để có được chính phủ dân cử có thể được tiến hành.

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên sau chính biến, bất kể được tổ chức vào tháng 2 năm tới hay muộn hơn, đều là phép thử về an ninh chính trị và ổn định xã hội ở Bangladesh. Bà Hasina từng là thủ tướng cầm quyền thời gian dài nhất trong lịch sử Bangladesh và đảng của bà được công nhận là đảng phái chính trị có đóng góp thuộc diện quyết định nhất cho công cuộc đấu tranh đưa đến nền độc lập của Bangladesh vào năm 1971. Vì thế, diễn biến và kết cục cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử sẽ cho thấy thực trạng tình hình chính trị, xã hội ở Bangladesh và thời sau chính biến trong thực chất sẽ là thời kỳ chính trị gì với cục diện quyền lực chính trị như thế nào giữa các đảng phái tham gia tranh cử quốc hội. Câu hỏi lớn nhất sẽ được trả lời là đảng Liên đoàn Awami còn có vai trò hay không và an ninh, ổn định chính trị xã hội có bền vững hay không.

