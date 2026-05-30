Đời sống Ẩm thực

Ùn ùn khách kéo đến buffet sầu riêng ở TP.HCM ngày đầu: Cửa hàng tăng thêm 2 tấn

Cao An Biên - Võ Hiếu
30/05/2026 14:01 GMT+7

Ngay ngày đầu tiên sự kiện buffet sầu riêng được tổ chức ở trung tâm TP.HCM, thực khách ùn ùn kéo đến. Cửa hàng tăng cường thêm 2 tấn sầu riêng so với kế hoạch ban đầu là 1 tấn.

Ghi nhận của Thanh Niên trưa và chiều nay 30.5, vào ngày thứ bảy cuối tuần, đông đúc thực khách ở TP.HCM tìm tới thưởng thức buffet sầu riêng được tổ chức tại một cửa hàng trái cây ở chung cư Hado Centrosa Garden trên đường Ba Tháng 2, phường Hòa Hưng, TP.HCM (Q.10 cũ).

Giữa trưa, đông đúc thực khách tại TP.HCM tìm tới cửa hàng trái cây Fruits T&T, nơi tổ chức sự kiện buffet sầu riêng để thưởng thức trái cây khoái khẩu. Sự kiện ẩm thực này được cửa hàng phối hợp cùng Vina T&T Group tổ chức đã gây sốt mạng xã hội thời gian qua

Nhiều thực khách hào hứng chờ đợi để được ăn sầu riêng "thả ga" trong 1 giờ đồng hồ

Sầu riêng được khui ngay tại cửa hàng cho thực khách thưởng thức. Chia sẻ với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Phó giám đốc kinh doanh nội địa Vina T&T Group cho biết đơn vị tổ chức đã chuẩn bị gần 3 tấn sầu riêng để phục vụ cho sự kiện trong 2 ngày cuối tuần này, từ ngày 30 - 31.5

"Đặc biệt, toàn bộ sầu riêng được sử dụng cho sự kiện buffet lần này đều được tuyển chọn từ những vùng trồng đạt chuẩn xuất khẩu Global G.A.P của Vina T&T Group. Sầu riêng có cơm vàng, vị ngọt hài hòa", đơn vị tổ chức thông tin

Sầu riêng được tiếp lên quầy buffet liên tục để phục vụ cho cho khách

Đơn vị tổ chức cho biết mỗi vé buffet sầu riêng có giá 229.000 đồng. Bên cạnh sầu riêng, ban tổ chức cũng chuẩn bị thêm sinh tố bơ sầu riêng và chè thái để thực khách ở TP.HCM có thêm nhiều trải nghiệm ẩm thực cùng sầu riêng

[CLIP]: Buffet sầu riêng ở TP.HCM ngày đầu đông đúc thực khách

Biết tới sự kiện buffet sầu riêng qua mạng xã hội, bà Minh cùng con gái đi từ phường Khánh Hội (Q.4 cũ) đến để thưởng thức. "Tôi "đạo" sầu riêng mà, ăn được nhiều lắm. Hôm nay tôi đã ăn gần 5 trái. Sầu riêng ở đây ngon, ăn là biết chất lượng liền, đáng đồng tiền!", vị khách chia sẻ

Càng về chiều, dòng khách chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt"

