Quán phở TP.HCM bất ngờ đóng cửa ngay trước ngày Michelin vinh danh: Lý do là gì?

Nhà hàng Chị Mơ chuyên món phở cũng như nhiều món ăn truyền thống Việt Nam đang được nhiều thực khách TP.HCM chú ý khi là một trong những cái tên mới lần đầu được Michelin Guide vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand (quán ngon, giá phải chăng). Vì lý do gì trước sự kiện vinh danh 1 ngày, nhà hàng thông báo tạm đóng cửa?

Tô phở hấp dẫn ở quán Chị Mơ ẢNH: MICHELIN GUIDE

Michelin Guide nói gì về nhà hàng Chị Mơ?

Theo giới thiệu của cẩm nang Michelin, khai trương năm 2025, nhà hàng Chị Mơ nổi bật khi có một sân vườn ngoài trời thoáng đãng giữa khu nhà giàu Thảo Điền, phường An Khánh (TP.HCM).

Bên trong nhà hàng, những kệ trưng bày các loại gia vị tự làm như tương ớt, giấm tỏi, phản ánh sự tận tâm của đầu bếp, người kết hợp kỹ thuật phương Tây với tinh túy địa phương.

"Phở là điểm nhấn nổi bật tại nhà hàng này với 3 lựa chọn nước dùng đậm vị, được ninh từ xương tươi suốt 24 giờ. Món cá lăng nướng ăn kèm bánh tráng giòn và mắm tôm umami tạo nên sự cân bằng thú vị giữa vị khói, kết cấu và chiều sâu hương vị", cẩm nang Michelin giới thiệu.

Nhà hàng Chị Mơ từ khi mở cửa đến nay được nhiều thực khách biết tới khi kể câu chuyện ẩm thực truyền thống theo phong vị thời đại mới. Có những món ăn đã đi cùng người Việt qua bao thế hệ, tô phở nóng hổi buổi sớm, chả cá thơm lừng chiều mưa, bát bún chả đượm khói than hồng...

Nhà hàng Chị Mơ gây ấn tượng với các thẩm định viên Michelin khi có một sân vườn ngoài trời thoáng đãng ẢNH: MICHELIN GUIDE

Phía nhà hàng cho biết những hương vị ấy cần được trân quý và kế thừa. "Không phải pha trộn chân cốt. Mà nâng tầm vị thế. Không phải thay đổi truyền thống. Mà tiếp nối tinh tế. Vẫn là cốt cách ẩm thực Việt Nam. Vẫn là nguyên liệu tươi từ khắp vùng miền. Vẫn là công thức truyền thống, nhưng được chăm chút từ cách chế biến đến cách trình bày, từ hương vị đến trải nghiệm.

Tại Chị Mơ, mỗi món ăn là một câu chuyện. Mỗi bữa ăn là một hành trình về nhà theo cách tinh tế nhất. Tinh sành vị Việt", nhà hàng mô tả đầy tự hào về những món ăn được phục vụ tới thực khách.

Chấm cho nhà hàng này 5 sao, thực khách Hoàng Văn nhận xét: "Bước vô quán phở mà tưởng đang đi Hội An. Không gian quán mát mẻ, sạch sẽ, tone vàng chủ đạo, món ăn ở đây mình thấy chế biến ngon mang hương vị rất Việt Nam, đầu bếp nấu bằng cả trái tim, nghe anh chia sẻ về món ăn thấy rất tâm huyết, nhẹ nhàng, thân thiện, chu đáo dễ thương".

Chị Mơ kể câu chuyện ẩm thực truyền thống theo phong vị thời đại mới ẢNH: MICHELIN GUIDE

"Quán này anh đầu bếp ra trò chuyện cùng khách và kể về món ăn luôn. Nghe xong mới thấy kỳ công, và rất chi tiết. Mình thấy đồ ăn chất lượng, không gian sang trọng và nhẹ nhàng", anh Quốc Trung Đoàn trải nghiệm ẩm thực tại nhà hàng bày tỏ.

Vì sao quán phở thông báo tạm đóng cửa?

