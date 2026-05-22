Bánh đoạt giải nhất Bánh sừng bò đã có mặt tại GO! An Lạc

22/05/2026 17:19 GMT+7

Ngày 7.5.2026, tại siêu thị GO! An Lạc, lần đầu tiên giới thiệu đến người tiêu dùng TP.HCM sản phẩm bánh Échiré Croissant (bánh sừng bò Échiré) - bánh đoạt giải nhất Bánh sừng bò tại Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026.

Ông Paul Le, Phó chủ tịch Xúc tiến Thương Mại - Central Retail Việt Nam hào hứng chia sẻ:"Đây là niềm vinh dự rất lớn của Central Retail. Chúng tôi muốn đem những sản phẩm tốt nhất thế giới cho người Việt Nam. Đó là lý do, ngay sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi quan trọng, đội thợ nghề bánh mì của chúng tôi đã bắt tay ngay vào sản xuất để đưa sản phẩm bánh đoạt giải nhất cuộc thi đến tay người dân TP.HCM".

Giờ đây, người tiêu dùng Thành phố đã có thể dễ dàng trải nghiệm sản phẩm bánh Croissant Échiré với công thức độc quyền của siêu thị GO! với ưu đãi hấp dẫn, chỉ 35.000 đồng/bánh, áp dụng mua 2 tặng 1.

Bánh Croissant Échiré được giới thiệu tại siêu thị GO! An Lạc lần này, được sản xuất từ nguyên liệu bơ Échiré là thương hiệu bơ cao cấp nổi tiếng thế giới của Pháp, sản xuất tại làng Échiré thuộc vùng Poitou-Charentes từ năm 1894, được đánh giá cao nhờ hương thơm đặc trưng, vị thanh nhẹ và độ mịn, thường được sử dụng trong các dòng bánh pastry cao cấp.

Dự kiến, sản phẩm này sẽ được nhân rộng ra hệ thống siêu thị GO! toàn quốc trong thời gian tới.

Trước đó, trong khuôn khổ Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 năm 2026, cuộc thi "Bánh mì ngon nhất và Bánh sừng bò ngon nhất" đã trở thành điểm nhấn nổi bật, quy tụ đông đảo thợ làm bánh chuyên nghiệp đang làm việc tại Việt Nam. Không chỉ là sân chơi nghề nghiệp, cuộc thi còn là dịp để tôn vinh tay nghề và lan tỏa giá trị giao thoa ẩm thực giữa Việt Nam và Pháp.

Sự kiện do Hiệp hội Du lịch TP.HCM phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) tổ chức tại Công viên Lê Văn Tám (TP.HCM), diễn ra từ ngày 23 đến 26.4. Các sản phẩm dự thi được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như: kỹ thuật chế biến, kết cấu, hương vị và cách trình bày.

Đáng tự hào, các thí sinh đến từ Central Retail Việt Nam đã xuất sắc giành 5 trên tổng số 6 giải thưởng quan trọng, khẳng định tay nghề chuyên môn và chất lượng đào tạo nổi bật trong lĩnh vực bánh tại hệ thống siêu thị GO! và Tops Market: Cụ thể, ở hạng mục "Bánh mì ngon nhất", giải nhất dành cho thợ nghề Nguyễn Ngọc Tuấn; giải nhì: Dương Thị Thu Phương; giải ba: Nguyễn Quốc Tuấn.

Ở hạng mục "Bánh sừng bò ngon nhất", giải nhất thuộc về thợ nghề Nguyễn Trung Hậu và giải nhì dành cho Nguyễn Tuấn Huy.

Thành tích ấn tượng này là kết quả của nền tảng gần 30 năm kinh nghiệm phát triển ngành hàng bánh tại hệ thống siêu thị GO! với các sản phẩm bánh mì đã trở thành một phần quen thuộc trong lựa chọn hằng ngày của nhiều khách hàng. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho năng lực của đội ngũ thợ bánh giàu kinh nghiệm, tay nghề cao, cùng sự chú trọng trong việc sử dụng nguồn nguyên liệu chất lượng nhằm mang đến hương vị chuẩn mực của các dòng bánh Pháp, giữ trọn giá trị truyền thống trong từng sản phẩm.

