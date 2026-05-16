Buffet sầu riêng ở TP.HCM: Chuẩn bị hơn 1 tấn, khách ngồi kín chỗ

Giữa thời tiết nắng nóng hầm hập, nhiều thực khách vừa hào hứng trải nghiệm buffet sầu riêng độc lạ tại TP.HCM vừa… tránh nóng ngày cuối tuần.
Ngày cuối tuần, nhiều người ở TP.HCM tìm tới một siêu thị tại phường An Lạc (TP.HCM) vừa trải nghiệm buffet sầu riêng độc lạ, vừa để tránh nóng. Đáng chú ý, đơn vị tổ chức đã chuẩn bị hơn 1 tấn sầu riêng để phục vụ cho khách ăn "thả ga".
Theo đó, sầu riêng phục vụ cho buffet lần này được tuyển chọn từ các vườn sầu riêng ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ). "Các sự kiện buffet sầu riêng chúng tôi tổ chức đều tận dụng nguồn sầu riêng Việt Nam, với mong muốn quảng bá rộng rãi nông sản địa phương, ủng hộ bà con nông dân", đại diện cửa hàng chia sẻ thêm