Trên fanpage chính thức, trước 1 ngày khi được Michelin Guide chính thức gọi tên vinh danh, nhà hàng Chị Mơ đã có thông báo tạm đóng cửa: "Chị Mơ sẽ tạm đóng cửa tại Thảo Điền. Không phải để kết thúc, mà để bắt đầu một hành trình mới", phía nhà hàng cho biết.

Trong thông báo, nhà hàng dành lời cảm ơn đến thực khách, những người đã ngồi xuống, thưởng thức từng tô phở, chia sẻ câu chuyện, và trò chuyện cùng Chị Mơ từ những ngày đầu tiên.

Những góc "siêu đẹp" tại Chị Mơ ẢNH: MICHELIN GUIDE

"Các bạn là phần quan trọng nhất của tất cả những gì Chị Mơ đã làm, và chính sự tin tưởng đó đã cho Chị Mơ can đảm để mơ lớn hơn. Từ những ngày đầu tiên, Chị Mơ đặt ra một câu hỏi: Phở Việt có thể đi xa đến đâu?

Chúng tôi muốn nâng tầm trải nghiệm của phở, từ một món ăn quen thuộc trở thành một trải nghiệm tinh tế, nhưng vẫn giữ nguyên sự gần gũi vốn có của ẩm thực Việt. Không bột ngọt. Không hương liệu nhân tạo. Không đường tắt. Chỉ có xương thật, gia vị thật và 24 giờ thổi lửa.

Hành trình đó không ngắn, nhưng đó là những gì Chị Mơ tin tưởng. Vì thế, chúng tôi quyết định tạm dừng, để tập trung nghiên cứu một concept hoàn toàn mới, những sản phẩm mới, một cách kể câu chuyện ẩm thực Việt sâu hơn và chỉn chu hơn. Hẹn gặp lại và lần này, chúng tôi sẽ mang đến thứ gì đó xứng đáng với thời gian chờ đợi của các bạn. Ngày đó không còn xa trong năm 2026", nguyên văn thông báo tạm đóng cửa được nhà hàng chia sẻ.

Thông báo đóng cửa từ nhà hàng Chị Mơ. Nhiều thực khách mong đợi sự trở lại của nhà hàng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Michelin vừa chính thức công bố danh sách các cơ sở ăn uống được tuyển chọn của Michelin Guide ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Bước sang năm thứ 4 tại Việt Nam, danh sách tuyển chọn 2026 giới thiệu 193 cơ sở ăn uống, với 11 nhà hàng đạt một Sao Michelin (trong đó có 2 nhà hàng mới), 72 cơ sở ăn uống đạt giải Bib Gourmand (có 11 cơ sở mới), 110 cơ sở ăn uống được tuyển chọn dựa trên chất lượng các món ăn phục vụ (có 9 cơ sở mới), cùng với 3 nhà hàng thuộc cộng đồng sao xanh Michelin (bao gồm 1 nhà hàng mới).

Trong số các cơ sở mới được bổ sung vào danh sách Michelin Guide, có 7 cơ sở đến từ Hà Nội gồm 1 nhà hàng đạt 1 sao Michelin, 3 hàng quán được vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand, 3 Michelin Selected; 11 cơ sở đến từ TP.HCM gồm 1 nhà hàng đạt 1 sao Michelin, 5 Bib Gourmand, 5 Michelin Selected; 4 hàng quán đến từ Đà Nẵng gồm 3 Bib Gourmand và 1 Michelin Selected.

Danh sách đạt giải Bib Gourmand năm 2026 tăng lên 72 địa điểm, với 11 cơ sở ăn uống mới được vinh danh như quán bánh cuốn gia truyền Thanh Vân Phố Hàng Gà, nhà hàng Mammom, phở Hà Hàng Hòm (Hà Nội); bánh canh cua Bà Ba, bánh cuốn Tây Hồ 127, bún riêu Yến, nhà hàng Chị Mơ, nhà hàng La Lola (TP.HCM); quán Bà Vui, quán Bánh Bèo - Bánh Đập, quán bún bò Huế Lê Gia Khang Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).