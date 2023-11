Bánh phồng nấm rơm, sản phẩm khởi nghiệp mới lạ ở miền Tây

Rời phố về quê trồng nấm

Chị Yến tốt nghiệp trung cấp kế toán. Sau 10 năm đi làm việc ở thành phố với mức lương ổn định, chị quyết định trở về quê khởi nghiệp với nghề trồng nấm rơm.



"Trong thời gian làm việc ở TP.Long Xuyên (An Giang) và TP.Cần Thơ, tôi học được nghề trồng nấm. Thấy ở quê, nguồn rơm dồi dào, bà con theo đạo thường ăn chay nên tôi nghĩ trồng nấm rơm sẽ thuận lợi và dễ có đầu ra. Tháng 9.2020, vợ chồng tôi xin thôi việc, về quê dựng trại trồng nấm mang tên Tài Phát trên mảnh đất của gia đình", chị Yến kể.

Mỗi ngày, chị Yến thu hoạch ngày từ 10 - 25 kg nấm rơm DUY TÂN

Đến nay, trại trồng nấm của chị Yến có diện tích 500 m2, gồm 8 nhà trồng, diện tích mỗi nhà từ 30 - 60 m2. Mỗi nhà được xây kín, bên trong có giá 3 tầng bằng sắt để trồng nấm, cùng nhiều thiết bị máy móc hiện đại nhằm duy trì độ ẩm, nhiệt độ thích hợp giúp nấm phát triển.

Theo chị Yến, nấm trồng trong nhà xây kín khắc phục được hầu hết các nhược điểm của cách trồng truyền thống. Cụ thể là ít tốn diện tích, giá thể rơm, khống chế nấm bệnh và điều chỉnh được nhiệt độ, độ ẩm thích hợp, có thể trồng được 15 - 16 vụ mỗi năm…

Chị Yến có 8 nhà nấm DUY TÂN

Nấm trồng khoảng 20 - 22 ngày có thể thu hoạch. Mỗi ngày, chị Yến thu hoạch từ 10 - 15 kg, riêng những đợt thu hoạch rộ lên đến 20 - 25 kg/ngày. Nấm được bán cho khách mối tại các chợ truyền thống với giá 65.000 đồng/kg. Nhờ đó, chị có thu nhập từ vài trăm đến hơn 1 triệu đồng/ngày.

Giành giải nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp

Tháng 8.2023, trong những lần đi học tập, tham quan mô hình ở Hậu Giang, nhận thấy nhiều nơi tận dụng mít, khoai, tôm, cá, hàu, mực… làm bánh phồng nhưng chưa có sản phẩm nào chế biến từ nguyên liệu nấm rơm. Từ đó, chị Yến nảy sinh ý tưởng tận dụng nguồn nấm rơm nhà trồng để làm ra loại bánh phồng chay, nhằm đa dạng sản phẩm phục vụ những người ăn chay.



Nấm rơm trồng khoảng 20 - 22 ngày cho thu hoạch DUY TÂN

Tuy nhiên, từ ý tưởng đến hiện thực hóa gặp nhiều khó khăn, bởi bánh làm ra khi chiên không phồng, hương vị nấm chưa thật sự hấp dẫn. Sau thời gian thử nghiệm, chị Yến tìm được công thức chuẩn nhất để tạo ra loại bánh phồng nấm mới lạ.

Chị Yến cho biết trong giai đoạn làm thử, chị chủ yếu đem bánh phơi nắng tự nhiên và mất 2 ngày mới khô. Trong khi quy trình sản xuất trại nấm rơm đã được đăng ký theo chuẩn an toàn thực phẩm thì việc phơi bánh ngoài trời không đảm bảo nên chị tiếp tục đầu tư máy sấy, giúp sản phẩm có độ đồng đều, đảm bảo chất lượng, nhất là an tâm về độ an toàn, sạch sẽ.

Chị Yến giới thiệu sản phẩm nấm rơm trồng trong nhà xây kín DUY TÂN

Sản phẩm hoàn thiện ngày 20.10.2023. Sau đó, chị Yến đem tham gia dự cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang lần thứ 7 năm 2023" và giành giải nhất. Chị Yến cho biết, đang xúc tiến đăng ký độc quyền cho sản phẩm và sản xuất bán rộng rãi trên thị trường với giá khoảng 25.000 đồng/100 gram.

Sản phẩm bánh phồng nấm rơm vừa ra mắt thị trường đã nhận được phản hồi tích cực DUY TÂN

Chị Trương Thanh Thúy, Giám đốc trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang, đánh giá cao ý tưởng làm bánh phồng nấm rơm của chị Yến. Theo chị Thúy, đây là sản phẩm sáng tạo và mới lạ, chưa từng có trên thị trường, vừa ra mắt đã thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng.