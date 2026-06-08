Quán bánh cuốn Michelin ở trung tâm TP.HCM: Thâm niên 65 năm, bà chủ có thói quen đặc biệt

Mới đây, quán bánh cuốn Tây Hồ 127 nằm ở trung tâm TP.HCM, trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định vừa được Michelin Guide gọi tên trong hạng mục Bib Gourmand (quán ngon, giá phải chăng). Không phải ai cũng biết nguồn gốc tên gọi của quán bánh cuốn lừng danh này.

Là Loan, chủ quán bánh cuốn Tây Hồ 127 mỗi ngày mặc áo dài, duyên dáng đón khách ẢNH: CAO AN BIÊN

Vì sao là bánh cuốn Tây Hồ?

Những ngày đầu sau khi được Michelin Guide vinh danh, quán bánh cuốn của gia đình bà Trần Thúy Loan bình thường vốn nhiều khách ghé ủng hộ nay lại càng đông đúc, có thời điểm thực khách tìm tới ngồi kín bàn, thưởng thức món bánh cuốn Tây Hồ trứ danh.

Nhiều khách quen đến đây đã quá quen thuộc với hình ảnh của chủ quán là bà Loan mặc áo dài Việt Nam truyền thống duyên dáng, nở nụ cười tươi đón khách xa gần ghé ủng hộ. Trong khi đó, tại quầy chế biến, những phần bánh cuốn nóng hôi hổi được đổ tại chỗ lần lượt được mang ra cho khách, không để ai phải chờ đợi lâu.

Bà Loan chia sẻ quán ăn gia đình này được mẹ chồng bà là cụ Trần Thị Cà (1919 - 2006), quê gốc Hà Nam sáng lập. Năm 1961, vì mưu sinh nuôi đàn con thơ nên vợ chồng cụ Cà lập sạp tráng bánh cuốn không tên ở gần bên đền thờ Phan Châu Trinh tại đường Gallimard, nay là đường Nguyễn Huy Tự (thuộc phường Đa Kao, Q.1 cũ).

Cụ Cà (đội nón lá) là người sáng lập ra thương hiệu bánh cuốn Tây Hồ. Những năm đầu mở bán, đó chỉ là một sạp hàng giản dị ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Bởi lẽ, cụ Phan Châu Trinh còn có tên hiệu là Tây Hồ, nên người dân, thực khách quen miệng gọi thành tiệm bánh cuốn Tây Hồ để dễ xác định được vị trí tới ăn. Từ đây, vợ chồng cụ Cà lấy tên Tây Hồ đặt bảng hiệu cho quán. Sau đó một thời gian, quán mới dời về địa điểm trên đường Đinh Tiên Hoàng như bây giờ, nhưng dù đến đâu, nhiều khách vẫn ủng hộ.

"Tôi về làm dâu 30 năm cũng là ngần ấy thời gian tôi gắn bó với quán ăn của gia đình. Từ những ngày đầu còn chưa biết gì, đổ bánh bằng tay trái, mẹ phải cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từ những bước đầu tiên đến khi cùng các anh chị em trong gia đình tiếp quản, duy trì quán ăn của gia đình. 3 năm nay, tôi trở thành người phụ trách chính của quán", bà Loan hoài niệm.

Trong ký ức về cụ Cà, cô con dâu nhớ mãi hình ảnh hiền hậu, lúc nào cũng chiều khách, niềm nở với khách của của mẹ chồng. Chính hình ảnh khắc sâu trong tâm khảm đó chính là hình mẫu để bà Loan phục vụ thực khách như suốt những năm qua, luôn niềm nở, tươi cười, nỗ lực làm hài lòng thực khách ghé ủng hộ.

Không gian quán luôn có những góc nhắc nhớ về nguồn gốc của bánh cuốn Tây Hồ 127 ẢNH: CAO AN BIÊN

Phần bánh cuốn nhân tôm thịt nấm hấp dẫn ở quán ẢNH: CAO AN BIÊN

Sau thời gian dài chỉ phục vụ món bánh cuốn nhân thịt truyền thống, nhiều năm qua, bà chủ đã phát triển thực đơn đa dạng hơn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và sự thay đổi này được nhiều người ủng hộ.

Thực đơn của quán có thêm nhiều loại bánh như bánh cuốn nhân tôm thịt nấm, bánh cuốn nhân thịt gà nấm, bánh cuốn nhân chà bông heo, bánh cuốn nhân chà bông tôm… Đặc biệt, quán còn phục vụ món bánh cuốn chay đa dạng như bánh cuốn thập cẩm có nhân nấm, hạt sen, các loại đậu hay bánh cuốn lá dứa nhân rau củ, đậu hũ; bánh cuốn nấm linh chi…

