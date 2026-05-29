Ngày mai có buffet sầu riêng ở TP.HCM: Hơn 1 tấn sầu riêng, chỉ diễn ra 2 ngày

Cao An Biên
29/05/2026 11:23 GMT+7

Nhiều thực khách tại TP.HCM đặt trước vé để trải nghiệm sự kiện ẩm thực buffet sầu riêng chỉ diễn ra trong 2 ngày. Có gì thú vị?

Mạng xã hội đang chia sẻ sự kiện ẩm thực buffet sầu riêng diễn ra ngay tại trung tâm TP.HCM trong 2 ngày cuối tuần 30.5 và 31.5. Nhiều thực khách hào hứng cho biết đây là sự kiện thú vị nên muốn trải nghiệm thử.

Sự kiện buffet sầu riêng sắp diễn ra tại TP.HCM

Sự kiện do cửa hàng trái cây Fruits T&T phối hợp cùng Vina T&T Group tổ chức. BTC cho biết đã chuẩn bị hơn 1 tấn sầu riêng Ri6 chuẩn xuất khẩu để phục vụ cho buffet lần này, dự kiến đón hơn 400 khách đến trải nghiệm trong 2 ngày.

Buffet sầu riêng lần này diễn ra trong khung giờ 10 giờ - 19 giờ ngày 30.5 và 31.5 tại chung cư Hado Centrosa Garden nằm trên đường Ba Tháng 2, phường Hòa Hưng, TP.HCM (Q.10 cũ), thực khách được thưởng thức sầu riêng không giới hạn trong 1 giờ.

Giá vé buffet sầu riêng bao nhiêu?

Trao đổi với Thanh Niên, đơn vị tổ chức cho biết mỗi vé buffet sầu riêng có giá 229.000 đồng. Bên cạnh sầu riêng, BTC cũng chuẩn bị thêm sinh tố bơ sầu riêng và chè thái.

"Hiện tại, đã có 200 khách đăng ký trước sự kiện, vượt 50% số lượng khách dự kiến. Sự kiện không chỉ là hành trình ẩm thực thú vị với trái cây Việt Nam mà còn là để ủng hộ bà con nông dân trồng sầu riêng cũng như đưa trái cây Việt chuẩn xuất khẩu tới gần với người tiêu dùng", BTC cho biết.

Là một người "mê" sầu riêng, chị Bích Ngọc (35 tuổi) sống ở phường Bình Đông hào hứng khi biết tới sự kiện buffet sầu riêng này qua mạng xã hội. Chị dự định cuối tuần này sẽ cùng người thân tới trải nghiệm thử.

Mỗi vé buffet sầu riêng có giá 229.000 đồng

"Mình ăn buffet cũng nhiều nhưng chưa từng ăn buffet sầu riêng. Hôm trước, mình cũng có biết tới sự kiện tương tự, nhưng lúc biết thì đã muộn vì chương trình kết thúc nên lần này tới ăn xem thế nào. Chỗ tổ chức cách nhà không xa, lại vào ngày cuối tuần nên cũng tiện cho gia đình", chị chia sẻ.

Hồi giữa tháng 5.2026, buffet sầu riêng được Vina T&T Group tổ chức tại một siêu thị lớn ở phường An Lạc (TP.HCM) đã gây sốt mạng xã hội.

Đơn vị tổ chức cho biết đầu tháng 6, buffet sầu riêng sẽ tiếp tục được tổ chức ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 4.6 - 7.6 với giá vé 199.000 đồng/người.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
