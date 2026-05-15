Văn hóa

Bánh mì Việt gây sốt qua loạt video 'tỏ tình' của khách Tây

Thái Thắng
15/05/2026 13:54 GMT+7

Từ một cách chơi chữ dí dỏm dựa trên ca khúc kinh điển 'Stand by me', trào lưu 'stand banh mi' bày tỏ sự yêu thích dành cho bánh mì của du khách nước ngoài đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trên mạng xã hội, hàng loạt du khách nước ngoài thi nhau quay video đứng bên những xe bánh mì vỉa hè ở Việt Nam, vừa thưởng thức vừa lắc lư theo giai điệu của ca khúc Stand by Me. Những video này góp phần biến món ăn đường phố quen thuộc thành “hiện tượng mạng”.

Điểm khiến cư dân mạng thích thú nằm ở phần điệp khúc, khi cụm “stand by me” được đọc - nghe thành “stand banh mi” nhờ cách phát âm tương đồng. Từ một màn chơi chữ ngẫu nhiên, cụm từ này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều nhà sáng tạo nội dung hưởng ứng.

Video TikTok We love banh mi (Chúng tôi yêu bánh mì) của du khách nước ngoài gây sốt mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác

Không cần nội dung cầu kỳ, phần lớn video chỉ xoay quanh những khoảnh khắc rất đời thường: cầm ổ bánh mì nóng giòn trên tay, cắn một miếng rồi bật cười thích thú giữa phố phường Việt Nam. Chính sự mộc mạc ấy lại giúp trào lưu lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích. Không ít du khách còn để lại những dòng chia SẺ như “Bánh mì là món ăn sáng mà mình yêu thích nhất” hay “Tôi có thể ăn bánh mì cả ngày, tôi nhớ Việt Nam nhiều quá”.

Trend triệu view từ những ổ bánh mì vỉa hè

Từ Hà Nội, Đà Nẵng đến TP.HCM, hình ảnh những quầy bánh mì ven đường ngày càng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội quốc tế. Với nhiều du khách trẻ, bánh mì giờ đây không chỉ là món ăn đường phố quen thuộc mà còn trở thành một “trải nghiệm phải thử” khi đến Việt Nam.

Nhóm Vietnamese Banh Mi Appreciation Society trên Facebook thu hút hơn 200.000 thành viên, chủ yếu là người nước ngoài tham gia chia sẻ, đánh giá và tìm kiếm địa chỉ bánh mì Việt

Bên cạnh yếu tố ẩm thực, nhiều người cho rằng “stand banh mi” còn tạo hiệu ứng nhờ cảm giác gần gũi và giàu năng lượng. Những chiếc ghế nhựa nhỏ trên vỉa hè, tiếng xe cộ nhộn nhịp hay hình ảnh ổ bánh vừa ra lò vô tình trở thành chất liệu giúp du khách cảm nhận rõ nhịp sống địa phương.

Không chỉ dừng lại trên TikTok, bánh mì Việt Nam còn sở hữu cộng đồng yêu thích riêng trên Facebook với hơn 200.000 thành viên quốc tế tham gia thảo luận về các loại bánh mì, địa chỉ quán ngon hay hương vị vùng miền.

Nhiều chuyên trang ẩm thực và kênh truyền thông quốc tế như TasteAtlas hay CNN từng đưa bánh mì Việt Nam vào danh sách những món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Từ “banh mi” hiện cũng xuất hiện trong nhiều từ điển quốc tế như một danh từ riêng đại diện cho phong cách sandwich mang bản sắc Việt Nam. 

Gần 200.000 người nước ngoài lập nhóm chỉ để tìm bánh mì Việt ngon

