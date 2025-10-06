Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

Mâm cỗ trung thu đẹp mê, mẹ đảm khiến dân mạng 'mắt tròn mắt dẹt'

Dương Lan
Dương Lan
06/10/2025 12:55 GMT+7

Rằm tháng 8 âm lịch, một bà mẹ đảm đang ở Hà Nội khiến cộng đồng mạng 'mắt tròn mắt dẹt' khi chia sẻ hình ảnh mâm cỗ Trung thu đẹp mắt do chính tay chị bày biện.

Chị Cao Thanh Thủy (32 tuổi, ở Hà Nội) bày biện mâm cỗ Trung thu gồm có bánh nướng, bánh dẻo, các loại trái cây tạo hình chó cưng dễ thương. Không thể thiếu trong mâm cỗ này là những chiếc đèn ông sao nhỏ xinh vừa truyền thống vừa bắt mắt. 

Mẹ đảm làm mâm cỗ Trung thu đẹp mê, dân mạng nhiệt tình xin bí quyết - Ảnh 1.

Theo chị Thủy, mỗi lần làm hình thú, nhất là chó cưng từ trái bưởi, chị sẽ hỏi người bán xem có trái nào dễ tách tép và nhờ chọn giúp. Chị thường lấy những trái bưởi không quá tươi, không dùng tăm lúc tách tép khi tạo hình, dùng tay không tách nhẹ nhàng. Nếu dùng phải hết sức cẩn thận vì đầu tăm dễ chọc vào tép bưởi làm vỡ, chảy nước

ẢNH: NVCC

Mẹ đảm làm mâm cỗ Trung thu đẹp mê, dân mạng nhiệt tình xin bí quyết - Ảnh 2.

Trái cây được chị Thủy tạo hình bắt mắt, mâm cỗ có thêm bánh nướng và bánh dẻo

ẢNH: NVCC

Mẹ đảm làm mâm cỗ Trung thu đẹp mê, dân mạng nhiệt tình xin bí quyết - Ảnh 3.

Chị Thủy sử dụng những loại trái cây phổ biến như thanh long, dưa hấu, ổi, nho, cam...

ẢNH: NVCC

Mẹ đảm làm mâm cỗ Trung thu đẹp mê, dân mạng nhiệt tình xin bí quyết - Ảnh 4.

Chiếc bánh "kem" được làm hoàn toàn từ trái cây, chị Thủy tỉ mỉ cắt tỉa từng miếng nhỏ

ẢNH: NVCC

Mẹ đảm làm mâm cỗ Trung thu đẹp mê, dân mạng nhiệt tình xin bí quyết - Ảnh 5.

Dân mạng để lại bình luận khen hết lời mâm cỗ Trung thu của chị Thủy. Mâm cỗ năm nay ngoài điểm nhấn lớn nhất là chú cún bằng bưởi, chị còn tỉa dưa lưới thành giỏ đựng

ẢNH: NVCC

Mẹ đảm làm mâm cỗ Trung thu đẹp mê, dân mạng nhiệt tình xin bí quyết - Ảnh 6.

Một mâm cỗ Trung thu khác của chị Thủy được làm chủ yếu từ các loại trái cây quen thuộc

ẢNH: NVCC

Mẹ đảm làm mâm cỗ Trung thu đẹp mê, dân mạng nhiệt tình xin bí quyết - Ảnh 7.

Chị Thủy bắt đầu làm mâm cỗ Trung thu cho các con khoảng 5 năm trước, mỗi năm đều có sự khác biệt và mới mẻ

ẢNH: NVCC

 

