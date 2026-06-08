Quán phở gà 'đắt nhất nhì' Hà Nội được Michelin gọi tên có gì đặc biệt?

Chủ quán không biết được Michelin gọi tên

"Thực đơn ngắn gọn tập trung vào những bát phở đậm đà, chất lượng. Nước dùng phở gà được ninh kỹ, có vị ngọt sâu và giàu hương vị. Phở bò cũng là lựa chọn hấp dẫn với nước dùng đậm đà không kém. Các suất ăn đầy đặn, thực khách có thể gọi thêm thịt nếu muốn. Quán thường đông khách vào giờ cao điểm nên có thể phải chờ bàn. Ngoài không gian chung, quán còn có phòng riêng phục vụ khách có nhu cầu", các chuyên gia của Michelin đã giới thiệu như thế về quán phở gà Huyền Hương (phố Bảo Khánh, P.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Bát phở gà đặc biệt có giá 160.000 đồng ẢNH: ĐÌNH HUY

Quán phở này là một thương hiệu nổi tiếng tại phố cổ Hà Nội nhiều năm qua. Điểm đặc biệt là quán phở được vận hành theo mô hình "nhà hàng cao cấp", mỗi bát có giá từ 90.000 đồng (thịt lườn) - 160.000 đồng (bát đặc biệt có thịt gà, tràng trứng non, gan, mề, tiết, mọc), gấp 2 - 3 lần giá phở thông thường nhưng vẫn nườm nượp khách ra vào.

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Đỗ Thúy Huyền (chủ quán), cho hay, sau hơn 3 ngày được Michelin vinh danh vào hạng mục selected (các cơ sở được Michelin đề xuất) bà vẫn rất hạnh phúc. Đây là thành quả cho sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ và tâm huyết nhiều năm với nghề.

Tuy vậy, trước khi được Michelin gọi tên, gia đình bà không hề hay biết, phải đến khi kết thúc buổi lễ công bố tối 4.6, có người gọi điện chúc mừng khiến bà vô cùng bất ngờ.

Bà Đỗ Thúy Huyền, chủ quán phở Huyền Hương ẢNH: ĐÌNH HUY

"Có lẽ chúng tôi đã sơ suất khi bỏ lỡ thông báo từ phía Michelin", bà Huyền nói và kỳ vọng đây sẽ là bước ngoặt để du khách quốc tế biết đến phở gà Huyền Hương trong thời gian tới.

Bà Huyền kể, trước khi xuất hiện phở gà phố cổ, gia đình bà đã bán phở bò từ thời Pháp thuộc. Từ ông nội với gánh phở rong trên vai, sau đó đến đời bố mẹ mở quán tại địa điểm hiện nay từ năm 1986, bà Huyền cũng đã gắn bó với nghề phở từ năm 16 tuổi.

Theo bà Huyền, quán phở bò của gia đình rất đông khách từ những năm 1980 - 1990. Đến năm 2005, quán chuyển sang bán phở gà, gồm phở gà nước truyền thống và phở gà trộn.

Nói về lý do chuyển từ phở bò sang phở gà, bà Huyền cho biết không muốn mùi nồng của thịt bò ám vào không gian của quán. Chính vì vậy, bà đã nghiên cứu, thử nghiệm trong nửa năm để tạo ra một công thức phở gà đạt đến "điểm 10" theo tiêu chuẩn của riêng mình.

Từ một quán phở có quy mô nhỏ, giờ đây, quán phở của bà Huyền đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày với hàng chục nhân viên phục vụ.

Vì sao phở gà Huyền Hương có giá cao nhất nhì Hà Nội?

Lý giải về những bát phở có giá "đắt nhất nhì Hà Nội", bà Huyền cho hay mức giá trên do nguyên liệu đầu vào được tuyển chọn kỹ, chất lượng cao từ gà tới hành lá, lá chanh, ớt, nước mắm... Cạnh đó, quán đầu tư nhiều vào cơ sở vật chất, nhân viên phục vụ để đem lại trải nghiệm tốt cho khách hàng.

"Quán có quy mô phục vụ 70 khách cùng một lúc, thời điểm đông nhất có khách phải chờ đợi 30 phút đến một tiếng để được ăn phở nhưng ăn xong họ vẫn hài lòng", bà Huyền kể.

Nguyên liệu được lựa chọn khắt khe để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho thực khách ẢNH: ĐÌNH HUY

Về nguyên liệu chính của bát phở là gà, nữ chủ quán thông tin, những con gà được lựa chọn phải là gà ta nặng 3 - 3,5 kg, được nuôi từ 10 tháng - 1 năm để đạt độ giòn, mềm, ngọt thịt.

Nước dùng sử dụng xương lợn, xương gà, nước luộc gà, ninh liên tục 17 - 18 tiếng cùng gừng nướng, hành nướng, hành tây, nước mắm, đường và muối, tạo nên mùi thơm đặc trưng của phở Hà Nội.

"Đồ đắt thì bao giờ cũng đi kèm với chất lượng tốt hơn. Tôi muốn khách hàng cảm nhận được sự khác biệt ngay từ lần đầu thưởng thức", bà Huyền quan niệm.

Hiện nay, thương hiệu phở của gia đình đã được truyền lại đến đời thứ tư, là con trai bà Huyền. Nữ chủ quán khẳng định, không bao giờ đặt lợi nhuận lên hàng đầu mà luôn ưu tiên sự hài lòng của thực khách và việc giữ gìn bản sắc ẩm thực Hà Nội.

Bà Đào Thị Ngọc Bích (trú P.Lĩnh Nam, Hà Nội; khách quen của quán 7 - 8 năm qua) đưa bà thông gia đến quán phở Huyền Hương thưởng thức món phở đùi gà mọc. Bà Bích chia sẻ, bà duy trì thói quen ăn phở tại đây với tần suất 4 - 5 lần mỗi tuần vì không tìm được quán phở nào tại Hà Nội có chất lượng và không gian phục vụ tốt như vậy

Anh Đức Bùi, khách quen của quán ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Đức Bùi (36 tuổi) là khách quen của quán khoảng 8 năm nay, cho biết, anh bị "nghiện" phở gà tại quán ngay từ lần đầu tiên được một người bạn rủ đến thưởng thức. Sở dĩ, anh trở thành "khách ruột" của quán trong nhiều năm bởi sự khắt khe trong khẩu vị cá nhân.

Anh cho biết rất sợ bột ngọt (mì chính) và thường bị dị ứng khi ăn phải thực phẩm chứa chất này. Tuy nhiên, tại quán phở Huyền Hương, anh hoàn toàn yên tâm, có hôm anh ăn cả sáng lẫn tối.