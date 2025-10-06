Mâm cỗ trung thu đẹp mê, mẹ đảm khiến dân mạng 'mắt tròn mắt dẹt'

Chị Cao Thanh Thủy (32 tuổi, ở Hà Nội) bày biện mâm cỗ Trung thu gồm có bánh nướng, bánh dẻo, các loại trái cây tạo hình chó cưng dễ thương. Không thể thiếu trong mâm cỗ này là những chiếc đèn ông sao nhỏ xinh vừa truyền thống vừa bắt mắt.
Rằm tháng 8 âm lịch, một bà mẹ đảm đang ở Hà Nội khiến cộng đồng mạng 'mắt tròn mắt dẹt' khi chia sẻ hình ảnh mâm cỗ Trung thu đẹp mắt do chính tay chị bày biện.
Chị Cao Thanh Thủy (32 tuổi, ở Hà Nội) bày biện mâm cỗ Trung thu gồm có bánh nướng, bánh dẻo, các loại trái cây tạo hình chó cưng dễ thương. Không thể thiếu trong mâm cỗ này là những chiếc đèn ông sao nhỏ xinh vừa truyền thống vừa bắt mắt.
Bình luận (0)