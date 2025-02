Bánh canh nửa thế kỷ của 3 chị em ở TP.HCM: Khách sốc vì… 'giò heo siêu to'

Câu chuyện phía sau quán bánh canh được đông đảo thực khách ủng hộ này ấm áp tình cảm gia đình, khi nó đã được truyền qua 2 thế hệ.

Nuôi 5 chị em gái lớn khôn

Hơn 11 giờ trưa, quán bánh canh ở cư xá Phú Lâm A (Q.6) này mới bắt đầu mở cửa đón khách và đó cũng là lúc tôi tìm tới. Dù là ngày giữa tuần nhưng ngay khi vừa mở bán, khách liên tục tới ngồi ăn cũng như mua mang đi như thể đã quá quen với giờ giấc ở đây.

Quán bánh canh giò heo ở cư xá Phú Lâm A (Q.6) được nhiều thực khách biết tới

Bên trong quán ăn gia đình ấm áp này, bà Nguyễn Thị Kim Thoa (59 tuổi) cùng các em gái và con cháu trong nhà tất bật làm món để mang những tô bánh canh nóng hổi ra cho khách sớm, không ai phải chờ đợi lâu.

Bà Thoa tâm sự quán bánh canh này được cha mẹ bà bán từ 1972, cũng ở khu vực cư xá Phú Lâm này để mưu sinh. Ban đầu, nó chỉ là một gánh bánh canh nhỏ được cha mẹ bà gánh dạo khắp nơi, nấu bằng lửa than. Vì hương vị bánh canh ngon mà được nhiều người yêu mến rồi khách ngày càng đông.

"Lúc đó, tôi còn nhỏ lắm, nhớ hoài hình ảnh cha mẹ gánh đi bán dạo nuôi mấy chị em gái. Tôi là chị hai trong nhà, chị lớn nhất, nên cũng thường theo bán phụ cha mẹ. Chính nhờ gánh bánh canh này mà mới có quán bánh canh hôm nay và 5 chị em gái của chúng tôi được cha mẹ nuôi lớn", người phụ nữ kể lại.

Sau này việc làm ăn thuận lợi, gia đình bà Thoa mở quán ở khu vực này để đón khách được thuận lợi, chu đáo hơn. Chính nhờ sự ủng hộ của khách mà quán tồn tại đến hôm nay.

Quán do chị em bà Thoa (phải) kế thừa từ cha mẹ

Khách liên tục tới ủng hộ

Bà Thoa kể hiện tại, 5 chị em bà có 2 người đã sang Úc định cư, chỉ có 3 chị em đồng hành cùng nhau kế thừa cha mẹ bán quán bánh canh này. Trải qua 2 thế hệ tiếp nối, hương vị bánh canh không thay đổi bởi các chị em bà đã được cha mẹ truyền lại cách nấu hợp khẩu vị của khách.

Nhìn bà Nguyễn Thị Kim Dung (53 tuổi) là em gái thứ tư của bà Thoa đang đứng ở quầy bếp để nấu, người chị cho biết bà Dung là người đầu tiên kế thừa quán của cha mẹ. Bà Thoa thì có thời gian sống ở Đức, sau đó mới về bán quán ăn này cùng các em, ngót nghét cũng hơn 30 năm nay.

Vì sao khách đông?

Những ngày cuối năm, trong khi nhiều hàng quán "than ế" thì quán bánh canh của gia đình bà Thoa lúc nào cũng đông đúc khiến tôi có phần bất ngờ. Bà chủ kể thời điểm này khách đông hơn bình thường. Bán từ 11 giờ tới 20 giờ 30 phút mỗi ngày, người phụ nữ cho biết khách đông vào chiều tối nhất.

Ở đây, mỗi phần bánh canh có giá dao động từ 50.000 - 60.000 đồng tùy nhu cầu của khách. Đặc trưng ở đây là phần nước lèo hơi đục, vị đậm đà. Dù bán nhiều loại bánh canh khác nhau, nhưng quán nổi tiếng với bánh canh giò heo với giò nạc và giò gân.

[CLIP]: Bánh canh nửa thế kỷ của 3 chị em TP.HCM

Anh Lê Khiêm (34 tuổi, ngụ Q.8) cho biết từ ngày chuyển sang làm việc ở gần khu cư xá Phú Lâm A này, anh vô tình biết tới quán qua lời giới thiệu của đồng nghiệp nên thường ghé ăn. Ngót nghét mà anh đã là khách hơn 3 năm nay.

"Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tới ăn gọi một phần giò nạc. Quán đem ra tô bánh canh với phần giò siêu to khổng lồ muốn hết tô luôn nên hơi sốc. Hỏi ra mới biết phong cách ở đây là vậy. Ăn trưa siêu no luôn, dù giá có cao hơn so với những quán khác nhưng chất lượng xứng đáng", vị khách chia sẻ.

Một vị khách khác thì cho biết đã ăn ở đây từ những ngày nhỏ còn đi học, nay đã đi làm nhiều năm nhưng vẫn thích hương vị bánh canh ở đây nên thường ghé. Theo anh, sợi bánh canh ở đây mềm, dai nhưng "không công nghiệp" như những quán anh từng ăn khiến anh cảm thấy thích.

Thêm vào đó, nước lèo đậm đà hợp khẩu vị cùng không gian cư xá yên tĩnh khiến anh cảm thấy bình yên mỗi lần đến quán thưởng thức. Với vị khách, quán bánh canh không chỉ là quán ăn, mà còn là kỷ niệm tuổi thơ của mình.

Bánh canh ở đây có giá dao động từ 50.000 - 60.000 đồng tùy loại. Quán nổi tiếng với bánh canh có giò heo "size khủng"

Niềm hạnh phúc của bà Thoa mỗi ngày là cùng các chị em miệt mài mang những phần ăn tâm huyết từ đời cha mẹ đến những thực khách xa gần bao năm ghé ủng hộ. Họ sẽ bán đến khi nào không còn sức thì thôi…