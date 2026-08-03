Bánh mì xuất hiện trong 'Spider-Man: Brand New Day' khiến khán giả Việt thích thú

Sau 5 năm kể từ phần phim gần nhất, Spider-Man: Brand New Day (tựa Việt: Người Nhện: Khởi Đầu Mới) ra rạp từ ngày 31.7. Bộ phim thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi vừa tri ân các phiên bản Người Nhện trước đây, vừa mở ra một chương mới trong hành trình của Peter Parker trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Bên cạnh những màn hành động, khán giả Việt lại đặc biệt chú ý đến một khoảnh khắc chỉ kéo dài vài chục giây: các nhân vật trong phim nhắc đến món bánh mì Việt Nam bằng đúng tên gọi "bánh mì".

"Banh mi time" khiến khán giả Việt phấn khích

Ở một phân đoạn trong phim, Peter Parker (Tom Holland) đến căn hộ của MJ (Zendaya) và Ned Leeds (Jacob Batalon). Dù MJ và Ned không còn nhớ Peter Parker là ai, nhưng Ned vẫn vô cùng hào hứng khi được gặp thần tượng Người Nhện của mình.

Khi cả nhóm đang trò chuyện và chơi game, đồng hồ của Ned bất ngờ reo lên. Anh hào hứng thông báo: "Banh mi time" (đến giờ ăn bánh mì rồi). Khi MJ hỏi, Ned đáp rằng mình đặt đến năm ổ vì có Người Nhện ghé chơi nên phải chuẩn bị thật chu đáo. Nghe vậy, Peter cũng vô cùng thích thú.

Chỉ vài câu thoại ngắn nhưng đủ tạo nên một trong những khoảnh khắc được khán giả Việt chia sẻ. Trên mạng xã hội, nhiều đoạn video ghi lại phản ứng của khán giả trong rạp cho thấy cả khán phòng đồng loạt ồ lên, cười và vỗ tay khi nghe các nhân vật phát âm hai tiếng "bánh mì".

Điều khiến nhiều người thích thú không chỉ là việc một món ăn Việt xuất hiện trong bom tấn Hollywood, mà còn bởi các diễn viên sử dụng chính từ "bánh mì" thay vì dịch thành "sandwich". Cách phát âm được nhiều khán giả nhận xét khá rõ, khiến chi tiết này trở nên tự nhiên và gần gũi hơn.

Không ít người chia sẻ rằng ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, trước khi nhận ra từ "bánh mì" được nhắc lại nhiều lần trong đoạn hội thoại. Nhiều bình luận như "Cả rạp mình ồ lên luôn", "Nghe đến chữ bánh mì là nổi da gà", hay "Đến giờ ăn bánh mì rồi" nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Với nhiều khán giả, đây là một chi tiết nhỏ nhưng mang lại cảm giác tự hào bởi ngày càng có nhiều biểu tượng văn hóa Việt được thế giới biết đến bằng chính tên gọi nguyên bản.

Phim Spider-Man: Brand New Day đánh dấu sự trở lại của Người Nhện sau 5 năm kể từ phần phim trước, mở ra chương mới trong hành trình của Peter Parker trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

Khi bánh mì trở thành thương hiệu văn hóa Việt trên toàn cầu

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên bánh mì Việt Nam tạo dấu ấn trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Trong nhiều năm qua, bánh mì liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng của những chuyên trang và cơ quan truyền thông quốc tế. Bánh mì heo quay được TasteAtlas xếp vào nhóm những món ăn ngon nhất Đông Nam Á dựa trên đánh giá của thực khách toàn cầu. CNN cũng từng đưa bánh mì Việt Nam vào danh sách những món sandwich ngon nhất thế giới. Từ "banh mi" cũng đã được nhiều từ điển tiếng Anh ghi nhận như một danh từ riêng để chỉ loại sandwich mang phong cách Việt Nam, thay vì dịch sang một khái niệm chung.

Không chỉ được các chuyên gia ẩm thực đánh giá cao, bánh mì còn là một trong những trải nghiệm gần như không thể thiếu của du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Trên YouTube, TikTok hay Instagram, hàng nghìn video ghi lại hành trình khám phá các tiệm bánh mì nổi tiếng đã góp phần đưa cái tên "bánh mì" trở nên quen thuộc với bạn bè quốc tế.

Trên mạng xã hội, nhiều trào lưu cũng xuất phát từ tình yêu dành cho món ăn này. Cụm từ "stand banh mi", một cách chơi chữ từ ca khúc nổi tiếng Stand by Me, từng được nhiều du khách sử dụng để thể hiện sự yêu thích đối với bánh mì Việt. Trong khi đó, cộng đồng Facebook Vietnamese Banh Mi Appreciation Society thu hút hàng trăm nghìn thành viên từ nhiều quốc gia cùng chia sẻ trải nghiệm, đánh giá và giới thiệu những địa chỉ bán bánh mì ngon.

Bánh mì là một trong những món ăn đường phố nổi tiếng nhất của Việt Nam, được nhiều chuyên trang ẩm thực quốc tế và du khách nước ngoài yêu thích ẢNH: THÁI THẮNG

Sự xuất hiện của "bánh mì" trong Spider-Man: Brand New Day vì thế không chỉ đơn thuần là một chi tiết hài hước. Chỉ bằng vài giây ngắn ngủi, bộ phim cho thấy những giá trị văn hóa Việt Nam đang ngày càng được thế giới nhận diện bằng chính bản sắc vốn có.

Đó không chỉ là niềm tự hào của ẩm thực Việt mà còn là minh chứng cho sức mạnh của văn hóa trong thời đại toàn cầu hóa. Khi một món ăn đường phố được gọi đúng tên trong một tác phẩm điện ảnh phát hành toàn cầu, điều được lan tỏa không chỉ là hương vị, mà còn là bản sắc và câu chuyện văn hóa của cả một quốc gia.