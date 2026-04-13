Gần 200.000 người nước ngoài lập nhóm chỉ để tìm bánh mì Việt ngon

Ẩm thực Việt Nam từ lâu gây ấn tượng với du khách quốc tế nhờ những món ăn bình dân, giàu bản sắc như phở, bún riêu, bún chả hay bánh cuốn... Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, nhiều món ăn còn tạo nên sức hút đủ lớn để được cộng đồng quốc tế quan tâm, chia sẻ và đánh giá. Giữa nhiều món ăn Việt quen thuộc, bánh mì đang cho thấy sức hút đặc biệt khi trở thành chủ đề của một cộng đồng trực tuyến gần 200.000 thành viên.

Tại đây, những người yêu ẩm thực Việt từ nhiều quốc gia không chỉ tìm địa chỉ quán ngon mà còn chấm điểm, so sánh và tranh luận chi tiết về từng ổ bánh, từ lớp vỏ, phần nhân đến mức giá.

Cộng đồng quốc tế chỉ bàn về bánh mì Việt

Nhóm mang tên Vietnamese Banh Mi Appreciation Society được thành lập từ năm 2016, đến nay đã thu hút gần 200.000 thành viên. Đối tượng tham gia chủ yếu là người nước ngoài yêu thích ẩm thực Việt, du khách đang hoặc chuẩn bị đến Việt Nam, cùng với một bộ phận người Việt sinh sống ở nước ngoài.

Điểm đáng chú ý, đây không phải một nhóm ẩm thực chung, mà gần như chỉ tập trung vào bánh mì Việt. Từ chia sẻ trải nghiệm, tìm địa chỉ quán ngon đến những cuộc tranh luận chi tiết, mọi nội dung đều xoay quanh món ăn đường phố này.

Nhóm cũng gây chú ý khi sử dụng hình ảnh Hoa hậu H'Hen Niê trong trang phục lấy cảm hứng từ bánh mì tại Miss Universe 2018 làm ảnh đại diện, một biểu tượng cho việc bánh mì Việt từng xuất hiện trên sân khấu quốc tế.

Trung bình mỗi ngày, nhóm ghi nhận nhiều bài đăng mới, cho thấy mức độ hoạt động sôi nổi và đều đặn của cộng đồng.

Nhóm Vietnamese Banh Mi Appreciation Society trên Facebook thu hút hơn 200.000 thành viên, chủ yếu là người nước ngoài tham gia chia sẻ, đánh giá và tìm kiếm địa chỉ bánh mì Việt Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Chấm điểm từng ổ bánh, tranh luận như "review chuyên nghiệp"

Các thành viên chia sẻ về những loại bánh mì ngon, địa điểm đáng tin cậy, đồng thời thẳng thắn nêu ra những điểm chưa hài lòng khi trải nghiệm.

Nhiều bài viết được trình bày theo dạng chấm điểm trên thang 5, kèm hình ảnh, địa chỉ cụ thể và mức giá. Người đăng không chỉ dừng ở nhận xét chung mà đi sâu vào từng chi tiết như độ giòn của vỏ bánh, lượng nhân, sự cân bằng hương vị hay mức giá so với chất lượng.

Không chỉ chia sẻ trải nghiệm tại Việt Nam, nhiều thành viên còn tìm kiếm và gợi ý địa chỉ bánh mì Việt ngon ở nước ngoài, đặc biệt tại Úc. Qua đó, một "bản đồ" bánh mì Việt dần hình thành trên phạm vi toàn cầu.

Bên dưới mỗi bài viết, phần bình luận luôn sôi nổi với nhiều ý kiến trái chiều. Từ việc có nên cho pate, ăn ớt hay không, đến lựa chọn loại thịt, tất cả đều có thể trở thành chủ đề tranh luận.

Với người Việt, bánh mì là món ăn quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Nhưng với cộng đồng quốc tế yêu ẩm thực Việt, đây lại là trải nghiệm đáng để theo dõi, đánh giá và bàn luận.

Việc gần 200.000 người nước ngoài cùng tham gia một nhóm chỉ để tìm bánh mì Việt ngon cho thấy sức hút của món ăn này không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở cách món ăn này được cộng đồng quốc tế tiếp nhận và nhìn nhận như một phần của văn hóa ẩm thực Việt.