Bánh cuốn, tinh hoa ẩm thực truyền thống của Việt Nam Theo các tài liệu, bánh cuốn có nguồn gốc từ vùng đồng bằng Bắc bộ, đặc biệt gắn liền với làng Thanh Trì (Hà Nội). Món ăn này đã có lịch sử ít nhất 700 năm và được ghi chép trong sử sách từ thế kỷ 14. Lần đầu tiên bánh cuốn xuất hiện trong sử liệu là ở sách An Nam chí lược của tác giả Lê Tắc, ghi lại việc người Việt tặng nhau món bánh này vào dịp Tết Hàn thực (mùng 3 tháng 3 âm lịch). Truyền thuyết dân gian kể rằng bánh cuốn gắn với câu chuyện về cô gái Tày tên Cuốn, con của một vị quan ở Thanh Hóa. Cô yêu chàng trai tên Giò, nhưng bị cha phản đối, nên đã bỏ nhà theo người yêu và sáng tạo món bánh từ gạo, thịt heo và nấm mèo để thể hiện tình cảm. Món ăn được xem là sự kết tinh của sự sáng tạo và khéo léo của người phụ nữ Việt. Dù là chuyện dân gian nhưng đã nhấn mạnh sự sáng tạo của phụ nữ Việt trong ẩm thực. Một giả thuyết khác từ bánh cuốn, cho rằng món ăn này xuất hiện từ thời Hùng Vương, cách đây hơn 2.000 năm, nhưng thiếu bằng chứng cụ thể để xác nhận.

Khách có nhiều lựa chọn ở bánh cuốn của gia đình bà Loan ẢNH: MICHELIN GUIDE

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Bà chủ mỗi ngày một bộ áo dài đón khách

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Loan cho biết quán bán từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hằng ngày. Việc mặc áo dài đón khách đã trở thành phong cách đặc trưng của bà chủ suốt 3 năm qua.

"Lý do cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là vì mình muốn mặc thật đẹp, thật chỉn chu như một cách để tôn trọng khách đến quán của mình. Khách đến đây không chỉ vì chất lượng, hương vị món ăn, mà còn ở lại vì cách mình phục vụ, đối đãi với khách", bà tâm sự.

Lần đầu tiên quán ăn gia đình được Michelin Guide vinh danh, bà chủ không giấu được niềm hạnh phúc. Với quán ăn gia truyền này, đó là một sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực phục vụ khách suốt hàng thập kỷ năm qua.

Michelin Guide đã dành nhiều lời khen cho bánh cuốn Tây Hồ 127: "Từ một gánh hàng rong giản dị, tiệm bánh cuốn Tây Hồ 127 nay đã trở thành quán ăn 2 tầng nổi tiếng với món bánh cuốn có lớp vỏ ngoài mỏng dẻo, thanh nhẹ. Các phần nguyên liệu của bánh được chế biến ngay cạnh khu bếp mở, mang hương vị truyền thống hài hòa với nhân thịt heo, củ sắn cùng các lựa chọn chay".

Những ngày đầu sau khi được Michelin Guide gọi tên, quán đông đúc khách ẢNH: CAO AN BIÊN

Lần đầu tiên biết tới quán nhờ xem danh sách của Michelin Guide, anh Lê Đức (34 tuổi) sống ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) ngày cuối tuần tranh thủ cùng gia đình nhỏ đến ăn thử.

Anh cho biết bản thân khá bất ngờ khi biết quán ăn này có thâm niên gần 7 thập kỷ. Vị khách ấn tượng với món bánh cuốn nhân tôm thịt nấm với phần nhân đầy đặn, phần vỏ bánh mỏng nhưng dai, mềm. Rưới nước chấm lên bánh, ăn kèm với hành phi giòn giòn cùng rau giá là sự kết hợp hoàn hảo.

"Lần đầu đến đây nên gia đình của tôi chưa thử hết được tất cả các món vì menu đa dạng. Tôi sẽ ghé lại nhiều lần để thưởng thức hết. Thêm vào đó, ở quán cũng có món bánh cam khá ngon", vị khách chia sẻ thêm.

Anh Hiệp Nguyễn, một thực khách ghé ăn ở quán cũng dành nhiều lời khen có cánh. Theo anh, bánh cuốn Tây Hồ 127 thật sự là một trong những địa chỉ ẩm thực hiếm hoi giữ được hương vị truyền thống hơn nửa thế kỷ. Bánh cuốn nóng hổi, mỏng mịn, bên trong là nhân thịt, mộc nhĩ vừa miệng. Ăn kèm rau thơm, giá trụng, hành phi giòn rụm và chả lụa dẻo dai, thêm chén nước mắm pha vừa miệng, tất cả hòa quyện rất trọn vị.

Bánh cuốn ở quán giữ gìn hương vị truyền thống suốt gần 7 thập kỷ qua ẢNH: CAO AN BIÊN

"Không gian quán sạch sẽ, phục vụ nhanh, luôn đông khách nhưng xoay vòng chỗ rất nhanh, không phải đợi lâu. Một điểm cộng nữa là quán ghi rõ “không có chi nhánh”, nên yên tâm đây chính là địa chỉ gốc lâu đời", thực khách bày tỏ.

Với bà Loan, mỗi ngày được diện một bộ áo dài thật đẹp, có mặt ở quán để đón tiếp những thực khách xa gần, lưu giữ hương vị món bánh cuốn truyền thống của gia đình là niềm tự hào và hạnh phúc.



