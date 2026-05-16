Buffet sầu riêng ở TP.HCM: Chuẩn bị hơn 1 tấn, khách ngồi kín chỗ

Cao An Biên
16/05/2026 19:00 GMT+7

Giữa thời tiết nắng nóng hầm hập, nhiều thực khách vừa hào hứng trải nghiệm buffet sầu riêng độc lạ tại TP.HCM vừa… tránh nóng ngày cuối tuần.

Ngày cuối tuần, nhiều người ở TP.HCM tìm tới một siêu thị tại phường An Lạc (TP.HCM) vừa trải nghiệm buffet sầu riêng độc lạ, vừa để tránh nóng. Đáng chú ý, đơn vị tổ chức đã chuẩn bị hơn 1 tấn sầu riêng để phục vụ cho khách ăn "thả ga".

Ghi nhận của Thanh Niên trưa và chiều nay 16.5, vào ngày thứ bảy cuối tuần, đông đúc thực khách ở TP.HCM ghé siêu thị GO! An Lạc thuộc phường An Lạc, TP.HCM (Q.Bình Tân cũ) để thưởng thức buffet sầu riêng

Khách ngồi kín các bàn, vui vẻ cùng gia đình, người thân, bạn bè... thưởng thức sầu riêng trong không gian máy lạnh thoải mái để tránh nóng hầm hập bên ngoài. Nhiều người hào hứng nhận xét đây là sự kiện độc lạ khi lần đầu tiên trong đời được ăn buffet sầu riêng

Vina T&T Group cho biết đã phối hợp với siêu thị để tổ chức sự kiện buffet sầu riêng này, nhằm mang tới cho thực khách tại TP.HCM trải nghiệm thú vị với sầu riêng. Đơn vị tổ chức cho biết sự kiện sẽ kéo dài trong 2 ngày cuối tuần, từ 16.5 - 17.5 và đón khách trong khung giờ từ 10 giờ - 19 giờ

Với 199.000 đồng/lượt, thực khách có thể thưởng thức không giới hạn sầu riêng trong vòng 1 giờ đồng hồ. Nhiều thực khách cho biết dù được ăn "thả ga", tuy nhiên họ vẫn "lượng sức", ăn vừa phải để tránh ảnh hưởng xấu tới sức khỏe

Theo đó, sầu riêng phục vụ cho buffet lần này được tuyển chọn từ các vườn sầu riêng ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ). "Các sự kiện buffet sầu riêng chúng tôi tổ chức đều tận dụng nguồn sầu riêng Việt Nam, với mong muốn quảng bá rộng rãi nông sản địa phương, ủng hộ bà con nông dân", đại diện cửa hàng chia sẻ thêm

Theo đơn vị tổ chức, đây là lần thứ tư sự kiện diễn ra. Năm ngoái, buffet sầu riêng được tổ chức tại cửa hàng trái cây Fruits T&T trên đường Ba Tháng Hai thuộc phường Hòa Hưng (phường 12, Q.10 cũ) cũng gây sốt mạng xã hội, thu hút đông đảo thực khách

