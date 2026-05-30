Ùn ùn khách kéo đến buffet sầu riêng ở TP.HCM ngày đầu: Cửa hàng tăng thêm 2 tấn

Ngay ngày đầu tiên sự kiện buffet sầu riêng được tổ chức ở trung tâm TP.HCM, thực khách ùn ùn kéo đến. Cửa hàng tăng cường thêm 2 tấn sầu riêng so với kế hoạch ban đầu là 1 tấn.
Ghi nhận của Thanh Niên trưa và chiều nay 30.5, vào ngày thứ bảy cuối tuần, đông đúc thực khách ở TP.HCM tìm tới thưởng thức buffet sầu riêng được tổ chức tại một cửa hàng trái cây ở chung cư Hado Centrosa Garden trên đường Ba Tháng 2, phường Hòa Hưng, TP.HCM (Q.10 cũ).
Đơn vị tổ chức cho biết mỗi vé buffet sầu riêng có giá 229.000 đồng. Bên cạnh sầu riêng, ban tổ chức cũng chuẩn bị thêm sinh tố bơ sầu riêng và chè thái để thực khách ở TP.HCM có thêm nhiều trải nghiệm ẩm thực cùng sầu riêng
ẢNH: CAO AN BIÊN
[CLIP]: Buffet sầu riêng ở TP.HCM ngày đầu đông đúc thực khách
