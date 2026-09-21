Bánh trung thu giảm sức mua, người bán sốt ruột

Bánh trung thu tăng giá, khách mua dè dặt

Trung thu cận kề cũng là lúc các tuyến phố Hà Nội xuất hiện dày đặc những quầy bánh đủ thương hiệu, mẫu mã. Tuy nhiên, trái với không khí mua sắm thường sôi động vào những ngày cuối mùa, năm nay nhiều quầy bánh trung thu vẫn vắng khách.

Khảo sát của Thanh Niên trên phố Lê Trọng Tấn (P.Phương Liệt) cho thấy gần 10 quầy bánh trung thu của các hãng quy tụ nhưng chỉ lác đác người mua. Tại phố Minh Khai (P.Vĩnh Tuy), tình hình cũng tương tự.

Các quầy bánh trung thu trên phố Lê Trọng Tấn (Hà Nội) khá ảm đạm ẢNH: T.H

Chị Phạm Thị Hòa, nhân viên bán bánh trung thu trên phố Minh Khai, cho biết gần đến trung thu nhưng việc bán hàng khiến người bán "sốt hết cả ruột". Những ngày thời tiết mát mẻ còn có khách, nhưng khi trời nắng nóng, có khi ngồi cả ngày vẫn không có người mua.

"Nhìn chung, năm nay lượng cửa hàng bán bánh trung thu ít hơn hẳn so với mọi năm. Sức mua có sự khác biệt rõ giữa các loại nhân. Bánh dẻo thập cẩm có lẽ do vị khá ngọt nên vẫn còn nhiều, trong khi những loại nhân như cốm, trà xanh matcha ít ngọt hơn thì đã gần hết hàng.

Hy vọng những ngày tới tình hình bán hàng sẽ cải thiện, nếu không chúng tôi sẽ tiếp tục bán tới đầu tháng 10, đến khi nào hết bánh thì thôi", chị Hòa chia sẻ.

Không chỉ một vài quầy hàng ghi nhận sức mua thấp. Tại cửa hàng bánh trung thu của Công ty Bánh mứt kẹo Hà Nội trên phố Thái Hà, nhân viên bán hàng cho biết thị trường năm nay "bán chậm lắm chứ không phải chậm vừa".

Theo nữ nhân viên này, sức mua năm nay thấp hơn đáng kể so với những năm trước. Nguyên nhân có thể liên quan đến việc người tiêu dùng ngày càng hạn chế ăn đường, thị trường bánh trung thu có thể đã bão hòa sau nhiều năm phát triển. Ngoài ra, tuần qua Hà Nội mưa lớn liên tục khiến nhiều tuyến phố bị ngập, dẫn đến buôn bán ế ẩm.

"Thời điểm bánh trung thu bán chạy nhất có lẽ là trước dịch Covid-19, có khi khách phải xếp hàng chờ mua bánh. Còn bây giờ, nếu so với năm ngoái, lượng tiêu thụ tại đây đã giảm khoảng một nửa", nhân viên quầy bánh cho hay.

Điều khiến người bán sốt ruột vì đây vốn là thời điểm sức mua tăng nhanh. Những năm trước, khoảng một tuần trước trung thu, mỗi ngày cửa hàng có thể bán được vài triệu đồng tiền hàng. Năm nay, tình trạng ế ẩm xảy ra với tất cả các thương hiệu.

Theo khảo sát của Thanh Niên, giá bánh trung thu năm nay tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Bánh nướng và bánh dẻo có mức giá phổ biến 65.000 - 82.000 đồng/chiếc, tùy trọng lượng, loại nhân. Các loại nhân truyền thống như thập cẩm, đậu xanh trứng muối vẫn là những sản phẩm bán chạy.

Hộp 4 bánh tự chọn có giá khoảng 220.000 - 300.000 đồng, trong đó, hộp 4 bánh đóng sẵn khoảng 300.000 đồng là sản phẩm bán chạy nhất hằng ngày.

Giá bánh năm nay tăng khiến người mua cân nhắc lựa chọn ẢNH: T.H

Ở phân khúc cao cấp, giá bánh tại các khách sạn ở mức khá cao. Sofitel Legend Metropole Hà Nội có giá từ 3,5 triệu - 10,99 triệu đồng/hộp. Sheraton Hanoi West có các bộ sản phẩm giá từ 830.000 đồng đến gần 6,9 triệu đồng; InterContinental Hanoi Landmark72 đưa ra mức giá từ 950.000 đồng đến gần 7 triệu đồng.

Các hộp bánh được thiết kế sang trọng, kèm rượu, trà... và chủ yếu được khách mua làm quà biếu, quà tặng khách hàng, đối tác.

Theo những người bán hàng, giá bánh tăng do nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển tăng. Giá bánh cũng là một trong những yếu tố khiến nhiều người tiêu dùng cân nhắc khi lựa chọn bánh trung thu.

Chị Vũ Hồng Kiều, ở phố Nguyễn Ngọc Nại, cho biết: "Trước đây nhà tôi hay mua bánh trung thu lắm. Nhưng giờ có tuổi, hạn chế ăn đồ ngọt. Bọn trẻ giờ không thích ăn bánh truyền thống. Mua về ăn vài miếng bỏ đi rất lãng phí. Mỗi mùa trung thu tôi chỉ mua 2 bánh, 1 nướng, 1 dẻo về thắp hương".

Để kích thích sức mua, một số cửa hàng cũng áp dụng chính sách chiết khấu. Có nơi giảm 5% với hóa đơn từ 5 triệu đồng đối với các dòng hộp còn nhiều hàng; nơi khác áp dụng mức giảm 4% với hóa đơn cùng giá trị. Với những sản phẩm cao cấp, khách hàng mua 10 hộp trở lên được chiết khấu 10%.

Siết kiểm soát bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Dù sức mua yếu, nhưng bánh trung thu không rõ nguồn gốc vẫn xuất hiện trên thị trường. Các lực lượng chức năng Hà Nội đang tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; đồng thời tập trung phát hiện hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Mới đây, Công an P.Hai Bà Trưng phối hợp lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra một trường hợp trên địa bàn, phát hiện 200 bánh trung thu có bao bì hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài. Người này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và tính hợp pháp của lô hàng. Toàn bộ số bánh sau đó bị thu giữ và người vi phạm bị xử phạt hành chính 6 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Trước đó, đầu tháng 9, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với công an các cấp phát hiện, thu giữ hơn 2.100 bánh trung thu do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ. Ông Dương Mạnh Hùng, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, cho biết lực lượng quản lý thị trường đang tập trung kiểm tra các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao dịp trung thu, trong đó chú trọng bánh trung thu, bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn và các sản phẩm dành cho trẻ em.

"Mục tiêu không chỉ là phát hiện, xử lý vi phạm mà còn chủ động kiểm soát nguồn hàng, hạn chế hàng hóa không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường, nhất là trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp tết Trung thu", ông Hùng nói.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi mua bánh trung thu nên lựa chọn sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, thông tin rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng và được phân phối bởi các cơ sở kinh doanh uy tín.