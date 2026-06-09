Quán ăn Ngự Bình, nhà hàng NÔM… ở TP.HCM được Michelin gợi ý, có gì độc đáo?

Bước sang năm thứ 4 tại Việt Nam, danh sách tuyển chọn Michelin Guide 2026 giới thiệu 193 cơ sở ăn uống, với 11 nhà hàng đạt 1 sao Michelin (trong đó có 2 nhà hàng mới), 72 cơ sở ăn uống đạt giải Bib Gourmand (có 11 cơ sở mới), 110 cơ sở ăn uống được tuyển chọn dựa trên chất lượng các món ăn phục vụ (có 9 cơ sở mới), cùng với 3 nhà hàng thuộc cộng đồng sao xanh Michelin (bao gồm 1 nhà hàng mới).

9 hàng quán mới được vinh danh trong hạng mục Michelin Selected năm nay, trong đó có 5 hàng quán tại TP.HCM ẢNH: MICHELIN GUIDE

Ngoài những nhà hàng được trao sao Michelin và giải Bib Gourmand, các thẩm định viên của Michelin Guide còn gợi ý thêm những cơ sở ăn uống với món ăn có chất lượng xuất sắc đã thành công chinh phục họ (Michelin Selected). Danh sách năm nay vinh danh 110 cơ sở ăn uống (với 9 địa điểm mới), trải dài trên mọi màu sắc của bức tranh ẩm thực Việt Nam.

Tại TP.HCM, có 5 nhà hàng, quán ăn lần đầu tiên được vinh danh trong hạng mục Michelin Selected. Các thẩm định viên ấn tượng nhất điều gì ở những địa chỉ ẩm thực này?

1. Nhà hàng Apero

Nhà hàng nằm trên đường Nguyễn Duy Hiệu, phường An Khánh cửa từ năm 2022. Nhà hàng với không gian bếp mở này phục vụ ẩm thực Ý theo phong cách mộc mạc, không cầu kỳ, trong đó pasta là điểm nhấn nổi bật.

Nhà hàng Apero với không gian bếp mở này phục vụ ẩm thực Ý

ẢNH: MICHELIN GUIDE

Michelin Guide giới thiệu về món Carbonara béo ngậy với thịt ba chỉ giòn thơm và phô mai parmesan đậm vị là món nên thử, trước khi kết thúc bữa ăn bằng tiramisu tự làm.

2. Nhà hàng NÔM

Nhà hàng nằm trên đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, thực đơn tasting của NÔM mở ra như một hành trình khám phá di sản ẩm thực Việt Nam, đi từ miền Bắc đến miền Trung và khép lại bằng món tráng miệng lấy cảm hứng từ miền Nam.

Thực đơn tasting của NÔM mở ra như một hành trình khám phá di sản ẩm thực Việt Nam ẢNH: MICHELIN GUIDE

Theo Michelin, những món quen thuộc được tái hiện đầy tinh tế, từ bún bò Huế thanh lịch nhưng nhiều tầng vị đến món canh cá đậm đà được nâng tầm bằng dầu thảo mộc và trứng cá muối. Mỗi tầng không gian của nhà hàng đại diện cho một vùng miền khác nhau của Việt Nam, giống như chính thực đơn nơi đây.

3. Quán ăn Ngự Bình

Nằm ở cư xá Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, quán ăn Ngự Bình mở bán từ nhiều thập kỷ trước. Các thẩm định viên Michelin cho biết quán ăn gia đình này sở hữu lượng khách quen đông đảo nhờ không khí gần gũi, thân thiện.

Quán ăn Ngự Bình nổi tiếng tại TP.HCM, chuyên món Huế ẢNH: MICHELIN GUIDE

Trong thực đơn của quán, Michelin ấn tượng với món bún bò Huế với thịt bò mềm trong phần nước dùng thanh nhẹ là món ăn nổi bật, trong khi bánh bèo và nem nướng xuất hiện trên gần như mọi bàn ăn.

4. Nhà hàng Sóno

Sóno nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, ra mắt năm 2022, được Chef Kiên Phan kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại trong những món ăn thể hiện sự trân trọng sâu sắc với văn hóa Việt Nam. Thực đơn gọi món xoay quanh các món nướng, còn mỗi tasting menu lại mang một chủ đề riêng biệt.

Thực đơn gọi món ở Sóno xoay quanh các món nướng, còn mỗi tasting menu lại mang một chủ đề riêng biệt

ẢNH: MICHELIN GUIDE





5. Nhà hàng Tales by Chapter

Nhà hàng fine dining nằm trên đường Nguyễn Thành Ý, phường Tân Định theo mô hình thuần thực vật không rác thải đầu tiên tại Việt Nam này tọa lạc trong không gian biệt thự yên tĩnh, phục vụ thực đơn tasting theo mùa từ nguyên liệu địa phương, thảo mộc trồng trên sân thượng và kỹ thuật lên men.

Thực khách có thể trực tiếp quan sát quá trình chế biến tại quầy bếp mở, với những món như corn pie tee, là món bánh tart có lớp vỏ giòn nhân purée bắp đậu nành, bắp cháy cạnh, kim chi và ớt lên men hay bánh bột lọc phiên bản mới với nhân nấm porcini dai mềm.

Tales by Chapter là nhà hàng fine dining theo mô hình thuần thực vật không rác thải đầu tiên tại Việt Nam ẢNH: MICHELIN GUIDE

Bạn ấn tượng với những hàng quán nào tại TP.HCM lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách Michelin Selected 2026? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.