Bánh mì Sandwich lấy tên vị Bá tước nước Anh và những ‘cái nhất’ trên thế giới

Người ta kể rằng sau khi Bá tước xứ Sandwich ra lệnh cho người hầu đem thêm thịt bò kẹp giữa hai lát bánh mì thì bạn bè ông bắt đầu gọi món đó là "giống như Sandwich" ("the same as Sandwich").

Bá tước Sandwich vốn thích ăn kiểu này vì nó có thể giúp ông tiếp tục chơi bài trong lúc ăn mà không cần dùng nĩa và không bị dính dầu mỡ khi ăn thịt bằng tay không.

Cái tên bánh mì Sandwich xuất phát từ vị Bá tước thứ 4 của xứ Sandwich historyextra.com

Văn bản tiếng Anh đầu tiên sử dụng từ "Sandwich "xuất hiện trong nhật ký viết tay của Edward Gibbon, kế tiếp là trong quyển Londres (Neuchâtel, 1770) của Pierre-Jean Grosley. Tóm lại, John Montagu là người đã phát minh ra món bánh mì Sandwich. Tờ Thời báo phố Wall mô tả rằng đây là "đóng góp lớn nhất cho lĩnh vực nghiên cứu về ẩm thực" của nước Anh.

Những "cái nhất" khác trên thế giới

Hành tinh của chúng ta chứa đầy những điều kỳ diệu. Ngoài nguồn gốc của tên gọi Sandwich, thì có nhiều cái nhất khác nữa: bức tranh đắt giá nhất, bộ phim doanh thu cao nhất, pho tượng cao nhất và vị vua trị vì lâu nhất.

Bức Salvator Mundi của Leonardo da Vinci là bức tranh đắt nhất thế giới. Ngày 15.11.2017, nhà Christie's ở New York đã bán đấu giá bức tranh này cho Hoàng tử Badr bin Abdullah Al Saud với giá 450,3 triệu USD, lập kỷ lục mới cho bức tranh đắt nhất từng được bán đấu giá công khai.

Người ta cho rằng Hoàng tử Badr đã đại diện Bộ Văn hóa và Du lịch ở Abu Dhabi thực hiện giao dịch mua bức tranh này, nhưng sau đó, lại có nguồn tin cho rằng ông có thể là người đứng ra đấu giá cho đồng minh thân cận của mình là Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman. Dẫu thế nào thì vị trí hiện tại của bức tranh Salvator Mundi được báo cáo là không xác định.

Bức Salvator Mundi của Leonardo da Vinci là bức tranh đắt nhất thế giới, đã bán với giá 450,3 triệu USD nytimes.com

Ảnh quảng cáo bộ phim Avengers: Endgame (trái) và tượng Thống Nhất ở Ấn Độ preview.disneyplus.com, thehindu.com

Avengers: Endgame là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, kiếm được hơn 2,7 tỉ USD. Bộ phim này có nhan đề tiếng Việt là Avengers: Hồi kết, một phim điện ảnh siêu anh hùng Mỹ ra mắt năm 2019, do Marvel Studios sản xuất và Walt Disney Studios Motion Pictures phân phối độc quyền tại thị trường Bắc Mỹ.

Đây là phần thứ tư của loạt phim Avengers, sau Biệt đội siêu anh hùng (2012), Avengers: Đế chế Ultron (2015) và Avengers: Cuộc chiến vô cực (2018), đồng thời cũng là phim điện ảnh thứ 22 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Tượng Thống nhất (Statue of Unity) ở bang Gujarat (Ấn Độ) là tượng cao nhất thế giới: 182 m. Nếu so sánh thì ta thấy tượng Nữ thần Tự do chỉ cao 93 m, nghĩa là thấp hơn 89 m!

Vị vua trị vì lâu nhất là Louis XIV của nước Pháp. Triều đại của vị vua này kéo dài 72 năm 110 ngày modoslav.wordpress.com

Tượng này mô tả chính khách Ấn Độ và nhà hoạt động độc lập Vallabhbhai Patel (1875–1950), vị này là Phó thủ tướng đầu tiên, Bộ trưởng nội vụ của Ấn Độ độc lập và là một tín đồ của Mahatma Gandhi. Patel rất được kính trọng vì vai trò lãnh đạo của ông trong việc thống nhất 562 tiểu bang của Ấn Độ để thành lập Liên minh Ấn Độ duy nhất.

Kể chuyện bánh mì Sandwich nhưng vẫn không quên vị vua trị vì lâu nhất là Louis XIV của nước Pháp. Triều đại của vị vua này kéo dài 72 năm 110 ngày. Vua Louis XIV (Louis-Dieudonné, 1638 – 1715), còn được gọi là Louis Đại đế (Louis le Grand) hay Vua Mặt Trời (le Roi Soleil). Ông trị vì từ năm 1643 cho đến khi qua đời vào năm 1715.