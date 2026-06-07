Quán bún riêu bình dân được Michelin gọi tên: Chủ quán từng 'sợ đi dự mà không có giải'

Bún riêu Yến là quán bún riêu duy nhất tại TP.HCM được Michelin Guide vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand (quán ngon, giá phải chăng). Sức hấp dẫn nào trong tô bún riêu ở đây vượt qua nhiều quán ăn lừng danh để khiến các thẩm định viên ẩn danh của Michelin Guide phải lòng?

Quán bún riêu Yến ở TP.HCM đông đúc khách, shipper vây quanh ẢNH: CAO AN BIÊN

Khách ngồi kín bàn, quán làm "không kịp thở"

Sáng ngày cuối tuần, phóng viên ghé quán bún riêu Yến ở số 1346 Trường Sa, P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM (Q.Tân Bình cũ) sau khi vừa được Michelin Guide vinh danh.

Ngay trong lần đầu tiên ghé quán, chúng tôi lập tức bị choáng ngợp bởi lượng khách và shipper kéo đến đông nghẹt, vây kín quầy bún cũng như ngồi kín bàn. Các thành viên trong quán ăn gia đình bình dân này làm "không kịp thở".

"Có phải sau khi được Michelin vinh danh, quán mới đông khách như vậy?", nghe tôi hỏi, một người phụ quán cười tươi, nói rằng: "Ngày thường vẫn đông như vậy em ơi!".

Michelin Guide đã dành nhiều mỹ từ để nói về quán bún riêu này: "Nằm ở góc phố nhộn nhịp, quán ăn giản dị này có món "ngôi sao" là bún riêu với nhiều lựa chọn sợi bún như nhỏ, lớn hoặc dẹt, dùng cùng nước dùng nấu từ cà chua và cua. Nước dùng ngọt thanh tự nhiên, hơi cay nhẹ nhưng đậm đà, kết hợp hài hòa với phần topping đầy đặn gồm thịt ốc tươi và thịt bằm thấm vị".

Tô bún riêu "ngôi sao" ở quán ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh Lê Hoàng Nam (28 tuổi) hiện đang làm trong lĩnh vực quảng cáo - truyền thông cho một công ty tại TP.HCM tranh thủ sáng ngày cuối tuần cùng bạn bè tới quán bún riêu này để thưởng thức.

Anh cho biết đây là lần đầu tiên biết và ghé quán này, trước đó, anh có nhiều quán bún riêu "ruột" tại trung tâm TP.HCM, vốn đã rất nổi tiếng có tuổi đời hàng thập kỷ.

"Đó là lý do ngay sau khi có danh sách hàng quán Michelin vinh danh năm nay, thấy tên bún riêu Yến, tôi lập tức bất ngờ, sau đó chuyển sang tò mò, tự hỏi vì lý do gì mà quán bún riêu này lại là quán duy nhất có mặt trong danh sách. Tôi lên lịch cuối tuần ăn thử liền", anh cười, chia sẻ.

Gọi tô đặc biệt với giá 45.000 đồng, vị khách nhận xét quán có mức giá hết sức bình dân. Anh ấn tượng với sự kết hợp hài hòa của các nguyên liệu có trong tô bún, đặc biệt là phần nước lèo ngọt thanh, nhẹ nhàng, phần ốc ăn kèm dai giòn sừng sực. Anh Hoàng chắc nịch, nói rằng quán bún riêu Yến không chỉ vào danh sách vinh danh của Michelin, mà còn vào "danh sách quán ruột" của mình.

Trong không gian quán ăn gia đình, khách ngồi kín các bàn ẢNH: CAO AN BIÊN

[CLIP]: Quán bún riêu Yến ở TP.HCM do các thành viên trong gia đình bà Yến duy trì, phục vụ khách

"Dù quán đông, nhưng mấy cô, mấy chị ở đây làm việc rất nhanh, nhiệt tình, niềm nở. Mình thích bún sợi nhỏ, ăn với nước dùng thanh ngọt thì sợi bún rất thấm. Chắc chắn mình sẽ ghé lại nhiều lần vì nhà cũng gần đây!", chị Lê Vy (32 tuổi) chia sẻ.

Chủ quán tiết lộ điều bất ngờ

Bà Yến, chủ quán bún riêu cho biết quán bún riêu của gia đình có tuổi đời gần 2 thập kỷ. Ngày trước, vì khu vực này có nhiều người Bắc sinh sống, bà quyết định bán món bún riêu quen thuộc. Nhờ cách nấu ăn ngon, bán giá bình dân và rất chiều khách, quán được ủng hộ ngày càng đông cho tới ngày hôm nay.

Ban đầu, khi được Michelin Guide gửi thư mời ra Hà Nội, bà chủ vừa mừng, vừa lo. Sau khi đắn đo, bà quyết định không đi, phần vì tính cách "hay ngại trước đám đông", phần vì "sợ ra đó mà không có giải, không được gọi tên".

Cho tới khi có tin chính thức, nhận được lời chúc mừng từ người thân, bạn bè, thực khách, bà chủ mừng rỡ, hạnh phúc. Với bà, sự vinh danh của Michelin Guide là sự công nhận, niềm động viên rất lớn với những nỗ lực dành cho quán ăn gia đình suốt 19 năm qua.

Quán do nhiều thành viên trong nhà bà Yến phục vụ khách ẢNH: CAO AN BIÊN

"Quán ăn của tôi là quán ăn gia đình, người bán cùng chủ yếu cũng là người thân trong nhà. Tôi cảm ơn khách gần xa suốt bao năm qua ghé ủng hộ. Quán của tôi không chỉ có khách Việt, mà nhiều khách Trung Quốc, Hàn Quốc cũng thường tới", bà Yến chia sẻ.

Quán ăn chỉ bán duy nhất 3 món gồm bún riêu, canh bún và bánh đa với giá rất bình dân giữa TP.HCM, từ 32.000 - 45.000 đồng/tô tùy nhu cầu của khách. Quán mở bán từ 6 giờ tới 18 giờ hằng ngày.

Ở quán ăn bình dân này, chúng tôi cảm nhận được bà chủ đã nấu những tô bún riêu bằng niềm tự hào với hương vị món ăn truyền thống của người Việt, bằng tình yêu với những thực khách xa gần ủng hộ.

Bún riêu cua có nguồn gốc từ miền Bắc, được người Hà Nội biến thành thức quà sáng phổ biến. Theo các nghệ nhân ẩm thực, người Hà Nội rất cầu kỳ trong cách ăn và chế biến, "vị nào cần rõ vị ấy". Nguyên liệu bát bún riêu không thể thiếu bún tươi sợi nhỏ, cua đồng, cà chua, giấm bỗng, mắm tôm, hành…

Quán ăn nhỏ này tồn tại gần 2 thập kỷ qua ẢNH: CAO AN BIÊN

Khi vào TP.HCM nói riêng và miền Nam nói chung, hương vị bún riêu được gia giảm để đậm đà, ngọt nước hơn. Tô bún riêu miền Nam ở nhiều hàng quán thường bổ sung thêm các thành phần như huyết heo, chả, giò heo và tôm.