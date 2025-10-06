Mâm cỗ trung thu đẹp mê, mẹ đảm khiến dân mạng 'mắt tròn mắt dẹt'

Theo chị Thủy, mỗi lần làm hình thú, nhất là chó cưng từ trái bưởi, chị sẽ hỏi người bán xem có trái nào dễ tách tép và nhờ chọn giúp. Chị thường lấy những trái bưởi không quá tươi, không dùng tăm lúc tách tép khi tạo hình, dùng tay không tách nhẹ nhàng. Nếu dùng phải hết sức cẩn thận vì đầu tăm dễ chọc vào tép bưởi làm vỡ, chảy nước