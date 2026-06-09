Ẩm thực TP.HCM lên TikTok: Phường Sài Gòn, Bến Thành, Chợ Lớn có gì hấp dẫn?

Chiều 9.6, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp về việc triển khai quảng bá ẩm thực đô thị trên nền tảng TikTok. Buổi họp do Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi chủ trì cùng đại diện UBND của 3 phường gồm phường Sài Gòn, phường Bến Thành và phường Chợ Lớn.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì cuộc họp về việc triển khai quảng bá ẩm thực đô thị trên nền tảng TikTok

ẢNH: CAO AN BIÊN

Sự kiện có sự góp mặt của ông Đào Trọng Kiên, Trưởng BTC dự án "Chạm di sản", thuộc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và bà Phạm Minh Trang, Giám đốc đối tác chiến lược TikTok Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết dự án "Chạm di sản" đã được triển khai trên cả nước từ Bắc vào Nam, khi đến TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng 3 phường Sài Gòn, phường Bến Thành và phường Chợ Lớn sẽ chủ trì với sự triển khai của Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và TikTok Việt Nam.

Chương trình sẽ ứng dụng các nền tảng truyền thông để quảng bá cho nhiều cái loại hình văn hóa, du lịch của thành phố, đặc biệt là quảng bá ẩm thực. "Chương trình phải tạo được sự lan tỏa, quảng bá được các sản vật, sản phẩm đặc trưng của địa phương, có thể là một quán ăn nào đó, từ đó giúp cho người dân, doanh nghiệp ở đó có thể phát triển sản phẩm của mình trên nền tảng thương mại điện tử", ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh.

Theo ông Đào Trọng Kiên - Trưởng BTC dự án "Chạm di sản", chương trình được khởi xướng với mục đích tạo nên một hành trình khám phá đầy cảm hứng, nơi mỗi phường, mỗi xã trở thành một điểm đến văn hóa di sản, ẩm thực sống động.

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, chương trình mong muốn thúc đẩy văn hóa, du lịch, quảng bá những món ăn đặc trưng và đưa hình ảnh địa phương trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách. Đồng thời, đây cũng là dịp để tôn vinh di sản của TP.HCM, khẳng định giá trị lịch sử và bản sắc độc đáo của từng vùng đất.

Phường Sài Gòn, phường Bến Thành và phường Chợ Lớn nổi tiếng ở TP.HCM với sự đa dạng, phong phú về ẩm thực ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo bà Phạm Minh Trang - Giám đốc đối tác chiến lược TikTok Việt Nam, "Chạm di sản" sẽ được thực hiện trước hết ở 3 phường tại TP.HCM là phường Sài Gòn, phường Bến Thành và phường Chợ Lớn kết hợp giữa truyền thông bằng video ngắn cộng với việc livestream trực tiếp.

"Hiện nay, nền tảng TikTok có khoảng hơn 70 triệu người dùng hằng tháng, nếu tận dụng được thì đây sẽ là một cái kênh để lan tỏa văn hóa, di sản và ẩm thực rất tốt cho tất cả các địa phương", bà Trang chia sẻ.

Ra mắt từ năm 2023, chương trình là sáng kiến do TikTok Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam triển khai nhằm lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, lịch sử và thiên nhiên Việt Nam thông qua các trải nghiệm livestream tương tác.

Qua 4 mùa tổ chức, chương trình đã góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời khẳng định tiềm năng của nền tảng số trong việc quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam.