Bánh trung thu liên tục đổi mới, vì sao vị truyền thống vẫn khó thay thế?

Còn 2 tháng nữa là đến Tết Trung thu, thị trường bánh trung thu năm nay tiếp tục xuất hiện nhiều sản phẩm hướng đến xu hướng ăn uống lành mạnh như bánh ít đường, bánh kết hợp các loại hạt hay những hương vị mới lạ.



Tại lễ giới thiệu mùa bánh trung thu 2026 diễn ra ngày 27.7 ở khách sạn Đồng Khánh (phường An Đông, TP.HCM) - thuộc hệ thống Saigontourist Group nhiều ý kiến cũng cho rằng giá trị lớn nhất của chiếc bánh truyền thống nằm ở việc giữ được hương vị quen thuộc qua nhiều năm.



Ông Nguyễn Hồng Minh có gần 50 năm làm bánh trung thu tại Đồng Khánh chia sẻ về bánh trung thu truyền thống ẢNH: Đ.K





Điều khó nhất là giữ được hương vị bánh trung thu

Có gần 50 năm gắn bó với nghề làm bánh tại Đồng Khánh, ông Nguyễn Hồng Minh (69 tuổi), đại diện tổ sản xuất bánh, cho biết mình sinh ra trong gia đình nhiều thế hệ làm bánh trung thu. Ông theo cha học nghề từ nhỏ và tiếp tục gắn bó với công việc này từ năm 1980 đến nay.

Theo ông Minh, điều khó nhất không phải tạo ra một chiếc bánh mới mà là giữ được hương vị ổn định qua từng mùa trung thu.

"Hương và vị là điều khiến người ta nhớ đến chiếc bánh. Muốn giữ được điều đó thì phải rất kỹ từ khâu chọn nguyên liệu đến cách phối trộn. Mẫu mã có thể thay đổi theo thời gian, nhưng hương vị truyền thống thì không nên thay đổi", ông chia sẻ.

Ông cho biết để phù hợp hơn với nhu cầu hiện nay, một số sản phẩm đã được điều chỉnh về thành phần, bổ sung các loại hạt như óc chó, hạnh nhân nhằm giảm cảm giác ngấy. Tuy nhiên, những dòng bánh truyền thống vẫn là lựa chọn của nhiều khách hàng lâu năm.

Theo nhà sáng tạo nội dung Quang Mỹ Thiên, chủ kênh Cholon Downtown, điều đáng nhớ nhất của mỗi mùa trung thu không nằm ở chiếc bánh đắt hay rẻ mà là khoảnh khắc cả gia đình ngồi lại với nhau.



Các nhà sáng tạo nội dung chia sẻ về ký ức với bánh trung thu truyền thống ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Dù bận thế nào thì mọi người cũng nên cố gắng về nhà ăn một bữa cơm đoàn viên, cùng cắt bánh, uống trà và trò chuyện. Đó mới là điều làm nên ý nghĩa của Tết Trung thu", chị nói.

Trong khi đó, TikToker Dương Bội Linh, chủ kênh Hỷ Khí Dương Dương cho rằng thị trường hiện nay có nhiều loại bánh cách tân để người tiêu dùng lựa chọn, nhưng gia đình chị vẫn ưu tiên những chiếc bánh truyền thống.

"Mỗi người sẽ có khẩu vị khác nhau. Tôi vẫn thích thử những hương vị mới, nhưng chiếc bánh khiến mình nhớ nhất vẫn là bánh truyền thống vì gắn với tuổi thơ và những mùa trung thu của gia đình", chị chia sẻ.

Theo nhiều người tiêu dùng, chính cảm giác quen thuộc ấy khiến những thương hiệu bánh lâu năm vẫn giữ được nhóm khách hàng riêng, dù thị trường mỗi năm đều có thêm nhiều sản phẩm mới.

Mẫu thiết kế được lấy cảm hứng từ những công trình gắn với Chợ Lớn và dòng gốm Cây Mai ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Phan Phúc Sơn, Phó giám đốc khách sạn Đồng Khánh cho biết mùa trung thu năm nay đơn vị thay đổi thiết kế bao bì, lấy cảm hứng từ những công trình gắn với Chợ Lớn như chợ Bình Tây, chùa Bà Thiên Hậu, Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn cùng các họa tiết của dòng gốm Cây Mai. Việc làm mới chủ yếu nằm ở diện mạo bên ngoài, trong khi công thức các dòng bánh truyền thống vẫn được giữ nguyên.



Sự thay đổi này cũng phản ánh xu hướng chung của thị trường bánh trung thu những năm gần đây: nhiều thương hiệu lựa chọn làm mới hình thức để phù hợp thị hiếu, nhưng vẫn duy trì những hương vị quen thuộc nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng yêu thích bánh truyền thống.